„Afrikanische Trilogie“ von Christoph Nix – Die Hoffnung stirbt

Von: Sylvia Staude

Sarg-Bedarf besteht immer. Szene aus Bujumbura. © afp

„Kongotopia“, ein dunkler Burundi-Roman von Christoph Nix

Natürlich ist alles frei erfunden“, schreibt Christoph Nix am Ende, das muss er wohl, gleichzeitig widmet er seinen Roman den Ordensschwestern der Xaverianer, die im September 2014 im burundischen Bujumbura ermordet wurden. „Meine Versuche, im Vatikan mehr Druck auszuüben, waren erwartungsgemäß erfolglos“, fügt er an. Nix, Jahrgang 1954 und vor allem als Theaterregisseur bekannt, beendet mit „Kongotopia“ eine „Afrikanische Trilogie“, schmale, schnelle Romane, die ihr Anliegen nicht verbergen, die Kenntnis hierzulande über den afrikanischen Kontinent und seine riesigen Probleme ein wenig zu vertiefen.

Erstaunlich ist, dass die Leserin zwar sofort merkt, dass ihr politisches Wissen und auch eine Meinung dazu vermittelt werden sollen – der Prolog zu „Kongotopia“ besteht aus der Vorlesung einer der Figuren, eines ehemaligen Botschafters in Burundi –, dass sie sich dennoch nicht über Gebühr belehrt fühlt. Es muss am Herzblut liegen, das zweifellos einfließt. Christoph Nix hat mit dem nicht nur Krimiautor, sondern auch Afrikakenner Henning Mankell zusammengearbeitet, in Burundi und Malawi Theaterprojekte entwickelt, im Kongo zum Völkermord recherchiert. Auch die Ethnie der Banyamulenge, von den Kolonialmächten einfach in die Tutsi-Schublade gesteckt, haben sein Interesse geweckt. Der Kontinent und seine Leiden – Korruption und Gewalt vor allem – bewegen ihn.

Ein ins Buch eingelegtes Lesezeichen führt die Figuren auf, 29 an der Zahl, das ist hilfreich. Allerdings muss man auch da sagen: Nix schafft es, dass die Leserin nur selten spicken muss und dies gar nicht bei den Protagonisten, die mit wenigen Strichen, aber eindrücklich gezeichnet sind.

Drei Nonnen sind regelrecht abgeschlachtet worden, die Polizei unternimmt jedoch nicht viel. Der deutsche Botschafter, Nix nennt ihn Paul Strobel, außerdem die junge Schwester Lisette, der BKA-Beamte Götz und Pater Bruno, seit Jahrzehnten in Burundi lebend, machen sich irgendwann selbst auf den Weg, um die Hintergründe aufzuklären.

Das Buch: Christoph Nix: Kongotopia. Roman. Edition Königstuhl 2023. 166 S., 22 Euro.

Mord an Konkurrenten

Die Grenze in die Demokratische Republik Kongo muss überquert werden, heimlich. Auch sollen andere Menschen durch die Aktion nicht in Gefahr gebracht werden, indem man sie kontaktiert. Indessen gibt es einen Machtkampf in der burundischen Regierung. Durch Mordanschläge werden Konkurrenten aus dem Weg geräumt, unliebsame Journalisten werden inhaftiert, gefoltert. Im Fall der Presseleute arbeiten Botschafter Strobel und BKA-Mann Götz mit Erpressung, um ihnen zu helfen, denn offiziell geht gar nichts.

„Kongotopia“ ist ein nachtdunkler Roman, selbst die kleinen Räume für Hoffnung scheinen sich alle zu schließen. Es gibt nur Machthaber, die schlimm oder etwas weniger schlimm sind. Gierig oder etwas weniger gierig. Aber besonders mörderisch, wenn sie Angst haben um ihre Pfründe und ihr Leben (Ähnlichkeiten mit Russland sind gewiss rein zufällig). Es gibt zudem Menschen, die Gutes tun wollen, Kirchenleute, einen kleinwüchsigen Arzt. Aber als sich diesem die Chance bietet, nach Südafrika zu gehen, ergreift er sie.

Der Einfluss Russlands, aber vor allem Chinas in Burundi steigt und die Politiker wollen es sich beim Besuch des chinesischen Außenministers keinesfalls mit ihm verscherzen. Der Verrat an einem friedlichen, utopischen Projekt kommt in „Kongotopia“ aber von jungen „Bauern und Technikern“, die sich Maoisten nennen und an den Kommunismus glauben. „Es lebe Mao Zedong!“ rufen sie. Und zerstören das Lebenswerk der Älteren, die sich eine Enklave geschaffen hatten in einem Land voll Gewalt.