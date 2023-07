Büchner-Preis für Lutz Seiler – „für dich, allein / für dich, / mein unersättliches poem“

Von: Judith von Sternburg

Lutz Seiler im Juni bei einer Lesung vor der Villa Quandt, Potsdam. © Eberhard Thonfeld/Imago

Der 60-jährige Dichter Lutz Seiler bekommt mit allen guten Gründen den Georg-Büchner-Preis.

Eine Utopie ist das Gegenteil von Nostalgie, und eine Utopie kann auch wer weiß wie lange her sein und trotzdem noch ihre beglückende Wirkung entfalten. Der Roman „Kruso“, in dem es doch um Enge geht und um die Lebensgefahr, die es bedeutet, ihr zu entweichen – indem man versuchte, zur dänischen Insel Møn hinüberzugelangen, die von Hiddensee in Sichtweite liegt, aber wer die See mag, weiß, dass Sichtweite auf dem Wasser das gefährlichste Irrlicht darstellt –, der Roman „Kruso“ also erzählt dennoch von einem Stück Freiheit. Einer heiteren, unverlogenen Freiheit in der Klemme der letzten Tage der DDR.

Hier trifft der traurige Student Ed auf eine Gemeinschaft der Freisinnigen und Verlorenen – das gehört zu dieser Art von Freiheit: dass es schon egal und dass man ohnehin machtlos ist. Der Staat hat sie auf der Insel im Blick und scheint sie gerade darum auch in Ruhe zu lassen. Der Mentor dieser Grüppchen heißt Krusowitsch, Tröster, Überlebenshelfer. Die Alternative zur gefährlichen Seeflucht: bleiben und um sich herum für einen Freiraum sorgen.

„Kruso“ handelt von einer unmöglichen Situation, die so einfach und so kompliziert ist wie das Leben selbst. Lutz Seiler bekam es hier nicht zum ersten Mal zu packen, aber Romane sind in Deutschland um so vieles populärer als Gedichte, dass er zum ersten Mal rasend erfolgreich damit war. 2014 gewann „Kruso“ den Deutschen Buchpreis, alles andere wäre eine Überraschung gewesen.

Seiler hatte da seit 1990 schon etliche Lyrikbände veröffentlicht, auch den aufsehenerregenden Erzählungsband „Die Zeitwaage“. Die Erzählung „Turksib“ bekam 2007 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Seiler ist kein Bilderbuch-Gewinnertyp, aber er gewinnt.

In Eds Alter hatte er selbst den Sommer 1989 als Saisonkraft auf Hiddensee verbracht. Lutz Seiler, 1963 in Gera geboren, ist das Schreiben nicht automatisch mit ins Leben gegeben worden. Er machte eine Baufachausbildung und arbeitete als Maurer und Zimmermann, liest man, und in seinem Gedicht „ich hab dem vogel stimmen nachgesagt“ bestätigt er das selbst mit der Kraft des Dichters: „ich war ein maurer, nicht zum spaß / (,ein guter estrich sandet nicht‘) & so / misslang mir auch das“, denn es läuft ja auf etwas anderes hinaus: „ich war // ein held vor aventure, ,doch / nun sagt an, herr lutz, für wen?‘ ,für dich, allein / für dich, / mein unersättliches poem“.

Aber, Herr Lutz, wie fing das an? Erst beim Militär, mit 21 Jahren, sei er zum Leser geworden. „Das Erlebnis des Lesens war eine Zäsur, es änderte mein Leben. Zuvor hatte nichts auch nur ansatzweise darauf hingedeutet“, so Seiler vor kurzem in der „Thüringischen Landeszeitung“; er habe nun also gelesen, während die anderen ihre Zeit mit Laubsägearbeiten verbrachten. „Nach meiner Entlassung musste ich mich zunächst daran gewöhnen, dass es ein Lesen gab ohne Holzbearbeitungsgeräusche im Hintergrund und ohne jenen feinen Staub, der sich unentwegt auf die Schleimhäute legte.“ („Laubsäge und Scheinbrücke. Aus der Vorgeschichte des Schreibens“ hieß passenderweise auch seine Heidelberger Poetikvorlesung, 2015.)

Das Schreiben habe sich dann direkt mit dem Lesen entwickelt, so Seiler. Immer ein Kraftakt, immer verbunden mit einem allmählichen Reifen. Auch wenn zwischendurch Essays oder Vorlesungen entstehen, liegen zwischen den literarischen Titeln immer Zeiträume. Sechs Jahre nach „Kruso“ folgte ein zweiter, nun Post-DDR-Roman, „Stern 111“ (ebenfalls bei Suhrkamp, Seilers Stammverlag seit 2000), und gewann den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 (der wegen Corona via Radio überreicht wurde, herrlich, war doch auch Stern 111 ein Radio).

Der junge Carl, der ebenfalls aus Gera stammt und dessen Eltern direkt nach dem Mauerfall nach dem Westen gehen, zieht im Winter 1989 seinerseits nach Ostberlin, jobbt in einer Kellerkneipe und sucht nach der Frau, die er einmalig und unendlich zu lieben glaubt. Es gibt Rückblenden in die DDR und scharfe Blicke nach Westen, wo Carls Eltern Abenteuer erleben. Aber Seiler hält sich und sein Personal von Thesen, Phrasen und Konventionen fern. Das Ergebnis ist nicht gravitätisch, sondern behände und mit einem Witz so fein, dass man ihn auch übersehen kann.

In „morgenrot & knochenaufgänge“, einem Gedicht, das wie das bereits eben zitierte aus dem Band „schrift für blinde riesen“ (2021) stammt, heißt es zur „stunde null im habitat“: „der sogenannte affenmensch / sitzt in der savanne & kann / nichts sehen – das Gras / ist zu hoch. dann das knacken, hörbar / in den kapseln, ein druck, ein griff / nach der geschichte: daumen & zeigefinger // kommen zusammen, die / schreibhand entsteht. zehntausend jahre / vor dem aufrechten gang“. Daraus lässt sich nicht nur schließen, dass der Autor einen Sinn für Überraschungseffekte hat. Es gibt für ihn auch nichts, was beim Schreiben uninteressant sein könnte. Und es gibt nichts, das wichtiger sein könnte.

Es muss perfekt sein, mit 60 Jahren den Georg-Büchner-Preis zu bekommen. Auch aus Sicht der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung muss es die perfekte Wahl gewesen sein (hätte man sogar gar nicht so lange warten müssen, aber es ist nicht zu spät). Die Akademie würdigte Seiler am Dienstag als „so klaren wie rätselhaften, dunkel leuchtenden Lyriker“, als Essayisten von „argumentierender Präzision“, der als Romancier das große „Epos eines untergehenden Landes“ vorgelegt habe. In allen Fällen sei seine Stimme unverwechselbar, „melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition“.

Mit 50 000 Euro ist der Büchnerpreis dotiert; am 4. November wird er in Darmstadt überreicht.