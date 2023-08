„18 Kilometer bis Ljubljana“ von Goran Vojnovic: Tschefuri und Janezi

Von: Norbert Mappes-Niediek

Teilen

Goran Vojnovic, 1980 in Ljubljana geboren. © imago images/TT

„18 Kilometer bis Ljubljana“: Goran Vojnovic schimpft und lässt schimpfen und setzt einem Wohnblockviertel ein Denkmal.

Zwei Sorten Menschen kennt man in Fužine, einem Wohnblockviertel der slowenischen Hauptstadt Ljubljana: Tschefuri und Janezi. Tschefuri sind Serben, Bosniaken, Albaner, die – oder deren Eltern – zu jugoslawischer Zeit in Slowenien ansässig geworden sind oder in den Stürmen der Jugoslawienkriege hier als Strandgut angespült wurden. Janezi sind, mit einem milden Spottnamen aus Jugo-Zeiten, die „richtigen“ Slowenen: strebsam, organisiert, maximal uncool. Es ist mehr als Klischee: Aus dem nationalen Gegensatz ist in der Substanz ein sozialer geworden. Versatzstücke nationaler Identität dienen denen „unten“ nur dazu, sich im Prekariat ein wenig Selbstachtung zu verschaffen.

Marko Djordjic, der 27-jährige Ich-Erzähler, mag die Tschefuren so wenig wie die Janezi, nicht so sehr jedenfalls, dass er sich einer der Gruppen zurechnen wollte. Nach einer wüsten Schlägerei, an der er ein wenig beteiligt war, haben ihn, den damals Jugendlichen, seine serbischen Eltern in ihre bosnische Heimat geschickt und die identitäre Verwirrung so noch schlimmer gemacht. Dieses Bosnien, reflektiert Marko, ist ein „komisches Land“, „aus dem alle Bosnier geflogen sind und die Gebliebenen Serben, Kroaten und Muslime sind“.

Hier dürfen Serben nicht mit Bosniakinnen. Mit Alma, einem selbstbewussten Mädchen aus muslimischer Familie, erlebt der 19-jährige Marko eine Romeo-und-Julia-Geschichte. Sie endet bezeichnenderweise nicht mit Suizid, sondern mit einer weiteren Verschickung Markos durch seine Familie. Aus dem von der serbischen Bevölkerung „gesäuberten“, nunmehr rein bosniakischen Visoko geht es ins von Muslimen „gesäuberte“, jetzt serbische Bijeljina. Fast zehn Jahre hat Marko in Bosnien verbracht, nur um zu lernen, dass er auch dort nicht hingehört.

Wieder zurück in Slowenien, im Schatten des Heizkraftwerks von Fužine, ist Marko wieder von Tschefuren umgeben, die er seit der Kindheit kennt: von dem Kleinkriminellen Aco, dem Junkie Adi, dem Neo-Muslim Sanel, dem Integrationsstreber Dejan, der fast schon ein echter „Janez“ geworden ist und seinen Nachnamen am Ende mit c statt mit c schreibt. Alle gehen hier allen anderen „auf den Sack“. Die rohe Sprache, die unter den jungen Männern herrscht, verdeckt, wie verletzlich und unsicher sie sind. Im Verhältnis zu Markos wortkargem und grummeligem krebskranken Vater schimmert sogar Zärtlichkeit durch. Wer den anderen verachtet, gar den eigenen Vater, muss sich vorsehen, denn zur Selbstverachtung ist es nur noch ein kleiner Schritt.

Das buch Goran Vojnovic: 18 Kilometer bis Ljubljana. Roman. A. d. Slow. v. Klaus Detlef Olof. Folio Verlag, Wien/Bozen 2023. 319 S., 26 Euro.

Jeder hier sucht sich eine Identität. Der eine brüllt „Raaatko Mlaaadic“ oder „Kosovo ist Serbien“ auf dem Fußballplatz und erschreckt gesittete Bürger und Bürgerinnen mit seinem grobschlächtigen Auftreten. Der andere steckt seine Frau in einen Hidschab, verkleidet sie wie einen „Ninja“ und nutzt sie als Kaffee-Automat. Alle in Fužine pflegen ihre Spinnereien, auch die „Schippis“, die Albaner aus dem Kosovo. Wenn es gilt, den Glauben an den „Kampf der Kulturen“ zu widerlegen, leisten die seitenlangen schnellen Dialoge mit den knappen Sätzen und der vulgäre Umgangston unter den Tschefuren ganze Arbeit.

Für den geschickten Übersetzer Klaus Detlef Olof muss das eine Herausforderung gewesen sein. Eine gemeisterte: In Zeiten von Wertschätzungsgesäusel und verpflichtender Achtsamkeit können die brutalen Sätze wie eine Erholung wirken. Allerdings ist das Kolorit wiederum so dick aufgetragen, dass man sich unwillkürlich wünscht, es würde wenigstens einmal ein paar Seiten lang keine Schlampe gefickt und niemand in die Fotze seiner Mutter zurückgeschickt.

Die Tschefuren und ihre Sprache kennt die Leserschaft schon von Goran Vojnovics Erstling von 2008: „Cefurji raus!“ Viel Neues kommt in seinem vierten Roman nicht hinzu. „18 Kilometer bis Ljubljana“ ist in erster Linie eine Milieuskizze. Ein Ausflug nach Kroatien, um einen Kleintransporter mit Schmuggelgut abzuholen, eine weitere Affäre mit einem 19-jährigen Mädchen aus dem Kleinstädtchen Slovenske Konjice, das Elend mit dem geliebten Vater, der seine Krebskrankheit nach Kräften verdrängt: Das alles hört nirgends auf, führt zu nichts, hilft aber, Marko und seiner Umgebung einen Charakter zu geben. Die Szene zumindest hat Vojnovic ins Herz getroffen. Wer sie gründlich studiert hat, wird sie bei coolen Bros in Harlem ebenso wiedererkennen können wie bei jungen Türken in Frankfurt. Tschefuren und Janezi gibt es überall.