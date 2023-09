„All die Liebenden der Nacht“ von Mieko Kawakami: Der Zauber des Stillstands

Von: Lisa Berins

Mieko Kawakami. Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP © AFP

Eine einsame Korrekturleserin in Tokio rutscht in die Alkoholsucht ab – in Mieko Kawakamis Roman „All die Liebenden der Nacht“ liegt die Kraft im Geschehenlassen.

In der Nacht, da existiert diese unsichtbare, unheimliche Kraft. Sie hält einen fest, im Traum, und verhindert das Aufwachen. Festgezurrt in einer Zwischenwelt, in der man nicht weiß, ob das träumende Ich den Absprung schafft. Wäre der Roman „All die Liebenden der Nacht“ ein Traum, dann wäre er ein solcher, mit einer Erzählung und einer Protagonistin, die in einem sonderbaren Zustand des Weder-Vor-noch-Zurück-Kommens festhängen.

In diesem Schwebezustand befinden sich die Heldinnen der japanischen Schriftstellerin Mieko Kawakami: Sie sind in einer entscheidenden Phase ihre Lebens eingefroren, gefangen in ihren Unzulänglichkeiten, in sich selbst – und doch kurz vor dem entscheidenden Moment, in dem das Leben einen anderen Weg nehmen kann. Wie in einer Art Kokon wickeln sich Gelähmtheit, Zufall und eine schleichende Selbsterkenntnis zu einer neuen Lebenskraft zusammen. So war es schon in dem erfolgreichen Roman „Brüste und Eier“, der 2020 auf Deutsch erschien. So ist es auch in Kawakamis Buch „All die Liebenden der Nacht“, das 2011 in Japan und erst in diesem Jahr in deutscher Übersetzung von Katja Busson erschien.

Fuyuko ist 34 Jahre alt, sie arbeitet freiberuflich als Korrekturleserin und führt inmitten der Metropole Tokio ein Einsiedlerinnenleben. Freundinnen und Freunde hat sie kaum, Hobbys sowieso nicht. Gewissenhaft arbeitet sie ihre Aufträge durch, liest Bücher Korrektur – ohne sich vom Inhalt ablenken zu lassen. An ihren Geburtstagen unternimmt Fuyuko nachts Spaziergänge durch die Stadt. Alleine.

Die Einsamkeit und Monotonie im Leben der Protagonistin sind schwer zu ertragen, ihre Trägheit, ihre Art, sich den Situationen willenlos zu ergeben. Von den wenigen Menschen um sie herum wird Fuyuko für deren Zwecke missbraucht – und zugleich dafür missachtet. So viele Übergriffigkeiten lässt sie sich gefallen, man würde sie gerne schütteln. Eine alte Schulfreundin schüttet ihr das Herz aus – nicht aus Vertrauen, sondern im Gegenteil, weil Fuyuko in ihrem Leben „keine Rolle“ spielt. Fuyuko hört geduldig zu. In einem Kapitel blickt die Ich-Erzählerin auf ihren ersten Sex zurück – eine Vergewaltigung. Sie erträgt die Verachtungen regungslos.

Eines Abends wird sie von der der extrovertierten, quirligen, schillernden Korrekturleserin Hijiri, die ihr die Aufträge gibt, zu einem Treffen in einer Bar überredet. Fuyuko ist fasziniert von dieser Frau, die so anders ist als sie.

Sie weiß nicht, wie man lebt

Kurze Zeit später begutachtet Fuyuko ihr eigenes Spiegelbild: Die Gestalt, die sie dort sieht - „nicht bedauernswert oder elend, nein, richtig erbärmlich (…)“. „Vierunddreißig Jahre alt. Allein. Eine erbärmliche Frau, die selbst hier in der Stadt und bei schönstem Wetter nicht wusste, wie man lebt.“ Dann schlägt Fuyuko einen fatalen Weg ein: „Mit nur einer langsam geleerten Dose Bier, einem Wasserglas Sake gelang es mir, nicht mehr ich zu sein.“

Das Buch Mieko Kawakami: All die Liebenden der Nacht. Roman. A. d. Japan. v. Katja Busson. Dumont, Köln 2023. 260 S., 24 Euro.

Der Alkoholkonsum wird erst hilfreich, dann bedenklich, dann gefährliche Routine. Er gehört bald fest zum Tagesablauf und wird sachlich kalkuliert. „Ich war dazu übergegangen, jeden Tag um achtzehn Uhr die Arbeit zu beenden und danach zu trinken. Weil ich mit Cup-Sake und Dosenbier nicht mehr nachkam, trank ich eine Zeit lang 1,8-l-Flaschen, wechselte aber, nachdem ich festgestellt hatte, dass die im Netz angebotenen pappverpackten Sake-Sets mehr enthielten und viel billiger waren (…)“. Bald geht sie nicht mehr ohne Thermoskanne mit Sake aus dem Haus. Der Abgrund tut sich auf, Fuyuko droht hineinzufallen.

Im Vollrausch, als sie es nicht schafft, sich im Culture Center für einen Kurs einzuschreiben, lernt sie Herrn Mitsutsuka kennen. Sie fangen an, sich hin und wieder in einem Café zu treffen. Eine zarte Freundschaft entsteht. Herr Mitsutsuka stellt keine Bedingungen, hört zu, ist höflich und respektvoll, urteilt nicht – auch nicht über ihre Sucht. Fuyuko verliebt sich, zum ersten Mal in ihrem Leben - in einen Mann, von dem sie gar nichts weiß, außer, dass er mit einer abgenutzten Ledertasche erscheint und als Lehrer arbeitet.

Ihre Dialoge sind so vorsichtig und fragil und in ihrer Einfachheit so philosophisch, dass man sich ertappt fühlt: Diese eintönige, sich selbst aufgebende Frau ist vielleicht sehr introvertiert, aber weder langweilig noch dumm. Nur: Diese Welt gehört eben nicht den Leisen.

Wichtiges wird verschwiegen

In den Gesprächen beginnt Fuyuko sich selbst zu reflektieren. Herr Mitsutsuka zeigt sich unaufdringlich gutmütig, niemals überfürsorglich, niemals übergriffig. Vielleicht ist er etwas zu distanziert? Irgendetwas scheint auch mit ihm nicht zu stimmen. „,Jeder hat sein Päckchen zu tragen‘, sagte er nach einer Pause, fasste sich an die Narbe über seinem Auge, als wollte er sich vergewissern, dass sie noch da war, und rieb sie eine Weile.“ Wichtige Dinge scheinen hier nicht gesagt zu werden.

Es ist ein sehr stilles, langsames Buch. Ein gedankenvolles, leicht entrücktes, das kein Happy End und doch eins hat; kein Hollywood-mäßiges, sondern ein zurückhaltendes, nach tieferem Sinn suchendes. Haruki Murakami bewundert die Autorin dafür, „dass sie als Romanautorin im Stillen entschlossen war, sich auf eine tiefere Erforschung ihrer selbst einzulassen“, wie er einmal zu „Brüste und Eier“ schrieb. Dies könnte man wohl auch auf „All die Liebenden der Nacht“ übertragen. Wieder ist eine Frau ihren Weg gegangen. Einen eigenwilligen Weg, keinen gesellschaftlich angepassten, keinen vorgegebenen. Die Welt ist voller Chancen. Manchmal sind die unauffälligeren nicht die schlechtesten.