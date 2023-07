Bodo Kirchhoff zum 75. Geburtstag: Von der Sehnsucht nach Liebe

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Bodo Kirchoff 2016 als Buchpreisträger. © imago/Sven Simon

Zum 75. Geburtstag des Schriftstellers Bodo Kirchhoff.

Die Zeit. Die Zeit, die unerbittlich voranschreitet. Vor 45 Jahren warf ein junger Mann sein erstes Prosa-Manuskript in den Briefkasten des Suhrkamp-Verlages im Frankfurter Westend. Im Jahr darauf erschien die Novelle „Ohne Eifer, ohne Zorn“. Bodo Kirchhoff sagte später, dass diese Veröffentlichung entscheidend gewesen sei für sein Leben: Sie habe ihn aus seiner Einsamkeit gerettet, vor dem endgültigen Abdriften bewahrt. Heute feiert der Schriftsteller seinen 75. Geburtstag.

Ein Kreis schließt sich. In „Ohne Eifer, ohne Zorn“ ist Branzger der Protagonist. Ein Mann, der allein in einem Zimmer vegetiert, der onaniert, zum Kraft-Training geht und ins Bordell, der verzweifelt schreibt. „Der hatte Züge von mir, ohne Zweifel“, so Kirchhoff. Branzger träumt: „Einmal für irgendetwas einen Preis erhalten, den er dann – mit großer Geste – ablehnt.“ In der jüngsten Novelle von Kirchhoff, „Nachtdiebe“, seinem 20. Buch bei der Frankfurter Verlagsanstalt, taucht ein unheimlicher Hotelgast namens Dr. Branzger auf, im Medina-Viertel von Tunis, „nach eigener Aussage Exilant aus der nicht mehr existierenden DDR“. Ironischer Verweis des Autors auf Anfänge, aus denen er sich schreibend befreit hat.

Seine Romane, seine Erzählungen spiegeln stets das eigene Ringen um Selbstbehauptung – und um Liebe. Sein vielleicht schönstes Buch, „Die Liebe in groben Zügen“ (2012), Geschichte eines alternden Ehepaares, beginnt so: „Sehnsucht nach Liebe ist die einzige schwere Krankheit, mit der man alt werden kann, sogar gemeinsam.“ Kirchhoff beharrte: „Eine Sprache ohne Eros ist eine tote Sprache.“ Stets sei es ihm darum gegangen, Sexualität und Sprache „aus einem dummen Gegensatz herauszulösen.“ „Infanta“ katapultierte ihn 1990 auf die nationale Bühne: Ein männliches Fotomodell erlebt in den Tropen die große Liebe.

Verlangen und Aufruhr

Je älter Kirchhoff wurde, desto bewegender waren seine Stoffe. „Eros und Asche“ (2007): Jugendfreundschaft, die bis zum Sterben reicht. „Verlangen und Melancholie“ (2014): Das einschneidende Erleben eines Suizids. „Dämmer und Aufruhr“ (2018) ist die erzählte Autobiografie. Und machte Skandal: Die Erfahrung des Dreijährigen mit dem Körper seiner Mutter. Der Missbrauch des Elfjährigen durch einen Kantor.

Kirchhoff hat lange um Anerkennung ringen müssen. Ironischerweise regte gerade er einen nationalen Preis für den besten Roman des Jahres an. 2005 wurde der Deutsche Buchpreis erstmals vergeben, 2016 erhielt Kirchhoff ihn selbst, für seine Novelle „Widerfahrnis“.

Die Zeit, die voranschreitet. Stets im Sommer lebt Kirchhoff am Gardasee, gibt Schreibkurse, segelt. Solange er das könne, sagt er, sei alles gut. Im Januar erscheint sein neuer Roman. Es geht um einen Mann, der zurückgezogen am Gardasee wohnt. Und in dessen Leben plötzlich zwei Frauen treten.