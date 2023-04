Andreas Maier: „Die Heimat“ - Ein schwarzes Kapitel, immer und überall

Von: Marcus Hladek

Deutschland, nein, ganz konkret die Wetterau. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

„Ortsumgehung“, die neunte: Andreas Maiers Roman „Die Heimat“

Zimmer, Haus und Straße. Ort, Kreis, Universität. Familie, Städte und nun, in Band 9: Heimat. Künftig: der Teufel, der liebe Gott. So betitelt Andreas Maier die elf Romane seines Zyklus „Ortsumgehung“. Bis auf einen, kargen alle Titel mit Silben. Zugleich fallen sie von Band zu Band universeller aus, von der engsten Umgebung des Kindes in die Weite, fast wie im „Faust“: vom Himmel durch die Welt zur Hölle oder Erlösung, wobei ein Wort wie „Kreis“ auch für eigene Kreise der Kunst steht und „Straße“ für erste Lieben.

Den Anfang machte „Das Zimmer“: das des geistig behinderten Onkels, den das Kind Andreas hasste, den der Autor aber für die Nachwelt rettete. Mit ihm fing der Schriftsteller noch einmal von vorn an: der Onkel verlangte es ihm ab.

Beim jetzigen Tempo lägen die elf Bände „Ortsumgehung“ fertig vor, wenn der 100. Jahrestag von Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ ansteht: das Urbild vielbändigen autofiktionalen Schreibens (1913-27). Karl Ove Knausgård etwa war deutlich fixer (2009-11). Bei Maier wären es 2027 siebzehn Jahre, dafür macht der Deutsche, nein: Wetterauer, durch Beharrlichkeit, Systematik, Universalisierung und den „Heimat“-Gedanken im Stil von Edgar Reitz‘ Filmepen manches wett. „Die Heimat“ ist übrigens Edgar Reitz gewidmet.

Das physische Buch beginnt mit Elvis Presleys Coverfoto als GI vor dem Burgtor von Bad Nauheim. Es ist in Pflaster- oder Mosaiksteine zerlegt. Manche stehen schief, lassen Lücken: legendäre Lokalvergangenheit, unvollkommen rekonstruiert. Maier lebt literarisch von Heimat, doch was sie ihm ist, gleicht einem Puzzle, oder wie es auf Seite 220 heißt: „Das ist meine Heimat. Das bin ich. Heimat ist ein schwarzes Kapitel, immer und überall.“

Noch mehrfach setzt er an, „Heimat“ zu definieren. Das Sich-Entziehen gibt dem autobiografischen Essay-Roman etwas Enzyklopädisches. Heimat scheint kein Ding an sich, sondern eine Reibung zwischen Ich und Nicht-Ich, die wie ein weißer Wal auf- und abtaucht und das Definitorische wie Begriffs-Harpunen mitreißt. Schon als Frankfurter Poetikdozent im Bändchen „Ich“ teilte er mit, dass ihm das Ich so wenig gilt wie das Nichts, in dem es sich versteckt. Heimat ist Nicht-Ich, „Ortsumgehung“ eine Ich-Umgehung. Maier wirft Heimat aus wie ein Flugzeug brennende Täuschkörper: um von sich abzulenken.

Unterteilt ist das in vier Teile: die Siebziger, Achtziger, Neunziger und Nuller. Ein Motto wärmt eingangs die Klage über die Ortsumgehung auf, die, ach! Orte umgeht. Der Prolog hebt mit dem Satz „Die Heimat ist an einer Pißrinne geboren“ an; schön das reformwidrige „ß“ darin. Die Aussage bewahrheitet sich auf der letzten „Nuller“-Seite quasi unter dem Klo-Signet „00“, da der Erzähler an der Pissrinne des Forsthaus Winterstein steht, dem Lieblingsort des Onkels, und vor dem inneren Auge das Wort HEIMAT sieht.

Das Buch Andreas Maier: Die Heimat. Roman. Suhrkamp, Berlin 2023. 245 Seiten, 22 Euro.

Der Epilog walzt dies aus: Ansicht des Autor-Erzählers als Einheimischer an der Ortsumgehungs-Baustelle. Die ausheimischen Bauarbeiter unterbrechen ihren Beckett-Dialog und geben Antwort auf die Frage nach dem Weg, halten ihn aber für einen Trottel. Er versteht ihr Winken systematisch falsch.

„Die Heimat“ gleicht einem thematischen „Was bisher geschah“, da der Band, anders als die vorangegangenen Romane, alle Jahrzehnte umfasst. Unter den Siebzigern lesen wir, dass der Onkel wohl ein glühendes „daheim“ kannte, doch keine „Heimat“. Die kam nur mit Blick auf Heimatvertriebene in alten Anzügen zur Sprache. Im Fernsehen liefen Heimatfilme (öde), Mitschüler grenzten Ausländer aus. Berufsschüler klappten NPD-Ausweise auf. „Man muss sich unsere damalige Heimat“, so das Resümee, „wie ein verängstigtes, aggressives Tier vorstellen.“ 1979 macht die US-Miniserie „Holocaust“ die kleine Chauviwelt allerdings sprachlos und lässt eine erste Welle der NS-Aufklärung durch „Die Heimat“ schwappen. Der „metaphysischen Unheilskraft“ der Nazis und ihres unnennbaren Mannes (nein, nicht Voldemort) mit dem „sagenumwobenen Buch“ nahm das noch nicht die Zaubermacht. Nie wurde so viel auf dem Pausenhof „vergast“.

Maiers Achtziger sind der peinliche Schüleraustausch, aber auch die neue linksutopische Sozialatmosphäre des Heranwachsenden im Literaturcafé und Kebab als Widerstandsnahrung. In Gemeinschaftskunde kotzen Schüler über KZ-Filme; der böse Zauberer Hitler wird zur lächerlichen Spaßkarikatur. Königskinder protestieren gegen den Nato-Doppelbeschluss, Philipp Jenninger macht (unbenamst) den Fauxpas der Jenninger-Rede, was Habermas vom Vortrag abhält. Kaskadierende Sprachlosigkeiten.

Vom Mauerfall in die Neunziger: Maier erklärt der munteren Cousine den Westen und provoziert milde mit Cousinen-Inzest. Die erste Rast im Osten zeigt ihm, wie „biersubversiv“ sie dort den „Einheitsversuch“ blockieren werden. Aufgeladen auch die Begegnung mit der Obernazitochter beim Einzug in den Kreistag. Kriege fügen sich zur Fernseh-Dauerschleife mit Hitler-Nachfolgern als „the sexiest act“.

In den Nullern wird Maier im ehelich-häuslichen Leben in der Wetterau die schöne, zerfallende Brotschneidemaschine zur Heimat-Metapher. Ein Exilrusse: „der heimatloseste Mensch“. Aus Wiener Kolumnen über den Onkel entsteht das Kolumnenbuch, das Band 1 von „Ortsumgehung“ mit sich zieht. Vom Friedberger Familiengrundstück mit verdächtigem Besitzerwechsel kommt er auf die passive Bevölkerungsmehrheit der Zuguckenden, Vorteilsziehenden.

Für einen Wimpernschlag scheint er als Villa-Massimo-Stipendiat in Rom zu sein, was ihn scheinbar so wenig prägt, dass er Ferragosto auf den 23. August umdatiert. Dann, vor Onkels Pissrinne, schließen sich Bild und Zeit. Ein existentieller Pisstrahl affirmiert im neongelben Leuchten das Schlusswort in Majuskeln: HEIMAT.