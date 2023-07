Anna Gusella: „Wolkentiere und Quadrat“ – Was Wolken wollen

Von: Judith von Sternburg

Eine Wolke geht ihren Weg. Foto: Anna Gusella/Kunstanstifter © Anna Gusella/Kunstanstifter

„Wolkentiere und Quadrat“: Anna Gusella erzählt in ihrem neuen Bilderbuch verblüffend und betörend aus dem Leben einer Wolke.

Was sich die Wolke dabei denkt, wenn sie dort oben entlangschwebt, kommt selten zur Sprache. Diesmal aber schon. Anna Gusella zeichnet in „Wolkentiere und Quadrat“ zwar locker und zart all die Flocken, Schwaden, Berge und Figuren, die wir von hier unten bewundern, erzählt aber wird ihr feines Buch tatsächlich aus der Perspektive der Wolke. Einer Wolke über dem Atlantik. Die Aussicht sei nicht übel, so die Wolke. „Es ging ihr gut als Wolke“, lesen wir, „Es lebt sich nicht schlecht am Himmel. Es ist sogar äußerst entspannt.“ Glaubt man sofort, hier schwimmt sie als rosaroter Wal am Himmel entlang.

Denn keck behauptet Gusella –, nein, die Wolke behauptet es, sie weiß es vielleicht nicht besser! –, sie könnte jede beliebige Form annehmen. So ein Quatsch. Aber schön. Von Doppelseite zu Doppelseite wird die Wolke also zum Windhund oder zur Spirale, durch die die Möwen sausen. Als weiße Maus lenkt sie eine Katze ab, der die echte kleine Maus rasch entspringt. Als weißes Quadrat fordert sie die Wissenschaften ebenso heraus wie jene, die an außerirdisches Leben, Esoterik oder die Mysterien der Kunst glauben. Als die Leute mit Leitern zu ihr hochklettern wollen, wird es ihr zu eng und sie tarnt sich flugs als Schäfchenwolke.

Das Buch Anna Gusella: Wolkentiere und Quadrat. Kunstanstifter, Mannheim 2023. 84 Seiten, 25 Euro.

Normalerweise amüsiert sie sich über die anderen Wolken, die so wenig aus ihrem, ähm, Leben machen – das Thema Individualität ausgerechnet an einer Wolke zu beleuchten, darauf muss man kommen. Aber dieses Buch ist so luftig, dass man sich gerne mitwehen lässt. Gusella zeichnet dabei nur scheinbar flott und flüchtig, tatsächlich sind das perfekt komponierte Momentaufnahmen in Blau-Rot-Schwarz-Weiß.

Könnte ewig so weitergehen, aber wir wissen ja, wie Wolken enden. Nicht so schlimm.