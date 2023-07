Annika Reich: „Männer sterben bei uns nicht“ – Ein Spiegelkabinett namens Familie

Von: Cornelia Geißler

Annika Reich. Foto: Paula Winkler © Paula Winkler

Drei Generationen von Frauen knüpft Annika Reich in ihrem Roman „Männer sterben bei uns nicht“ gefährlich fest aneinander.

Der Titel lenkt zwar die Aufmerksamkeit auf Männer, doch er führt damit zu einer Leerstelle. „Männer sterben bei uns nicht“ heißt für den Roman dieses Namens: Hier gibt es nur Frauen. Annika Reich hat eine weibliche Gesellschaft erschaffen, auf deren realistische und magische Möglichkeiten sie mit dem ersten Satz hinweist: „Wir Frauen der Familie wohnten in einem Anwesen am See, das vor Pracht, Verheißung und Verhängnis vibrierte wie sonst nur große, destruktive Lieben.“

Auf zwei Zeitebenen, die sich abwechseln, folgen wir der Ich-Erzählerin Luise durch ein Drei-Generationen-Beziehungsgeflecht. Auf der einen Ebene ist die Erzählerin noch ein Kind von anfangs neun Jahren, das sich in die Verhältnisse fügt. Die Großmutter, der das Anwesen gehört, bestimmt sämtliche Abläufe. Luises Mutter bildet ein schlecht geöltes Scharnier zwischen beiden, sie will das Kind beschützen, wirkt aber wie von der eigenen Mutter ferngesteuert. „Meine Mutter verschob ihre und meine Gefühle nicht nur, um ihnen irgendwann besser begegnen zu können, sie verschob sie auf Nimmerwiedersehen.“

Es gibt noch eine weitere Großmutter, Vera, eher geduldet als an der Familie teilnehmend, es gibt eine Haushälterin, die dem Mädchen durch Lieblingsspeisen und kurze Umarmungen die meiste Aufmerksamkeit gönnt, manchmal taucht eine Schulfreundin aus der Welt draußen auf. Schließlich ist diese Zeit vom Fehlen der Schwester Leni geprägt. Sie wurde in ein Internat geschickt, erst spät klärt sich, warum.

Überhaupt: Wie alle miteinander verbunden sind, warum das Matriarchat hier durch Eigenschaften eines üblen Patriarchats definiert ist, das versteht man erst aus den Abschnitten der zweiten Zeitebene, die mit der Beerdigung der mächtigen Großmutter beginnen. In der Trauerhalle scheint sie noch alles in der Hand zu halten, doch dann lösen sich die Stricke. Die Autorin positioniert und bewegt ihre Figuren wie auf einem Schachbrett.

Das Buch Annika Reich: Männer sterben bei uns nicht. Roman. Hanser Berlin, 2023. 206 Seiten, 23 Euro.

Die Atmosphäre ist zuweilen ähnlich rätselhaft und aufregend wie in Lewis Carrolls Roman „Alice hinter den Spiegeln“, die autoritäre Großmutter hat etwas von der Schwarzen Königin. Annika Reich schreibt sogar vom „großen Spiegelkabinett, in das wir alle geraten waren, ohne es zu wollen“ und weist einzelnen Schmuckstücken symbolische Bedeutung zu. Dabei bleibt manches auch beim zweiten Lesen noch in der Schwebe. In diesem Buch wird einfach nicht alles gesagt, auch deshalb klingt es nach.

„Männer sterben bei uns nicht“ ist der vierte Roman von Annika Reich. In der Zeit seit dem letzten Roman – 2015 erschien „Die Nächte auf ihrer Seite“ – hat sie einen Beruf dazubekommen und andere Perspektiven auf die Welt gewonnen. Sie gründete 2015 zusammen mit 99 Frauen aus Kultur und Wissenschaft das Netzwerk Wir machen das, dessen Künstlerische Leiterin sie wurde, zwei Jahre später startete sie die Initiative Weiter Schreiben, die Autorinnen und Autoren im Exil hilft, ihre literarische Arbeit fortzusetzen.

Dieses Engagement, darüber gab sie in Interviews Auskunft, hat Annika Reich eine Weile vom eigenen Schreibtisch ferngehalten. Der Roman zeugt davon, dass sie nun Engagement und Schreiben verbinden kann, ohne im direkten Sinne engagiert, politisch, zu schreiben. Ihre Ich-Erzählerin hat eine autarke literarische Stimme.

„Meine Geburt hatte mich in die Nähe von Frauen geraten lassen, die mir nicht nahe waren“, resümiert die erwachsene Luise im Roman. Sie hat ihre Kindheit und Jugend in Kälte verbracht, obwohl sie die Auserwählte der Großmutter war, einer Frau, die offenbar glaubte, männlicher als jeder Mann sein zu müssen, um ihr Herrschaftssystem aufrechtzuerhalten. Nach deren Tod gerät die Erzählerin in den Augen der anderen in die Rolle der Nachfolgerin, fällt doch fast das gesamte Erbe ihr zu. Aber wer sagt denn, dass alles immer so bleiben muss, wie es war? „Allein dadurch, dass wir uns verbündeten und dem Geraune die Stirn boten, würden wir Widerstand leisten.“