Übungen zur Empathie

Von: Lisa Berins

Teilen

„Performing Acupuncture“ von Aya Momose Foto: Shun Sato/Theater Commons Tokyo 21 © Shun Sato/Theater Commons Tokyo 21

Theater der Welt I: Im Museum Angewandte Kunst werden Grenzen künstlerisch erforscht und überschritten.

Vom Schwarz verschluckt – jetzt steht man da. Baff, staunend, mit schnell schlagendem Herzen. Es ist ein Raum der Schwerelosigkeit, der Zeitlosigkeit. Graue Fassaden um einen herum. Der Blick klettert an ihnen hinauf, bis der Kopf im Nacken liegt. Ganz oben, an der Spitze dieser fensterlosen, sonderbar grafischen Türme sieht man den Himmel – komplett schwarz. Wo befindet man sich hier? Was geschieht nun? Wo steht man eigentlich? Man schaut an sich herunter, und sieht: von sich selbst nichts. Keine Beine, keine Füße, stattdessen: einen Abgrund. Die grauen Wände setzen sich nach unten fort, ein paar hundert Meter, auch da enden sie in einem schwarzen Nichts. Man will sich irgendwo hin retten, sich vorm freien Fall bewahren. Aber nein, man schwebt ja, irgendwie. Dann fängt es an zu schneien, man hält die Hände auf, aber natürlich fühlt man nichts. Das sind nur Pixel.

Dieser Alptraum ist nicht der eigene. Er ist programmiert, von dem im japanischen Gunma geborenen Meiro Koizumi. Seine Augmented-Reality-Installation, die im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen ist, feiert dort Europapremiere. Und es ist eine beeindruckende, eine bildstarke Premiere, die neben anderen, teils ebenfalls starken, poetischen, im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehenden Installationen und Performances zum Festival Theater der Welt jetzt im Richard-Meier-Bau am Main zu erleben ist.

Unter dem Titel „Incubation Pod.Dreaming worlds“ wurde im Museum Angewandte Kunst das Festivalzentrum eingerichtet. Dort sollen sich in den kommenden zwei Wochen Besucherinnen und Besucher ausruhen, durchatmen, nachdenken, träumen, sich inspirieren und in neue Zustände versetzen lassen können. Inkubation, so sagt die japanische Festivalmacherin Chiaki Soma, sei nicht nur eine Phase kurz vor dem Ausbruch einer Krankheit, sondern eben auch der Anfang von etwas Neuem, der „Entstehung von neuem Leben“.

Koizumis AR-Arbeit „Prometheus Unbound“ ist der zweite Teil einer Trilogie. Teil eins und drei werden an anderen Stellen des Festivals gezeigt. Um seine Arbeit ohne die anderen Teile zu verstehen, sie intuitiv zu verstehen, reicht es, sich die Datenbrille aufzusetzen und sich 23 Minuten lang auf die Intensität der Erzählung einzulassen. In gebrochenem Japanisch, direkt über Kopfhörer ins Ohr (es wird simultan auf Englisch übersetzt), flüstern fünf vietnamesische Arbeitsmigrantinnen und -migranten Sequenzen ihres nächtlichen Horrors ein. Sie saßen während der Covid-Zeit in Japan fest, ohne Arbeit, ohne Geld, ohne die Möglichkeit, nach Hause zu ihren Familien zu fliegen, erzählt Meiro Koizumi. Der Künstler habe diese Menschen auf den Straßen ausfindig gemacht: Sie schliefen unter Brücken und waren so arm, dass sie das Gras am Flussufer aßen. Aus ihren Träumen ist sein Werk entstanden.

Es ist eine schwarz-weiße Welt, die man durch die Brille sieht. Sie ist nicht auf dem allerneuesten Stand der Technik; eine leicht pixelige und unscharfe Optik – eingesetzt als künstlerisches Mittel der Verfremdung. Die Brille ermöglicht, dass über die echte Realität zunächst lediglich eine weitere, virtuelle, aber halbdurchsichtige Ebene gelegt wird. Man sieht also ein Bett, das auch in Wirklichkeit in der Mitte des Raumes steht. Unter dem Bett liegen nun aber die Avatare der fünf interviewten Menschen, die nacheinander zu erzählen beginnen: von ihren großen Ängsten, ihrer Trauer, der menschlichen Kälte, von der sie umgeben sind. „I can’t see it, but I sense something frightening here“, sagt der erste Avatar, eine Frau, während ihr Körper wie ein Ballon aufsteigt und über dem Bett schwebt. Nach und nach folgen die anderen Avatare, die von fremden Kreaturen berichten, von zerschnittenen Körpern, von dem Verlorensein in einer futuristischen Stadt. Und dann werden ihre Träume zur Vision vor dem eigenen virtuellen Auge.

Ein schwarzes, geometrisches Gebilde senkt sich von der Decke herab und wächst über die Avatare hinaus, wächst weiter, kommt einem selbst näher, und zieht einen gleich mit in den Sog. Und dann ist man dort: inmitten der Angst der anderen. In der schwarzen Welt, in der skurrile, unerklärliche Dinge geschehen, die einen unwillkürlich in den nächsten Zustand transferieren. Ist das Träumen oder Sterben, was man da sieht? Die Dramatik nimmt zu, Orgelmusik erklingt und vermischt sich mit einem Crescendo des Geflüsters. Die Avatare durchdringen den eigenen Körper, werden zu einem Karussell, das sich in einem Grenzbereich des Daseins zusammenschraubt und dann selbst auflöst.

Grenzüberschreitung und daraus möglicherweise wieder neu entstehende emotionale und geistige Verbundenheit – das scheint ein Leitmotiv von Festivalmacherin Chiaki Soma zu sein. Die sechs Kollektive, Künstlerinnen und Künstler, die sie in das Museum eingeladen hat, sind offensichtlich danach ausgewählt worden, dass sie neue, sinnliche Erfahrungen erlauben, die die eigene körperliche Determiniertheit in Frage stellen. Das erscheint ein wenig esoterisch, aber die Arbeiten sind keine Scharlatanerie - sie haben einen intellektuellen Überbau und sind auf ihre Art so etwas wie metamorphische Kunst.

Die Schwingungen des Körpers sind zentrales Element der Installation und der Performances, die Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot (BvdS) unter den Titel „Echo’s Chamber“ fassen. Eine Weltpremiere, so steht es im Programmheft. Sie haben einen mythologischen Raum gestaltet, der von einer fiktiven Gestalt, der Personifikation ursprünglicher Naturgötter, bevölkert ist, und in dem jedes Element einem Klang zugeordnet wird. Unter einer Art Beduinenzelt werden Live-Sound-Sessions gegeben. „Unsere Überlegung war, wie wir mit den anderen Spezies der Natur koexistieren und eins werden können“, sagt Bianca van der Schoot.

Eine immersive, künstliche Gebärmutter können sich Besucherinnen und Besucher in der Arbeit „Bet(a) Bodies“ des Kollektivs Keiken auf den Körper legen und den Klangfrequenzen und Schwingungen von tierischen Körpern - Delfinen, Fröschen, Grillen etwa - nachspüren. „Performing Acupuncture“ von Aya Momose ist eine „Therapie-Performance“, in der die Künstlerin über Akupunkturnadeln Kontakt herstellen will. Hinter hellen, leichten Vorhängen stehen die Behandlungsliegen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sessions – es wirkt wie ein utopischer Raum, in dem möglicherweise neue Kräfte aktiviert werden könnten.

Wer sich einfach nur ausruhen will, kann dies auch tun: Im Chill-out-Raum mit Sitzgelegenheiten oder in der „Werkstatt“ des tunesischen Kollektivs El Warcha, das auch im Fridericianum bei der documenta fifteen vertreten war. Im Vorfeld des Festivals hat das Kollektiv zusammen mit Kindern und Jugendlichen eine Art Abenteuerspielplatz aus alten Möbeln, viel Holz und Unmengen an Kabelbindern aufgebaut. Die Gegenstände kann man nach Lust und Laune besitzen, beliegen oder wie auch immer anders nutzen - den Möglichkeiten sollen auch dort keine Grenzen gesetzt sein.

Museum Angewandte Kunst , Frankfurt:

Bis 16. Juli. Am 8. Juli ist das Museum nachts geöffnet und bietet eine Vielzahl an Aktionen und Performances an. www.museumangewandtekunst.de

„Prometheus Unbound“ von Meiro Koizumi Foto: Meiro Koizumi © Meiro Koizumi