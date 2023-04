„Aus dem Nebel des Krieges“ in der Ukraine-Bibliothek: Um nicht verrückt zu werden

Von: Christian Thomas

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (30): „Aus dem Nebel des Krieges“ – eine Anthologie von Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe.

Bücher, gestapelt zu einer Bücherwand, von oben bis unten, von links bis rechts. Verfugt wie eine Mauer in einem Fenster, irgendwo in der Ukraine. So zeigt es ein Foto in dem Buch „Aus dem Nebel des Krieges“. Bücher aufgeschichtet wie anderswo Sandsäcke gegen Raketen, Bomben oder Granaten aus Russland.

Das Buch, die Anthologie von Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe ist ebenfalls so etwas wie ein Schutzraum, in dem Oksana Karpovych für Kiew, aber nicht nur für die Hauptstadt der Ukraine, sondern auch für sich selbst wünscht, „heil zu bleiben“, trotz aller Wunden im Plural, körperlicher und seelischer. Nicht an einem Schreibtisch sind nicht wenige Texte entstanden, sondern auf der Flucht. Artem Chapeye veranschaulicht, wie das Zelt im Kinderzimmer nicht nur eine wohlige Höhle war, sondern für die Eltern zum Symbol wurde. Unübersehbar in Straßen der Ukraine Leichenhallen unter Leinenbahnen gleich neben „Gefrierwagen mit Blutspuren“.

Oksana Dutchak berichtet vom Alltag auf der Flucht, in Warteschlagen, in einer Turnhalle, innerhalb eines „Exodus biblischen Ausmaßes“. Von Angelina Kariakina eine Reportage aus einer „Stadt, die sich gewehrt hat“, der Stadt, die nicht mehr existiert, Mariupol. Wo Putins Armee die Bevölkerung bis in die Geburtskliniken und Keller verfolgt hat, bis in Schulen, Theater, Krankenhäuser. Ein Grund, warum in der Anthologie der Genozid auch so benannt wird.

Unmissverständlich ebenfalls die Analyse zum verantwortungslosen Verhalten der russischen Intelligenzija. Sicher, ein Krieg lässt sich nur in Antinomien denken, worauf Irena Zherebkina beharrt, wo doch der Widerstand gegen ihn, den Krieg, im Widerstreit von Aussagen besteht, die sich gleichermaßen begründen lassen. Die Philosophin referiert Meinungen aus ihrem Seminar in Charkiw, wo die diskursethisch vermittelnde Position eines Jürgen Habermas oder der Putin entgegenkommende Unrealismus eines Noam Chomsky überhaupt nicht einleuchten. Stattdessen hält man es unter den Ukrainerinnen und Ukrainern mit den Linksradikalen Slavoj Zizek oder Etienne Balibar, die ein unbedingt militantes Widerstandsrecht hochhalten.

Zumal es ein Buch ist, das in die Zukunft schaut. Denn sollte eine weitere Eskalation abgewendet werden, auch die ultimative, sollte also der Tag kommen, an dem damit begonnen werden kann, die verminte Ukraine zu entschärfen, wird allein das zehn Jahre dauern. Gleichzeitig schaut das Buch zurück, auf die seit langem geplante „Infiltration“ durch Russland. Der Schriftsteller Volodymyr Rafeyenko verweist darauf, wie Russlands „vollständige Militärinvasion in mehreren Phasen verlief“, wie, der Begriff mag belastet sein, ist aber zutreffend, „über ein Jahrzehnt lang eine prorussische militärische und kulturelle fünfte Kolonne etabliert“ wurde.

Die Kiewer Literaturwissenschaftlerin Tamara Hundorova stellt die Sprachenfrage, darunter die Stellung des Russischen in der Ukraine. Begrifflich rekonstruiert sie den bewussten Sprachwechsel zahlreicher Autorinnen und Autoren seit dem Angriffskrieg Moskaus und damit eine „Selbstidentifikation“ durch das Ukrainische, als Mittel der Abgrenzung, des Protests und des Widerstands. Ausgehend von der Tatsache, dass die Kolonisierung der Ukraine durch Russland im 18. Jahrhundert begann, mit Peter I., wird der Abschied vom Russischen als Akt der „Dekolonialisierung“ begriffen, den die Autorin zudem in einen postkolonialen Kontext stellt.

Was Hundorova theoretisch durchdringt, wurde für Volodymyr Rafeyenko zum ultimativen Entschluss, „Ukrainisch zu lernen, es so gut zu lernen, dass ich einmal literarische Texte würde schreiben können“ – mit Erfolg seitdem Romane, die ins Englische übersetzt wurden. Ins Deutsche womöglich bald auch?

Der Krieg der russischen Führung ist einer, der auf die Auslöschung der „Gegenwart der Ukraine“ gerichtet ist – und damit auf deren Zukunft. Intellektuelle, die der Ukraine die Kapitulation nahelegen, dürfen sich sicher sein, dass in einer von Russland besetzten Ukraine neben deren Existenzrecht als Staat und Nation auch das Existenzrecht auf die eigene Sprache liquidiert wird. Denn Russlands Art der Kriegsführung, die gezielt gegen Museen und Schulen, Kindergärten oder Archive gerichtet ist, beabsichtigt die Vernichtung der Identität der Ukraine.

Was tun? Aleida Assmann kommt auf ihr Buch „Die Wiedererfindung der Nation“ zurück und gibt zu verstehen, wie wichtig es ist, die für obsolet erklärte Nation neu zu begreifen, wenn denn ein gemeinsames Europa (noch) eine Chance haben will. Wie widerstehen? Um „nicht verrückt zu werden“, werden Tugenden beschworen. Etwa Humor als eine humane Ressource, nicht Zynismus, sowieso Selbstbeherrschung, nämlich die Anstrengung, die Form zu wahren. Allein die Fotos von total zerstörten Wohnhäusern führen vor Augen, was es bedeutet, die geistige und körperliche Verfassung nicht fahren zu lassen, das innere Gewissen nicht preiszugeben.

„Aus dem Nebel des Krieges“ führt, indem das Buch eine Metapher von Carl von Clausewitz aufgreift, in die Verwüstung bisheriger Gewissheiten, in eine Totalität der Ungewissheiten. Dass das Wort „Zeitenwende“, angelehnt an das Schlagwort von der Wendezeit, 1989, zu einer Phrase verkommen ist, dekonstruiert Susanne Strätling. „All das erworbene Wissen“, von dem Kateryna Mishchenko als Herausgeberin spricht, begreift die Co-Herausgeberin Katharina Raabe als eine Aufforderung, um die „Gegenwart der Ukraine zu teilen.“ Deshalb gibt das Buch Entkommenen eine Stimme, und die Friedhöfe beginnen, dadurch, dass sie stumm anklagen, ebenfalls zu sprechen.

Aus deutscher Sicht und ans deutsche Publikum adressiert der Satz Karl Schlögels: „Im grellen Licht des Ernst- und Kriegsfalles tritt ein Charakterzug hervor, den man in einer ansonsten so universalistisch gestimmten Intellektuellen-Szene nicht vermutet hätte – ein germanozentrischer Provinzialismus, der Ohne-mich-deutsche-Michel, der sich heraushält, wenn es hart zugeht. Moralisch darf man Großmacht sein, aber den Ukrainern Panzer zu liefern, dazu reicht es nicht.“ Es ist ebenfalls Schlögel, der keinerlei Verständnis aufzubringen bereit ist, dass ausgerechnet Teile der Linken sich bereitwillig dem „ausliefern“, was ein Theodor W. Adorno, einen „Verblendungszusammenhang“ nannte.

Durch einen Gefangenenaustausch entkam Stanislaw Assejew einem der russischen Konzentrationslager in der Ukraine. Überlebte der 34-Jährige die „Isoljanzia“, ein System aus Folter und Mord, für das sich die „internationale Öffentlichkeit“ seit 2014, seit acht Jahren „nicht interessiert hat“. Der Entronnene berichtet, wie er seinen Peiniger aufspürte, wie seine „Idee von Gerechtigkeit“ den „eigenhändigen Folterer“ der Justiz auslieferte. Der Tortur entkommen, gibt Assejew zu bedenken, „dass jeder Vorschlag, einen Teil des ukrainischen Staatsgebietes Russland zu überlassen, um den Krieg schneller zu beenden, nicht auf einen politischen Deal hinausläuft, sondern auf ein Versagen unserer gesamten Zivilisation. Denn auf jedem Quadratmeter Boden, den man an Russland abträte, würde ein totalitäres Regime errichtet.“ Ein KZ wie das, das Assejew überlebte, „gäbe es dann überall.“