Birgit Birnbacher: „Wovon wir leben“ – Die Gleichgültigen

Von: Judith von Sternburg

Birgit Birnbacher. Foto: Siegrid Cain © Siegrid Cain

Birgit Birnbacher erzählt in ihrem Roman „Wovon wir leben“ kühl und unterhaltsam vom Arbeiten und von Männern und Frauen im Dorf.

Der österreichischen Schriftstellerin Birgit Birnbacher gelingt das Kunststück, ein Geflecht aus Motiven und Symbolen trotzdem so mit Leben zu füllen, dass man unter 200 Seiten nicht alle Tage so plastisch und spannend andere Menschen kennenlernen wird. In einem Kaff, in dem nicht viel los ist und künftig noch weniger. Es geht um die Arbeit und die Gemeinschaft, eins schwieriger als das andere.

„Wovon wir leben“ heißt und erzählt das Buch. Es gibt hier wenig Luft und Liebe – was immerhin etwas wäre –, und an Arbeitsplätzen fehlt es ohnehin. Jetzt wird wohl noch die Süßwarenfabrik schließen, die Kindheitserinnerungen an ausgestanzte Brezelchen mit Schokoladenüberzug weckt, aber auch bloß Fließbandarbeit bietet. Trotzdem bedeutet das neben dem Geld auch Halt und Geselligkeit und einen Platz im Leben. Natürlich geht es dann auch um Familie. Familie, eine weitere Schwierigkeit.

Der Vater ist früher in Rente gegangen, der Fehler seines Lebens. Einer der Fehler seines Lebens. Der schlimmere Fehler: Aus Geiz, Dummheit, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit hat er den kranken Sohn vor Jahrzehnten nicht ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Hirnhautentzündung lebt der schwer geschädigte Sohn seither im Pflegeheim, eine Familienkatastrophe und entsetzliche Schuld, über die nicht gesprochen wird, da über nichts gesprochen wird. Und dem Vater mag es auch nicht bewusst sein.

Wer was will, muss schreien

Als nachher, denn das ist ein Buch der großen, aufgeladenen Bilder, ein qualvoll verendetes Pferd gefunden wird, reden die alten Männer darüber, dass man gar nichts davon gehört habe. „Alle Welt soll schreien, wenn sie was braucht“, denkt die Tochter, und sie denkt auch, dass dem Vater die Parallele zur Tragödie des kranken Sohnes nicht einmal aufdämmert. Schreien oder nicht schreien, auch ein Motiv in diesem dichten Buch, das sich locker liest und Witz hat, und wenn es der Witz der Verzweiflung ist. Alle Wehleidigkeit wird dadurch vertrieben, alle Wut findet nach und nach ihren Ausdruck.

Luft und Liebe: Die Tochter, die erzählt und immerhin Julia heißt, hat eine schwere Lungenerkrankung halbwegs hinter sich. Aktuelle Bezüge stellt Birnbacher nicht her, aber der Satz „Manchmal bin ich so dankbar, Luft zu kriegen, dass ich weine“, kann einem aus den vergangenen Jahren bekannt vorkommen. Die Erzählerin ist Krankenschwester gewesen und hat einen für eine Patientin gefährlichen Fehler begangen (ja, es wimmelt von Fehlern im Buch, im Leben). Das gerichtliche Nachspiel endet glimpflich und im Off. Aber Julia braucht eine andere Arbeit.

Bitter und lakonisch die Rückkehr in den trübe verschatteten Ort unterm Berg, wo es, erzählt Julia, zum Aufwachsen gehört, „keine Luft zu kriegen, einfach nie Luft zu kriegen“. Weil der Ort in Österreich liegt, denkt man sich den Berg noch höher und das Kaff noch verschatteter, noch konservativer. Wer Arbeit hat, hockt danach in der Kneipe, wer schon keine Arbeit mehr hat, hockt bereits vorher da. Alte missmutige, dann ad hoc naseweise, bauernschlaue Männer wie der Vater der Erzählerin. Nur der Wirt hat gut zu tun, ist aber der übelste Trinker. Wer konnte, ist weg. Auch die Mutter der Erzählerin lebt jetzt in Sizilien. „Gönnt mir mein Glück“, ruft sie der Tochter zu.

Das Buch Birgit Birnbacher: Wovon wir leben. Roman. Zsolnay, Wien 2023. 192 S., 24 Euro.

Birnbacher, 37 Jahre alt, ist 2020 mit dem Roman „Ich an meiner Seite“ weithin bekanntgeworden – vorher hat sie auch schon einiges gemacht, geschrieben, veröffentlicht. So ist das im Leben, so ist das auch im Buch, in dem Entwürfe und Zwangsläufigkeiten rund ums Arbeitsleben geradezu modellhaft vorgestellt werden, was man beim Lesen aber nicht merkt. Wie ist es möglich, fragt sich die Erzählerin, dass es hier so viele Arbeitslose gibt, aber keinen Bäcker? Was ist davon zu halten, dass die Mutter sich um alles, wirklich um alles andere kümmern musste, während der Vater stolz und wichtig in der Fabrik war. Die Erzählerin fängt in einem Zeichenbüro an, in dem alle viel jünger sind. Ann, die ihr nett hilft, schaut um halb fünf zum dritten Mal auf die Uhr, sie will noch etwas fertigstricken, um es am nächsten Tag zu verschenken. Eine andere Welt.

Julia steht bald der „Städter“ an der Seite, der nicht nur einen Herzinfarkt hinter sich hat, sondern auch bei einem Schreibwettbewerb Geld für ein Jahr gewonnen hat. Sie ärgert das – Missgunst, auch ein wichtiges Motiv –, ihn bringt es in die Lage, das bedingungslose Grundeinkommen praktisch durchzuspielen. Das könnte im Ort einiges aufmischen, das könnte schön werden. Überhaupt lugt die Möglichkeit von Schönheit und Glück hervor.

Die hysterische Ziege

„Papperlapapp!“, hat der Vater gesagt, als die Mutter ihn anflehte, den kranken Sohn ins Hospital zu bringen. Man muss wegstecken können im Kaff. Geschrien hat aber eine Ziege, die den Pferdekadaver weit vor den Menschen gewittert hat. Ihr Geschrei, das als hysterisch gilt – eine hysterische Ziege, darunter können sich die Männer im Ort etwas vorstellen – durchzieht den Roman.

In der Tochter steckt Zorn, aber „ich sage gar nichts, denn müsste ich jetzt sprechen, würde ich schreien“. Ihre Tirade ist nur für uns. „Wie froh ich einmal gewesen bin, so vieles vergessen zu haben, was mir hier wieder einfällt. Den selbstmitleidigen Alkoholismus der Männer. Dass eine Frau, die davonrennt (…), im Gerede eine Hure ist, wie überhaupt jede Frau bestenfalls eine Alte und schlimmstenfalls eine Hure ist. Dass Student als Schimpfwort gilt. Dass jeder, der weggeht oder reich wird oder ein besonderes Glück hat, ein Verräter, nicht wie alle anderen ist. (…) Dass Schwulsein eine gängige Beleidigung für alle möglichen charakterlichen Defizite ist und deswegen jeder, der etwas gegen alkoholisierte Autofahrer sagt, ein Schwuler oder ein Aristokrat oder ein Petzer oder ein Schwitzer ist. Dass jeder, der nicht bereit ist, sich dieser überall vorherrschenden Rücksichtslosigkeit zu fügen, von sich glaubt, etwas Besseres zu sein und seine Rechnung eines Tages schon noch präsentiert bekommen wird.“ So.

Am Ende geschieht noch etwas Wichtiges. Man weiß nicht recht, ob es grandios ist oder unerträglich traurig.