Buchhandel zwischen Book-Tok und verödenden Innenstädten

Von: Judith von Sternburg

Buchläden haben es in verödenden Innenstädten nicht leicht. © dpa

Wirtschaftszahlen: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit Nachwuchs und Sorgen.

Niemand strahlt einen sympathischeren Zweckoptimismus aus als die deutsche Buchbranche, die es schwer hat, aber es gibt auch gute Nachrichten. Von den jüngeren, 16- bis 29-jährigen Menschen, die Bücher kaufen, werden mehr Bücher gekauft – gut neun Bücher kauften sie pro Person 2017, 2022 waren es 11,7 also fast schon zwölf. Ihre Zahl, also die Zahl der bücherkaufenden jüngeren Menschen, nahm im gleichen Zeitraum ab – von vier auf 3,3 Millionen. Aber wer Bücher verkauft, musste schon immer auf die Gier möglichst vieler einzelner setzen.

Noch eine gute Nachricht (nicht so schön für Zeitungsredakteurinnen, aber egal): Der Buchhandel geht offenbar ganz geschickt mit der immer größeren Bedeutung um, die soziale Medien für junge, bücherkaufende Menschen haben. Wer sich etwa über Book-Tok Bücher empfehlen lässt, kann sich in findigen Läden am Book-Tok-Tischlein versorgen. Die digitale und die analoge Welt verstehen sich an solchen Stellen.

Dazu passt, dass etwa die Hälfte des Online-Buchverkaufs inzwischen über die Online-Shops des stationären Buchhandels läuft (und kurzum nicht über Amazon). Indirekt passt dazu auch, dass E-Books sich bei circa sechs Prozent Umsatzanteil einzurichten scheinen. Das E-Book, sagte Karin Schmidt-Friderichs, habe sich den Raum erobert, in den es gehöre, und dabei werde es wohl bleiben.

Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hatte in Frankfurt bei der Vorstellung der Wirtschaftszahlen eine schwierige Gemengelage zu vermitteln. Der Gesamtumsatz des Buchhandels lag 2022 bei 9,4 Milliarden Euro, das sind 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Die aktuellen Zahlen sehen im Vergleich zu 2021 zwar mit einem Plus von 4,1 Prozent gut aus, der Vergleich zur Vorpandemiezeit ist aber bescheidener. Hörbücher laufen sehr gut.

Russland fällt fast aus

Der Kostendruck beim Papier wurde anscheinend noch überflügelt von dem Lizenzrückgang als wichtiger Einnahmequelle für Verlage. Russland falle weitgehend aus, China sei nicht mehr so interessiert wie früher. Druck liege vor allem auf kleineren Verlagen, was wiederum, so Schmidt-Friderichs, Folgen für junge Autorinnen und Autoren habe, die Publikationsmöglichkeiten suchten.

Die Angst vor Ausgaben ist ein Thema für die Branche, dazu die Verödung der Innenstädte, die ein Buchladen allein nicht wettmachen kann. Rund 5000 Buchhandlungen gibt es im Land. 100, so der Börsenverein, schließen im Jahr, 30 bis 40 eröffnen. Ein filigranes Netz und delikates Gleichgewicht, das es zu erhalten und zu halten gilt.