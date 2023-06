Ali Smith: „Gefährten“ – Der Schlüssel, der immer zur Hand ist

Von: Judith von Sternburg

„Gefährten“, der neue Roman der Schottin Ali Smith, ist eine so lässige wie bezaubernde Aufforderung, den Buchstaben, dem Denken und auch den anderen Leuten zu vertrauen, gelegentlich.

Hier ist alles in der Schwebe, vom Titel an. „Companion piece“ heißt der neue Roman von Ali Smith, ein Begleitstück zu den (logischerweise) vier Romanen ihrer in den vergangenen Jahren erschienenen Jahreszeiten-Tetralogie. Das ist also ein zeit- und raumsprengender Akt, eine fünfte Jahreszeit, ein fünfter Quartettband. Aber auch ein Stück, das von Begleitung handeln könnte. Im Deutschen muss man sich da festlegen, Silvia Morawetz’ Übersetzung heißt nun: „Gefährten“. Einerseits verengt das den Spielraum, andererseits ist es richtig, notfalls den Titel zu wählen, der die Eigenständigkeit des Werks betont. Auch wenn es vornehmlich um Gefährtinnen geht.

„Ich dachte mir das alles nur aus, wie wir alle“, schreibt die Ich-Erzählerin einmal, und es ist nicht ganz klar, was genau sie damit meint. Nur einige Details, die letzten Szenen? Oder hebelt sie in einem gelassenen Sätzchen das Ganze aus? Ohnehin glaubt man ihr jedes Wort, sie ist ein glaubwürdiger Mensch, auch ein sympathischer Mensch, in den Fünfzigern und fast schon ein bisschen wie übrig geblieben aus einer anderen Zeit. Damals, als man noch dachte, in Großbritannien sei der gesunde Menschenverstand zu Hause. Sie versteht die Welt noch, aber sie hat eine coole Skepsis (ist sich zum Beispiel im Klaren darüber, dass Google-Ergebnisse eben nicht die Wirklichkeit widerspiegeln) und manchmal eine Wut (wenn sie liest, wie auch Großbritannien vor seinen Küsten die Menschen lieber ertrinken als an Land lässt).

Sandy, die man an der Uni Treibsandy nannte, ist klug und eine Künstlerin. Sie hat sich ihr Leben individuell eingerichtet, hat überhaupt Ähnlichkeiten mit der Autorin Smith. Sie schreibt aber nicht, sondern malt, übermalt Buchstaben und Texte, die dadurch offensichtlich unleserlich werden, aber auch greifbarer.

Ihr Vater liegt im Krankenhaus, was im Corona-Lockdown besonders aufreibend ist – und auch gefährlich, interessant, wie schnell die Menschen vergessen, dass und wie viele an Corona gestorben sind. Ali Smith hat es nicht vergessen, ihr größter Dank in den Danksagungen geht an den NHS. Vom Großbritannien des Brexit und der Pandemie spricht die Schottin als „Land in Trauer, das, permanent dazu angehalten, so tut, als wäre es kein Land in Trauer. Tragödie versus Farce“.

Nun aber wird Sandy von einer ehemaligen Kommilitonin angerufen, von der sie ohne Bedauern seit Ewigkeiten nichts gehört hat. Die Frau hieß früher Martina Inglis (eine leicht verballhornte Engländerin offenbar), inzwischen ist sie eine verheiratete Pelf (Geld, aber keins, auf das man stolz sein sollte). Martina erzählt Sandy eine üble Geschichte, wie sie kürzlich bei der Wiedereinreise nach England sinnlos und schikanös festgehalten worden ist. Für ein Museum hat sie ein wertvolles Schloss aus dem 16. Jahrhundert transportiert – die englische Polizei, die in diesem Roman keine gute Figur macht, geht grobianisch damit um, ein Kulturvandalismus, den sie offenbar auch Menschen angedeihen lässt, überhaupt sind es beiläufig unbehagliche, aggressive Zeiten. Nun ist sie ironischerweise zusammen mit dem Schloss für Stunden eingesperrt. Sie und das Schloss in elender Einsamkeit. Demoralisiert und entnervt hat sie schließlich einen Traum oder eine Vision. Eine Stimme spricht zu ihr: curlew oder curfew, sie habe die Wahl. Hier zeigt sie ein unlösbares Übersetzungsproblem, und Morawetz macht das, was Smith auch macht. Sie löst das Rätsel nicht, aber sie schildert es. Curlew ist der Brachvogel, curfew die Ausgangssperre, Wörter aus zwei Welten, getrennt nur durch einen einzigen Buchstaben, verbunden vielleicht als Gegensatzpaar: hier die Freiheit des Vogels, dort das Eingesperrtsein.

Jedenfalls ist Martina Pelf von dem unbegreiflichen Vorgang – auch vom Verhalten der Polizei, aber, sonderbar, daran scheint man sich schnell zu gewöhnen – so nachhaltig irritiert, dass sie sich an Sandy als Textexegetin wendet. Schon auf der Universität galt sie als besonders gescheit. Sandy kann ihr diesmal nicht helfen, aber: „Irgendetwas an der Geschichte von dem alten Schließmechanismus hatte irgendetwas in mir aufgesperrt“, erklärt Sandy.

Als erstes sind das Erinnerungen an die Begegnung mit Martina Inglis an der Uni. Für Sandy langweilig, für uns keineswegs. Ratlos bittet Martina Sandy, ihr ein Gedicht von e. e. cummings zu interpretieren. Sandy ist das zu dumm, sie stubst Martina aber in den Text, macht ihr klar, dass alles da steht, was sie wissen muss und dringt mit ihr nicht zu „einer Lösung“ vor, aber zu einer Möglichkeit, mit dem Text umzugehen. Sinnfälligerweise geht es um „anfangen,zögern;innehalten“ (to start,to hesitate;to stop), freiheitlich gewählte Bewegungen, denen das Mäandern des Romans durchaus entspricht.

Ein Mäandern dann in Gegensatzpärchen – „Oberfläche vs. Tiefe“, „Realität vs. Fake“ –, die eine Ordnung mehr spielerisch behaupten, als sie einzuhalten. Das hübsche Wort „Hallo“ spielt eine Rolle, als minimalistische, am Ende aber auch herzliche Formel für eine Begegnung. Noch einfacher das neckische „Klopf, Klopf“, ebenfalls ein Schlüssel zueinander. Tatsächlich herrscht die schönste Unordnung: die Ordnung der Poesie, einer smarten, weltzugewandten, wachen Poesie.

Die Ereignisse überschlagen sich nicht gerade, aber es passieren Dinge. Unerwartet tauchen Martinas Töchter bei Sandy auf, sehr vorwurfsvoll, ihre Mutter ist neuerdings ganz verwandelt (frei? befreit? macht sie etwa einfach, was sie will und denkt?), aber da kann Sandy ihnen auch nicht helfen. Sandy kann niemandem helfen, aber sie kann denken, zuhören und hat Worte. Was ein Alptraum sein könnte, ist darum ein skurriler Spaß, die Dialoge zwischen Sandy und den becketthaften Zwillingen sind Kabinettstücke verquerer Logik und egozentrischer Weltsicht (das liegt nicht an Sandy, die beiden sind wirklich unmöglich). Während Sandy unterwegs ist, ziehen die Pelfs schließlich weitgehend bei ihr ein. Auch das klingt schlimmer als es ist, wobei Sandy sie natürlich zum Verlassen ihres Hauses auffordert. Sandy weicht ins Haus ihres Vaters aus.

Die Stimme, die Martina gehört hat, bleibt mysteriös, aber auch Sandy spürt etwas Zartes um sich, „die Anwesenheit von etwas anderem“. „Curlew“ heißt dieser Teil des Buches, Brachvogel, obwohl es doch eher um Curfew, die Ausgangssperre (während des Lockdowns?) geht. „Curfew“ heißt der andere Teil, in dem – man ahnt es schon – der Brachvogel auftauchen wird.

Als würde man nun unversehens auf die andere Seite des Spiegels schlüpfen, ohne weitere Erläuterungen, findet man sich im Leben eines Mädchens im 16. Jahrhundert wieder, eine junge Schmiedin, und ja, es gibt wenig Zweifel daran, dass sie solche Kunststücke wie das Schloss herstellt, mit dem Martina Inglis einige der denkwürdigsten Stunden ihre Lebens verbracht hat. Das Mädchen ist soeben vergewaltigt worden. Eine Vergewaltigung als gewalttätiger Akt der Machtausübung, selbstverständlich, aber auch aus Kalkül. Wenn sie keine Jungfrau mehr ist, egal warum, darf sie nicht mehr in der Zunft bleiben und ist beruflich ruiniert.

Das Mädchen schlägt sich durch, ein auf sie geprägter Brachvogel begleitet sie. Auch dieser Teil des Buches wirkt keineswegs mutlos. Smith hat schon im Roman „Beides sein“ die Jahrhunderte verschränkt (einen Freskenmaler der Renaissance mit einer jungen Trauernden), damals viel dichter. Tatsächlich aber ist es das Lose, das „Gefährten“ zu einem so entspannten und zauberhaften Buch macht. Auch für finstere Sommertage, an denen die Sonne scheint, ist es denkbar geeignet.

„Gefährten“ ist ein Spiegelkabinett, alles ist auch miteinander verbunden. Erklärungen werden nicht gegeben. Der Schlüssel, Sandy hat es Martina erklärt, ist die Lektüre selbst. Es steht alles da. Man kann es einander erzählen, um es besser zu verstehen.