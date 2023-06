Ugo Rondinone im Städel Garten: Geheimnisvolles aus dem Maskenkreis

Installation

Von Lisa Berins schließen

Im Städel Garten hat der Schweizer Ugo Rondinone zwölf Skulpturen aufgestellt, die mit der Erfassung von Zeit spielen.

Diffuses Morgenlicht schimmert matt auf den silbernen Oberflächen überdimensionierter Fratzen. Der Tag ist zwar schon ein paar Stunden alt, aber im Garten des Städel Museums kann man den Sonnenaufgang trotzdem noch mal erleben, zumindest auf künstlerisch-konzeptionelle Art und Weise. Es ist ein Morgen, der einen schmunzeln lässt, eine spontane Reaktion, wenn man in die Gesichter der Skulpturen von Ugo Rondinone schaut. „Sunrise. East.“ heißt die Ausstellung, die den Titel der Werkgruppe des schweizerischen Künstlers übernimmt. Im vergangenen Jahr hatte er eine Schau in der Schirn Kunsthalle Frankfurt, schon da war die Installation im Garten des Frankfurter Städel mitgedacht und Teil des Konzepts, sagt Svenja Grosser, die Kuratorin für Gegenwartskunst.

In einem großen Kreis hat Rondinone zwölf seiner silbernen Masken um den Hügel über den Gartenhallen des Museums gestellt. Es wirkt wie ein okkultes Fest, könnte vielleicht eine zeitgenössische Version der Moai-Steinköpfe der polynesischen Osterinsel sein oder des Steinkreises von Stonehenge. Möglicherweise ist das hier eine Kultstätte, die ein geheimes Wissen in sich trägt. Man tritt in den Kreis, schaut sich um, schaut in die Maskengesichter, ist mittendrin in einem skurril-mystischen Erlebnis.

Unbedingt die allerfreundlichsten Typen sind das zwar nicht, wobei: auf freche Art charmant wirken diese geschlechtlich undefinierbaren, fremden Wesen dennoch irgenwie. Woher kommen diese Gestalten? Wie sind sie in dieser Welt, in dieser Zeit gelandet? Ein breites Grinsen in einem deformiert wirkenden Kopf - eigentlich ist’s mehr Mimik als Gesicht -, ordentliche Zahnreihen, runde Löcher, die Augenhöhlen sind und in denen Pupillen leicht irre in die Luft starren. Schnabelartige Gesichtsformen, karikaturhafte, schelmische Ausdrücke, auch schlechtgelaunte sind dabei, mit herabhängenden Mundwinkeln. In der Schlichtheit, ihrer auf das Wesentliche reduzierten Gesten kann man leicht ein emotionales Statement ablesen. Sind das Emojis aus einer Parallelwelt? Was wollen diese Wesen denn hier?

Es sind zwölf an der Zahl, jede einzelne Maske steht für einen Monat im Jahr, erklärt die Kuratorin. Man kann sich einen Spaß machen und selbst versuchen herauszufinden, welche Maske für welchen Monat stehen könnte. Etwa für den eigenen Geburtsmonat. Es wird schwierig, aber es ist auch nicht vollkommen unmöglich. Im Dezember hat die Maske den Mund zu einer runden Öffnung geformt, so als pfeife sie oder puste die restlichen Atemzüge des Jahres hinaus. Im Hochsommer lächelt einen ein Gesicht an, das in eine Art Anzug oder Umgebung gehüllt ist - das als Anhaltspunkt.

„Wir haben absichtlich darauf verzichtet, Ausstellungstexte anzubringen“, sagt Svenja Grosser. Es gehe hier nicht vordergründig darum, faktisches Wissen zu vermitteln, sondern um einen assoziativen Umgang der Besucherinnen und Besucher mit den Werken. Manche erinnerten die Plastiken vielleicht an Basteleien in der eigenen Kindheit, andere sähen direkt kulturhistorische Verbindungen – alles ist erlaubt, der Grad des Eintauchens in die Thematik natürlich selbstbestimmbar.

Ugo Rondinone wurde 1964 in Brunnen in der Schweiz geboren und lebt seit 1997 in New York. Mit dem Motiv der Maske beschäftigt sich der Künstler schon seit zwanzig Jahren. Sein Interesse für die Maskerade könnte von der eigenen Biografie als homosexueller Mann und den damit verbundenen Erfahrungen herrühren, die eigene Identität verstecken zu müssen, um in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Die Maske ist aber nicht nur Hilfsmittel und ein Symbol für Transformation, sie hat immer auch etwas Ambivalentes an sich: Wer versteckt sich dahinter - und warum, was hat die Person zu verbergen?

Im Jahr 2003 entstanden die ersten, kleineren Masken: Sie waren aus Gummi. Die Werkgruppe „Sunrise. East“ stammt vom Konzept her aus dem Jahr 2005, der Guss ist aber neu. Ugo Rondinone hat die Skultpuren zunächst aus Ton geformt, was an den Fingerabdrücken in der Oberfläche noch gut zu sehen ist, und dann in Aluminium gegossen, das mit seiner silbernen Farbe morgendlichen Tau simulieren soll. Die Sockel sind aus Beton, es sind Abgüsse von verwittertem Scheunenholz, die Maserung ist gut zu sehen.

Ist das Natur, ist das Künstlichkeit, ist das menschlich angeeignete und genormte Natur? Sind die Masken und ihre Anordnung eine Spiegelung des menschlichen Bestrebens, Zeit zu strukturieren, um damit den Lauf der Welt, um Ewigkeit in ein System zu fassen und für das menschliche Gehirn erfassbar zu machen? Sind uns diese Masken vielleicht um Wissen oder um Ahnungen voraus? Vielleicht wird ein Besuch Antworten geben. Wahrscheinlich wird er eher Fragen aufwerfen. Und das ist natürlich genau so gewollt.

Städel Garten , Frankfurt: Bis zum 5. November.