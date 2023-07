Liedsänger Christian Gerhaher – Meister der Abstufung

Von: Stefan Schickhaus

Christian Gerhaher mit seinem Begleiter Gerold Huber. Foto: Ansgar Klostermann/Rheingau Musik Festival © Ansgar Klostermann/Rheingau Musik Festival

Der Schumannianer Christian Gerhaher in Wiesbadens Ringkirche.

Seltsamerweise geht es mir so, dass ich bei Schumann jedes Lied großartig finde. Ich weiß nicht warum. So wie andere Wagnerianer sind, bin ich ein Schumannianer“ – das sagt Christian Gerhaher, der vor zwei Jahren zusammen mit seinem festen Klavierbegleiter Gerold Huber eine Gesamtaufnahme auf elf CDs vorgelegt hat mit allen 299 Liedern seines Lieblingskomponisten. Eine Auswahl davon stellte er jetzt beim Rheingau Musik Festival vor, und zwar in der Wiesbadener Ringkirche.

Der populäre „Liederkreis“ op. 39 war mit dabei, aber auch viele Lieder, deren Titel selbst Liedgutkennern ein Stirnrunzeln entlocken konnten. Die Lieder aus dem Jahr 1850 etwa seien „nicht mehr so populär, aber besonders interessant, besonders tiefgründig“, so der Bariton in einem Interview. Und natürlich singt er stets nur komplette Werkgruppen – Opus 39, 40, 53, 83, 90 –, pickt sich keine einzelnen Lieder heraus. Der zyklische Zusammenhang ist für Gerhaher essentiell, der Zusammenhang, nicht unbedingt thematisch, eher die übergeordnete poetische Idee. Da macht er keine halben Sachen.

Mächtig aufleuchtend

Bei Gerhaher gibt’s also kein best-off, dafür Liedgestaltung in Bestform. Man wird aktuell keinen Liedsänger, keine Liedsängerin finden, dessen Stimmfarbe in diesem Maße moduliert werden kann. Der Bariton aus Niederbayern, der nur sehr vorsichtig auch mit der Opernbühne Kontakt aufgenommen hat und sich ansonsten ganz dem Lied widmet, kennt unendlich viele Schattierungen und Stufen der Intensivierung, seine Stimme kann mächtig aufleuchten und matt verglimmen und alles dazwischen. Nur zwei Beispiele: Im „Waldesgespräch“ das einleitende „Es ist schon spät, es ist schon kalt“ – mit einer Beiläufigkeit in den Raum gestellt, die noch so gar nichts von der folgenden Zuspitzung verrät. In „Auf einer Burg“ das finale „Und die schöne Braut, sie weinet“ – so schwebend, so andeutend, es lässt einen frösteln.

Und er versteht sich aufs dramatische Zupacken. Es ist ja nicht so, dass Christian Gerhaher nur zwischen den Zeilen und bei den Fragzeichen in seinem Element ist. „Der Soldat“ etwa, aus Opus 40, singt er mit Kraft und Inbrunst und aller Direktheit. Wenn er sich dagegen ausspricht, dass Lieder als Mini-Opern gehandelt werden, meint er nicht automatisch, dass es nicht auch einmal handfest und eindeutig zugehen darf.

Was das Lied für Gerhaher von der Oper unterscheidet: Es kann auch abstrakt, ohne Ziel, es muss nicht alles verstanden werden. Jetzt wäre es schon interessant zu erleben, wie ein Gerhaher-Liederabend wirken würde, wäre man der deutschen Sprache kein bisschen mächtig. Es wäre vermutlich, so gesungen, reine Poesie, Lautpoesie mit Musik. Überpointiert in der Formung der Vokale und Konsonanten ist dieser Sänger ja bewusst nicht, Aussprache will er nicht zelebrieren. Zu verstehen ist trotzdem meistens alles.

Sein Klavierpartner seit 30 Jahren: Gerold Huber, sie kennen sich seit Studientagen. Und sie arbeiten symbiotisch zusammen, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Auch er bewegt übrigens die Lippen nach dem Text. Wenn man seinen Blick nur auf Huber konzentriert, sein Gesicht mit stummer Deklamation sieht und das Lied trotzdem hört, eben mit der Stimme Gerhahers: Ein ganz eigenartiges Bild, aber kein falsches.