The Critics Company im Zollamt Frankfurt: Eine kleine Heldenerzählung

Von: Lisa Berins

Odili, die Kunst, aus dem Film „One Can Only Hope and Wonder“ (2023). Foto: The Critics Company/MMK © The Critics Company/MMK

Die nigerianische Künstlergruppe The Critics Company hilft im Zollamt MMK aus der Zeitschleife.

In der Zeitschleife festzustecken muss extrem zermürbend sein; unglaublich langweilig, perspektivlos, hoffnungslos. Die Parameter sind gesetzt, die Vergangenheit, die Zukunft bestimmt, es gibt kein Entrinnen. Es sei denn… Die Ausstellung „One Can Only Hope and Wonder“ im Zollamt MMK ist ein kleines, aber starkes Aufflackern: Da regt sich etwas. Da gibt es vielleicht doch einen Ausweg.

The Critics Company hat einen Raum in rote Farbe getaucht. Es ist eine krasse Symbolik: eine Erinnerung an die Zeit der kolonialen Menschenverachtung, als weiße Herren sich unrechtmäßig alles nahmen, was sie kriegen konnten, blutrünstig, kalt, wütend. Sie raubten, versklavten, zerstörten, brannten nieder, vergewaltigten, mordeten. Sie stahlen damals auch die Kultur, töteten sie und hielten sie in der Zeitschleife fest. Bis heute. The Critics Company, das sind fünf junge Männer aus Kaduna, Nigeria – sie sind nun da, um sie zu befreien, mit der Kunst selbst als Waffe. Es ist eine kleine Heldenerzählung.

Die Kunst – im Film heißt sie Odili, ist ein Schwarzer Mann mit Rastalocken, der dasteht, mit geschundenem, nacktem Oberkörper. Er wirft einen Blick zurück zur weinenden Menschenmenge. Seine Erschafferin fixiert ihn, will ihn mit Blicken halten, will ihn nicht gehen lassen. Aber Odili muss los. Mit langsamen Schritten, gegängelt, gequält. Dann löst er sich, fängt an zu tanzen, ausdrucksstark, expressiv, Erde und Himmel umarmend, wild. Odili läuft – durch fremde Landschaften, sinkt zusammen, wird von fremdartigen Menschen gefunden. Er wird angebetet, bewundert – und vergessen. Irgendwann kommt er nach Hause zurück. Aber es ist keine gute Heimkehr: Odili liegt auf einer Bahre. Er ist tot. Er ist nur noch die materielle Hülle seiner selbst, aufgeladen mit dem Wert des westlichen Kunstmarkts. Und die Menschen, selbst entwurzelt, feiern ihn doch.

Es ist eine Auseinandersetzung mit vielem: mit der Bedeutung und Macht von Kunst, mit der Entführung von Artefakten und der Auslöschung von kulturellem Erbe, mit sich selbst und der eigenen Kultur, zu der sie Zugang suchen, erzählen die Mitglieder von The Critics Company – sie sind allesamt Brüder und Cousins. Eigentlich sind die Verwandtschaftsverhältnisse komplizierter, „aber lass uns bei Cousins bleiben“, sagt Godwin Gaza Josiah, einer der Künstler. Ihre Vorfahren sind vom Stamm der Yoruba, die im Südwesten Nigerias leben, aber sie selbst sind im Norden aufgewachsen. Sie sprechen die Sprache ihres Stammes kaum mehr, sie wird verloren gehen.

Bei der Arbeit für ihre Ausstellung in Frankfurt erfuhren sie von dem Thema der Restitutionen der Benin-Bronzen – sie hatten davon vorher nichts gehört. Die Geschichte der Bronzen und weitere, brutale Szenen aus der Kolonialzeit, auf die sie in ihren extra für die Ausstellung entstandenen filmischen Arbeiten Bezug nehmen, sind nur weitere Identifikatoren der Zeitschleife: dem Trauma eines beraubten und entwurzelten Volkes ohne Zukunftsperspektive.

„Stelle dir staubige Straßen vor, pralle Hitze, trockene Windböen voller Gerüche, wie denen nach Schweiß und Grillfleisch. Klapprige, gelbgrüne Busse und die Motorräder junger Männer ohne bessere Berufsaussichten, die dich in draufgängerischer Fahrt von A nach B bringen“, schreibt Deborah Johnson, eine befreundete Autorin des Kollektivs. Ihr Einleitungstext ist im Booklet zur Schau zu lesen: „Wenn du dir klarmachst, wie eingeschränkt die Lebensumstände waren, in denen diese Jungs aufgewachsen sind, und wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass es diese Gruppe überhaupt gibt, dass sie Filme macht, die dich hier im Zollamt MMK erreichen … erst wenn du dir all das vor Augen führst, wirst du die Arbeit, die hier heute geleistet wird, so richtig schätzen können.“

Die Mitglieder der The Critics Company machen seit fast zehn Jahren zusammen Filme, erst kleine Schnipsel, in denen sie das Nollywood-Kino, die nigerianische Filmproduktion, veralberten. Daraus wurden Kurzfilme, oft Science-Fiction, und ihr Youtube-Kanal erlangte in Nigeria einige Berühmtheit, erzählt Godwin Gaza Josiah. Sie produzierten mit Morgan Freeman den knapp 20-minütigen Film „War is Coming“, in dem ein Teenager entdeckt, dass er die Reinkarnation eines Halbgottes ist. Der Film wurde 2022 bei einem Festival des Smithsonian Museums of African Art uraufgeführt und ist auf Youtube zu sehen. Auf der Athens Biennale vor zwei Jahren war Susanne Pfeffer, die Direktorin des Museums für Moderne Kunst (MMK), von einem Film der Gruppe so begeistert, dass sie sie nach Frankfurt einlud. Es ist die erste Ausstellung von The Critics.

Im Zollamt haben sie mehrere Screens in den blutroten Raum gestellt, sie zeigen kurze Episoden: in Schwarz-Weiße gehaltene Andenken an eine dunkle Vergangenheit. Geraubte, personifizierte Artefakte werden zu Leben erweckt, sie tanzen vor einer afrikanischen Landschaft in einem ewigen Loop. Ruhige Vokalmusik schwebt durch den Raum. Auf der anderen Seite stehen weitere Bildschirme, auf ihnen eingefrorene, bildstarke Szenen von Odili und seiner Erschafferin Emose.

Es ist eine moderne, mythische Erzählung. Im Hauptwerk der Ausstellung, dem 15-minütigen Film „One Can Only Hope and Wonder“, sprechen Bilder vielschichtig und eindrucksvoll in langen, stillen Einstellungen von Sehnsucht, Brutalität, Leid und Ungerechtigkeit. Schnellere Szenen folgen, unbewusst emporsteigend wie Erinnerungen, sie verbinden sich in hollywoodartiger Dramatik zu heroischen Erzählsträngen, das Ganze unterlegt mit pathosgeladener Musik. Am Ende entlässt der Film einen mit einem mulmigen Gefühl. Etwas lief da ganz und gar nicht richtig. Aber Wille und Kraft, die sind auch da. Um sich auf die Suche zu begeben, zu beobachten, zu respektieren, um sich aus der Vergangenheit etwas anzueignen und es für etwas Eigenes zu nutzen. Im Film sagt die Erschafferin Emose: „Doch die Weisen haben sich für die Zukunft entschieden. / Sie werden ihre Tränen zum Malen verwenden / Und all ihr Schmerz wird sich in Poesie verwandeln, / Ihre Schreie werden zu wunderschönen Melodien, / Sie werden verrückt werden und etwas Neues schaffen.“

Zollamt MMK, Frankfurt: bis 30. Juli. www.mmk.art