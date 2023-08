Angelika Klüssendorf „Risse“ – Wie es außerdem war

Von: Judith von Sternburg

Eine Art Befreiung, auf jeden Fall Literatur: Angelika Klüssendorf kommentiert in „Risse“ ihre eigenen Geschichten.

Ein ungewöhnliches Projekt von großer Offenheit, Offenheit nicht nur im Sinne von Ehrlichkeit – das auch, das ganz sicher auch –, sondern im buchstäblichen Sinne. Man muss sich etwas Mühe geben, es als „Roman“ zu bezeichnen, wie es aber nun seitens des Verlages geschehen ist und Angelika Klüssendorfs neues Buch „Risse“ damit auch gleich auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis brachte. Aber selbst wenn der Roman das Offenste ist, was man sich in der Literatur vorstellen kann, ist „Risse“ doch noch offener. Jedenfalls: anders offen. Formal ist es eine Wiederlektüre und ein Kommentarband zum eigenen Werk.

2004 erschien, noch bei S. Fischer, Klüssendorfs Erzählungsband „Aus allen Himmeln“. Die zehn Geschichten, die er enthielt, nimmt sich die Schriftstellerin nun noch einmal vor, ordnet sie ein (und auch etwas anders), kommentiert sie in kursiv gesetzten Passagen und erzählt die Wahrheit darüber, sozusagen, denn die Wahrheit ist in der Literatur ein Begriff, der sich nicht am Ablauf eines Geschehens orientieren kann.

Spielerisch könnte man sagen: Angelika Klüssendorf lässt in „Risse“ eine Erzählerin, die ihr sehr ähnlich zu sein scheint, ihre Erzählungen einschätzen und korrigieren. Jedoch ist das wohl kaum ein Spiel.

Der Ausgangspunkt: eine typisch markerschütternde Begegnung mit der Mutter, typisch markerschütternd jedenfalls für die, die die behelfsweise so genannte Mädchen-Trilogie gelesen haben – „Das Mädchen“, 2011, „April“, 2014, „Jahre später“, 2018 –, in denen sich ein Kind / eine junge Frau aus prekärsten Verhältnissen herausarbeiten muss und kann. „Prekär“, ein ungemein praktisches Wort, das seinerzeit weder in der BRD noch in der DDR, um die es hier geht, zur Verfügung stand. Es geht um eine heillos zerrüttete Ehe, Armut, Gewalt, Alkohol, Verwahrlosung, Heimaufenthalte, bei denen immer schillert, ob die staatliche Gängelung oder die Rettung gewichtiger ist. Das Mädchen kann sich schließlich ein eigenes Leben einrichten, auch das gehört dazu. „Risse“ ist wie ein nächster Schritt dabei, eine andere Dimension, in der ein Rückblick und eine Revision möglich werden.

„Risse“ fängt also damit an, dass die Mutter „Aus allen Himmeln“ gelesen hat und nun mit der Tochter telefoniert. „Du hast schon immer gelogen, sagte sie, mit Abscheu in der Stimme. Ich legte wortlos auf und nahm mir vor, das Wort ,immer‘ so selten wie möglich in meinem Leben zu verwenden.“ Aber aus der Kränkung, einer ungeheuerlichen Kränkung unter vielen ungeheuerlichen Kränkungen, ohne die einem ein einziger Satz vielleicht auch nicht so auffallen würde, wächst (Jahrzehnte später) die Frage und wohl auch die Idee, die nun in Buchform vor uns liegt. „Der Erzählungsband“, schreibt die „Risse“-Erzählerin, „erschien in einer sehr kleinen Auflage. Ich hatte die Wahl, genau die Sätze zu schreiben, die ich schreiben wollte. Warum habe ich dennoch Ereignisse ausgelassen oder falsch beschrieben? Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt wären, doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wage.“

Einige nun aber doch. Manchmal korrigiert sich die Erzählerin, erklärt uns, was damals wirklich (na ja, „wirklich“) geschehen ist. Manchmal korrigiert sie sich nicht, sagt lediglich ein paar Worte über ihre Gefühle damals und später. Das sind die schlimmeren Passagen. Dass furchtbare Szenen sich so zugetragen haben, wie es da steht. Und vielleicht in einer literarischen Geschichte doch noch harmloser klingen als in der Realität. „Mein Vater war ein Vergewaltiger“, heißt es im „Risse“-Kommentar zu „Juni, Juli, August“: „Diesen Satz zu schreiben, ist mit einem Ekelgefühl verbunden. Heiratsschwindler klingt so viel besser.“

Das Buch: Angelika Klüssendorf: Risse. Roman. Piper Verlag, München 2023. 172 Seiten, 22 Euro.

Inzwischen ist die Mutter tot. „Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen“, lautet der effektvolle Anfang von „Risse“, auf jene Weise offenbar, wie normalerweise eher Großmütter oder Tanten für Ausreden und andere Notlügen eingesetzt werden. Nun ist sie tatsächlich tot, und: „Was ich nicht für möglich gehalten habe: Ich vermisse sie. Ich empfinde Trauer, doch meine Freude über die Trauer ist größer als die Trauer selbst.“ Nichts direkt Versöhnliches liegt über „Risse“, aber es geht um Geschichten, die vielleicht erst mit dem Tod beider Eltern auch abgeschlossen werden können.

Der weit frühere Tod des Vaters, begreift man nun, geistert bereits in verschiedenen Versionen durch Klüssendorf-Geschichten. Als „Schlucki“, erklärt sie, tauche er auch in „Vierunddreißigster September“ (2021), dem jüngsten Buch vor „Risse“, wieder auf. „Er sitzt auf dem Boden, umgeben von vielen kleinen, leeren Schnapsflaschen, ich halte seinen Kopf, als er stirbt.“ In „Aus allen Himmeln“ ist es eine der markantesten Erzählungen, „Hölle oder Himmel“, die sich um den Vater dreht: Ein Kind erlebt zum wiederholten Mal ein bizarres Osterritual, bei dem der Vater pompös, sorgfältig und fantasievoll seinen Suizid vorbereitet. Bisher stets vergebens. Diesmal will die Tochter bei ihm bleiben, und dem Vater ist es recht. Diesmal gelingt dem Vater die Selbsttötung (mit einem Mix aus Alkohol und Ofengas), die Tochter kann gerettet werden.

Am ergreifendsten neben allem Ergreifenden in dieser großartig sich heranschleichenden Geschichte (das Kind versteht nur halb, was der Vater da eigentlich macht), ist, dass der Vater Musik auflegt, Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, und während er trinkt und Gas einatmet, ausdauernd über das Dirigat schimpft. Der „Gnom“ marschiere, das „alte Schloss“ sei eine Kate. „,Wenn ich etwas nicht vertragen kann‘, sagte er, ,sind es deutsche Dirigenten, die sich an russischen Stücken versuchen.‘“ In „Risse“ heißt es nun dazu: „Ich habe die Erzählung kurz nach dem Tod meines Vaters geschrieben. Ich wollte ihm mit dieser Geschichte eine Art Denkmal setzen, ihm einen poetischen und selbstbestimmten Tod zuschreiben, ihm sein einsames Sterben ersparen. Meine Schwester schilderte mir seine letzten Wochen. Als er von seiner Diagnose, Lungenkrebs, erfuhr, war er schon so geschwächt, dass er es gerade noch zum Kiosk schaffte und auch nur die winzigen Schnapsflaschen für die Jackentasche kaufen konnte. Er war vierundsiebzig Jahre alt, Kettenraucher, seine Fingerspitzen gelb von Nikotin.“ Auch Suizidversuche des Vaters habe es gegeben.

Neben „Hölle oder Himmel“ ist „Gespenster“ eine besonders entsetzliche (und trotzdem schöne) Geschichte. Das Kind hat der Mutter 50 Pfennige geklaut, die Mutter foltert (anders kann man es nicht nennen) die kleine Schwester des Kindes, bis es den nicht begangenen Diebstahl gesteht. Das wäre jetzt gut, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber: „Ich war schuldig“, heißt es in „Risse“, „all die Jahre habe ich mir gesagt, es sei ausweglos gewesen. Doch das stimmte nicht. Ich war schuldig.“

„Risse“ ist ein Lehrbuch zur Autofiktion, aber glücklicherweise ohne Belehrungen. Es öffnet den Blick auf eine tiefere oder höhere Schicht des Erzählten. Keine Ahnung, ob es so war. Sie habe, schreibt die Erzählerin einmal, ihrem Leben schreibend etwas von Abenteuergeschichten geben wollen. Da ist viel dran, und „Risse“ ändert daran auch nichts. Es erinnert vielmehr daran, dass die höchst erfolgreichen Beutezüge der Ladendiebin oder die ebenfalls effizienten Fluchten des Heimkindes – „ich schlief im Wald, begann, anders zu sehen, zu riechen und zu schmecken“ – tatsächlich eine abenteuerliche Seite haben. Wie das Leben selbst eben auch.

Kommentarlos wird die wunderliche Erzählung „Ficken“ ans Ende des Buches gesetzt. Sie heißt nun „Sommer“ und wahrt ihre Geheimnisse. Denn auch „Risse“ ist ein Stück Literatur, selbstverständlich.