„Unstable Planetary Spaces“ in der Kunsthalle Gießen: Apokalypse in Arbeit

Von: Lisa Berins

Tschadsee und Umgebung als Satellitenbild von Adenike Titilope Oladosu Foto: Adenike Titilope Oladosu © Adenike Titilope Oladosu

Kritische Werke in der Kunsthalle Gießen zum Thema fragile planetare Räume.

Ohne Wasser kein Leben. So einfach ist die Rechnung. Zum Glück ist es noch nicht ganz zu spät, ein Fünkchen Hoffnung gibt es noch. Sie ist ein blauer Klecks, der umgeben ist von einer ausufernden grünen Form. Der Klecks ist der Tschadsee, genauer gesagt das, was von ihm übrig ist. Von oben gesehen wird er von einer Vegetation umspielt, die nicht da sein sollte. Wo sie jetzt ist, hatte sich der See einmal in alle Richtungen ausgebreitet.

Der Tschadsee macht der nigerianischen Klimaaktivistin und Ökofeministin Adenike Titilope Oladosu große Sorgen. Nicht nur ihr, der ganzen Region, und das nicht erst seit gestern. Seit Jahrzehnten trocknet der einstmals riesige See an der Grenze von Nigeria, Tschad, Kamerun und Niger aus. Das weiß die Weltöffentlichkeit, unternommen wird wenig. Mit dem Verschwinden des Sees gehe die Lebensgrundlage für mehr als 30 Millionen Menschen verloren, sagt Oladosu. Die Folgen: Ernteeinbußen, Hunger, Armut, Abwanderung, ein Kampf um Ressourcen, soziale Instabilität und eine damit einhergehende Verschärfung von Konflikten. Als sich 2009 die Terrorgruppe Boko Haram in der gebeutelten Region verbreitete, entschied Oladosu, dass sie etwas tun musste.

Mithilfe von Aufnahmen, die von zivilen Erdbeobachtungssatelliten stammen, Bildern und Daten, die sie über die Open-Source-Software QGIS sammelte und auswertete, konnte sie den genauen Wasserstand, die Ausbreitung der Vegetation, die Boden- und die bebaute Fläche drumherum über 20 Jahre minutiös rekonstruieren. In der Kunsthalle Gießen stellt sie ihr Projekt jetzt in Schautafeln und einem Video vor.

Oladosu ist eine von zwei Fellows des Planetary Scholars & Artists in Residence Program, das von dem seit 2020 existierenden forschungsorientierten Think Tank Panel on Planetary Thinking an der Justus-Liebig-Universität vergeben wird. Die planetare Perspektive, so sagt Initiator Claus Leggewie, nehme die Verbindung von Menschen und „more than human“ – Tieren, unbelebter Materie – zur Grundlage der Forschung. Dabei arbeite sie interdisziplinär und transdisziplinär; wolle über die Universität hinaus Öffentlichkeit schaffen. Kunst könne die Phänomene der sich wandelnden Welt besonders plastisch und pointiert darstellen, findet Leggewie. Dass die Kunsthalle Gießen nun Schauplatz der Positionen zum Thema „Unstable Planetary Spaces“ – instabile planetare Räume – ist, das habe sich während einer stärker ineinandergreifenden Zusammenarbeit ergeben. Aus einer geplanten Eintagesintervention sei so eine „Miniausstellung“ geworden, wie Kunsthallen-Leiterin Nadia Ismail sagt. Die Schau dauert nur wenige Tage.

Tiere als Kunstpublikum

Einen äußerst instabilen Ort hat auch der Stipendiat Jason Waite zum Gegenstand seiner künstlerischen Auseinandersetzung gemacht. Der US-amerikanische Kurator präsentiert eine Video-und Audio-Installation mit Material aus Fukushima. Dort hat das Kollektiv Don’t Follow the Wind im Jahr 2015 eine Kunstausstellung installiert: Über die beschränkte Zutrittserlaubnis ehemaliger Bewohnerinnen und Bewohner gelangte das Kollektiv in die Sperrzone. Waite kuratierte die Ausstellung, alle drei Monate fährt er in das kontaminierte Gebiet, um nach den Kunstwerken zu sehen, wie er erzählt.

Es ist eine Ausstellung unter Verschluss. Anders als in Tschernobyl plant die japanische Regierung jedoch die Rückkehr der Bewohnerinnen und Bewohner in den kommenden Jahren. Die Vorstellung, in eine postapokalyptische Umgebung zurückzukehren und dort zu leben, löst bei den ehemaligen „Residents“ zwiespältige Gefühle aus – Audioschnipsel aus Gesprächen sind Teil von Waites 3-Kanal-Videoinstallation in Gießen.

Bisher können nur die in Fukushima lebenden Tiere die Kunst sehen. Ein Wildschwein habe eines Tages die Tür zu einem kleinen Häuschen aufgebrochen, in dem ein Kunstprojekt installiert war, sagt Waite. Das Tier habe Dosen mit schwarzem Öl aufgebissen, gewütet und eine Art informelles Kunstwerk hinterlassen. „Wenn man so will, hat das Wildschwein mit der Kunst interagiert und das Werk verändert“, sagt Waite. Das Kollektiv stellte Wildkameras auf. Deren Aufnahmen sind jetzt ebenfalls in der Installation in Ausschnitten zu sehen: Hasen, Mäuse, Marderhunde, Hirsche, Affen, Füchse, Wildschweine treiben sich dort herum.

In seinem dreimonatigen Aufenthalt in Gießen hat sich Waite mit der Auswertung dieser Bilder beschäftigt, sie mit Sequenzen von in Gießen aufgestellten Wildkameras verglichen, versucht, die „Infrastruktur“ der Tiere in Fukushima zu verstehen und zu überlegen, wie man darauf eingehen kann. Ein Wissenschaftler erzählt in der Installation von einer neuen Schweineart, die durch die Begegnung von 20 000 freigelassenen Haus- mit den dortigen Wildschweinen entstanden war. Mittlerweile haben sich die wilden Gene wieder durchgesetzt.

Zwei weitere Arbeiten des Kollektivs Don’t Follow the Wind sind zu sehen: Ein Werk von Eva & Franco Mattes, die Oberflächen aus Fukushima in digitale Texturen umwandeln und diese wieder in die physikalische Welt implantieren. Ein Teppichboden ist mit einer Struktur eines verseuchten Blechbodens bedruckt. Ahmet Ögüt hat einen Samurai-Strahlenschutzanzug entworfen, den er in einem Video, das im hinteren Raum der Kunsthalle präsentiert wird, in einem See austestet. Ist ein Leben auf diesem Planeten in Zukunft nur mit solchen Hilfsmitteln möglich? Die Frage steht im Raum.

Kunsthalle Gießen: bis 11. Juli. kunsthalle-giessen.de

Don’t Follow the Wind in Fukushima. Foto: Don’t Follow the Wind © Don’t Follow the Wind