„22 Bahnen“-Autorin Caroline Wahl: „Es macht Kinder kaputt, wenn sie Gewalt erfahren“

Von: Michael Hesse

Flüssig und doch Halt gebend: das Wasser in Caroline Wahls „22 Bahnen“. © IMAGO/Daniel Scharinger

Schriftstellerin Caroline Wahl über ihren Debütroman und Bestseller „22 Bahnen“, eine alkoholkranke Mutter, die Heldin Tilda und das Wasser als Medium der Meditation.

Frau Wahl, Sie haben sogleich bei Ihrer Buchpremiere einen Bestseller gelandet. Es geht um eine Geschichte von zwei Geschwistern, die eine alkoholkranke Mutter haben und alle im traurigsten Haus der Fröhlichstraße wohnen. „22 Bahnen“ lautet der Titel Ihres Buches, warum ausgerechnet 22 Bahnen?

Ich dachte, dass eine Person wie Tilda nicht 20 Bahnen schwimmen würde, weil es wohl jeder oder jede andere tun würde. Und 22 ist eine Zahl, die eine neurotische Figur wie Tilda vermutlich auswählen würde. Ehrlich gesagt, habe ich mir gar nicht so viel bei der Zahl gedacht.

Das Leben ist alles andere als einfach für Tilda: Das Schwimmen steht für eine Monotonie und Kontrolle.

Tilda ist auf jeden Fall ein Kontrollfreak. Schwimmen ist ja auch eine Art Abtauchen und Ausbruch aus dem Alltag. Es ist etwas, was sie jeden Tag braucht und auch in dieser Wiederholung braucht. Solche Strukturen sind für sie wichtig, um etwas dem Chaos Zuhause entgegensetzen zu können. Daher kommt auch die immer gleiche Zahl an Bahnen zustande, die sie jedes Mal schwimmt.

Das immer wiederkehrende Gleiche. Fast wie ein Gebet.

Ja, stimmt. Es findet immer zum selben Zeitpunkt statt, am Ende des Tages. Das Freibad, das allabendliche Abtauchen und die 22 Bahnen bleiben, egal was passiert.

Eine Form der Meditation….

Definitiv. Das Schwimmen ist für Tilda etwas Meditatives. Beim Schwimmen muss man keine Gedanken formulieren, es gibt das Abtauchen, 22 Bahnen und fertig. Es ist wirklich etwas, in dem die Stimmen in ihrem Kopf verstummen, es ist ja ohnedies beim Gang ins Wasser so, dass man nicht mehr richtig hört, sondern Geräusche nur dumpf vernimmt. Es ist eine Art Meditation.

Hält einen Meditation über Wasser?

Mich persönlich nicht, auch wenn es mir vielleicht guttun würde, weil ich ein äußerst unausgeglichener Typ bin. Ich gehe aber lieber raus, schaue mir die Welt an und habe weniger Lust, mich hinzusetzen und nichts zu tun und zu denken. Vollkommene Stille macht mir Angst.

Die Geschichte ist eine Dreiecksgeschichte mit Tilda, ihrer kleinen Schwester Ida und ihrer alkoholkranken Mutter. Was hat Sie zu dieser Konstellation, diesem Thema geführt?

Ich habe früher sehr gerne die Romane „Das Mädchen“ von Angelika Klüssendorf oder „Scherbenpark“ von Alina Bronsky gelesen, in denen es auch um junge Mädchen ging, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und knallhart sind. Sie müssen sich durchboxen, aber bewahren dabei ihre Zärtlichkeit und zeigen ihre Liebe vor allem in der Beziehung zu ihren Geschwistern. Ich habe selbst drei Geschwister, die ich liebe und beschützen möchte. Ich wollte eine Heldinnen-Figur erschaffen, und sie sollte ihre kleine Schwester beschützen. Zunächst wusste ich nicht, dass die Mutter alkoholkrank sein würde, aber schon, dass mit der Familie irgendetwas nicht in Ordnung sein würde.

Das Beschützen vor dem Unbekannten, hier vor dem „Monster“, wie die Mutter im Roman beschrieben wird. Ist das eine Verzerrung? Ist eine alkoholkranke Mutter ausschließlich ein Monster?

Ich hatte gehofft, dass sie nicht zu einem gesichtslosen Monster verkommt. Der Alkohol macht sie zum Monster, dennoch hat sie auch etwas Liebevolles, Humorvolles, das manchmal aufblitzt. Etwa, wenn sie mit ihren Töchtern vor dem Fernseher sitzt, oder wenn sie in Reuephasen Spiegeleier brät. Dennoch wird sie durch das Trinken oft zum Monster, wenn Tilda sie als solches beschreibt, zeigt sie, dass sie eigentlich dann nicht die Mutter ist, sondern einfach nur ein Monster, das der Alkohol erschaffen hat.

Die Mutter schlägt Ida, das Kind hat öfter eine blaue Backe. Beachtet die Gesellschaft es zu wenig, wie schlimm es für Kinder ist, wenn ein Elternteil oder beide trinken?

Definitiv. Ich habe mich oft während des Schreibens gefragt, ob nicht jemand von außen eingreifen sollte von Seiten des Jugendamtes oder irgendwelche Nachbarn. Aber in der Wirklichkeit macht es ja kaum jemand, selbst wenn z.B. eine Kassiererin mit blauem Auge an der Kasse sitzt, fragen die wenigsten Menschen nach, ob denn alles in Ordnung ist. Man muss aber eingreifen, wenn Kinder die Leidtragenden sind, weil es Kinder kaputt macht, wenn sie Gewalt erfahren.

Menschen kommen schwer von der Sucht los.

So war es bei der Mutter, die zu tief in der Sucht gefangen war und nicht rauskam, so dass es langfristig zu ihrem frühzeitigen Tod kommen muss.

Tilda fühlt sich wie eine Oma, heißt es im Roman, hat sie nur Verantwortung und sonst keine Freude?

Das Oma-hafte ist, dass man mit der Zukunft abgeschlossen hat und sich damit abgefunden hat, wo man ist. Man freut sich, wenn am Wochenende jemand nach Hause kommt und dann ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich mochte den Vergleich.

Die kleine Ida ist poetisch, künstlerisch begabt. Überführt sie das Leid in die Kreativität?

Bei den Schwestern hat sich das Leid unterschiedlich kanalisiert, während Tilda Schutz in der Mathematik sucht, kehrt sich Ida nach innen und findet die Kunst. Die Bilder verändern sich auch mit den Erfahrungen, die sie machen muss.

Zur Person Caroline Wahl, geboren 1995 in Mainz, lebt heute in Rostock. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Region Heidelberg. In Tübingen und in Berlin studierte sie Germanistik und Deutsche Literatur. Anschließend war sie für verschiedene Verlage tätig. „22 Bahnen“ ist ihr Debütroman, der sogleich an die Spitze der Bestseller-Listen kletterte. Mittlerweile widmet sich Caroline Wahl ausschließlich dem Schreiben.

Auch die Mathematik steht für das Geregelte und Regelhafte, wie die 22 Bahnen.

Es war klar, dass Tilda eine ganz rationale Person ist, die beobachtet und alles in Zahlen ordnet. Mathematik ist irgendwie die Ursprungsnaturwissenschaft, in meiner Idee zu der Person war mir das von Anfang an klar.

Sie kann im Verlauf des Romans in Berlin promovieren und endlich ausbrechen aus ihrer Welt.

Auf einmal steht diese andere Zukunft, die sie sich verwehrt hat, doch im Raum. Damit werden ihre Strukturen komplett durcheinandergebracht. Sie fragt sich, geht das? Kann ich doch die Zukunft haben, die meine Freundinnen haben? Das ist der Konflikt, der im Raum steht.

Sie nähert sich einem Jungen, Viktor, metallblaue Augen, blonde Haare, ein Wesen aus einer anderen Welt.

Er ist eine zeitlose Figur, eine Spiegelfigur zu Tilda. Beide sind Außenseiter, haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und sind verschlossen gegenüber anderen. Wenn einer Tilda knackt, dann er, eine Zwitterfigur.

Etwas engelhaft.

Wie er in der Kleinstadt auftritt. Ja.

Es ist auch eine Geschichte des Verlusts, der Verlust der Mutter als die Kümmerin und ihr möglicher Tod.

Das Leben ist immer auch eine Verlustgeschichte, der Tod gehört dazu. Das ist den Mädchen auch bewusst, es gibt schlimme Dinge, Tod und auch Sucht, dennoch ist es wichtig, dass sie wissen, dass das Leben eben auch schön ist. Sie sind offen für die schönen Dinge und nehmen sie auch wahr.

Welche Autoren und Autorinnen haben Sie beeinflusst?

Alina Bronsky, Angelika Klüssendorf, Christian Kracht, Clemens Meyer, ihre Sprache ist hart, direkt, tut manchmal weh. Es ist nicht so verschnörkelt, trotzdem poetisch. Alle, die sehr unmittelbar schreiben, kurze Sätze, direkt, sehr lebensnah, beeindrucken mich.

Sie haben den Roman in Zürich geschrieben.

Es war eine Trotzreaktion. In Zürich hatte ich eine schlechte Zeit. Ich bin da überhaupt nicht angekommen, die Dekadenz, der enorme Reichtum, der türkisfarbene See, die wunderschöne, extrem saubere Stadt, die ich nicht mit meinem Innenleben vereinbaren konnte. Ich habe mir Städte am Meer angesehen und mich für Rostock entschieden, wo ich jetzt lebe.

Zu Beginn des Romans gibt es eine Szene, in der Tilda die Menschen anhand der Dinge, die auf dem Band liegen, identifiziert. Wie stehen Sie zur Konsumorientierung unserer Gesellschaft?

Ich stehe dem kritisch gegenüber, auch wenn ich selbst überaus konsumfreudig bin. Das, was wir aufs Band legen, verrät viel über uns, manchmal auch über unsere politische Haltung.

Die rationale Welt, das Chaos stehen sich in dem Roman gegenüber. Wie ist Ihre Welt als Schriftstellerin?

Mein Inneres ist chaotisch und ich versuche diesem inneren Chaos mit Strukturen von außen entgegenzutreten.

Gibt es den Plan für ein neues Buch?

Es geht um eine junge Frau, die nach dem Tod ihrer Mutter auf die Insel Rügen flüchtet.

Caroline Wahl. Foto: Stefan Klüter © Stefan Klüter