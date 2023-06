Sorge um eine russische Ikone – Kriegswichtige Dreifaltigkeit

Von: Stefan Scholl

Die „Dreifaltigkeit“ nach ihrer Rückkehr in die Erlöserkathedrale, hier letzte Reinigungsarbeiten am Glas. © Imago

Eine der ältesten und berühmtesten Ikonen Russlands wurde aus der Staatlichen Tretjakow-Galerie in die Erlöserkathedrale gebracht. Dort drohen dem fragilen Heiligenbild neue Risse.

Sie steht mitten im Saal, vor dem goldenen Altartor, flankiert von zwei Athleten in den taubengrauen Kampfanzügen der Nationalgarde, der Raum davor ist mit roten Seilen abgesperrt. Aber sie wirkt hier seltsam unscheinbar, ihre karge Schönheit wird erdrückt von den haushohen Bibelgemälden an den Wänden, von dem Glanz und den Lichtern, die sich auf den bunten Mosaiken am Marmorboden spiegeln. „Ein bescheidener Gast, der einfach nicht in die Dekoration passt“, schreibt die Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“. Und die weißen Papyrusstreifen, die mehrere Risslinien auf der Oberfläche des Heiligenbildes markieren, lassen die „Dreifaltigkeit“ sehr verletzlich aussehen.

Es gibt keine Warteschlange vor der Ikone. Einzelne Gläubige, meist ältere Frauen in Kopftüchern, passieren die Vitrine, bleiben für einen Moment stehen, bekreuzigen sich. Aber auch der junge Mann mit dem goldenen Ohrring, der etwas abseits steht, und sagt, er sei „teilweise gläubig“, hat seine Meinung zur „Dreifaltigkeit“. „Diese Ikone ist für Russland ein Stück Geschichte. Und das darf nicht allein der Kirche gehören.“ Wenn man sie doch in eine Kirche hänge, müsse sichergestellt sein, dass sie dort nicht zu Schaden komme.

Andrej Rubljows „Dreifaltigkeit“ gilt in der Kunstkritik wie unter Gläubigen als die Krone der russischen Ikonenmalerei: Drei Engelsfiguren stehen für die göttliche Dreifaltigkeit. Ihre Betrachtung soll den Blick ins Himmelreich öffnen. „Wenn Rubljows ,Dreifaltigkeit‘ existiert, dann existiert auch Gott“, schrieb der unter Stalin erschossene Theologe Pawel Florinskij.

Um diese „Dreifaltigkeit“ ist in Russland ein heftiger Kulturkampf ausgebrochen. Mitte Mai verkündigte Patriarch Kyrill I., Wladimir Putin habe die historische Entscheidung gefällt, die Dreifaltigkeitsikone in das Kloster in Sergijew Possad zurückzubringen, für dessen Hauptkirche Rubljow sie im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts auch gemalt hatte. Vorher, so Kyrill, werde die „Dreifaltigkeit“ aber ein Jahr in der Moskauer Erlöserkathedrale ausgestellt. Dort kam die Ikone am 4. Juni an, dem orthodoxen Dreifaltigkeitsfest.

Aus der Fachwelt gab es entsetzte Reaktionen. Vor allem der Restaurationsrat der Staatlichen Tretjakow-Galerie, wo Russlands moralisch gewichtigste Antiquität seit 1929 hängt. Das 27,3 Kilo schwere, 141,5 Zentimeter hohe, 114 Zentimeter breite Kunstwerk aus mit Temperafarben bemaltem Lindenholz gilt als schadhaft.

Schon 1931 wurde ein Riss zwischen zwei zusammengeklebten Ikonenbrettern entdeckt, weitere kamen hinzu, inzwischen hat man mehr als 60 Stellen gefunden, an denen sich die Farben von der Grundierung ablösen. In der Tretjakow-Galerie befand sich die Ikone in einem gläsernen Spezialschrank mit einer eigenen Klima-Anlage, die eine stabile Temperatur und eine ständig leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit sicherstellte, um die Vertiefung der Risse oder neue Risse durch Austrocknung zu verhindern.

Auch Geistliche mit Sachverstand forderten, sie solle dort bleiben. „Die gesamte Gesellschaft, die Kirche und die Staatsführung müssen verstehen, dass es Probleme gibt, die den Umzug dieser Ikone unmöglich machen“, erklärte im Mai Oberpriester Leonid Kalinin, damals Leiter des Expertenrates der Russisch-Orthodoxen Kirche für Kunst, Architektur und Restauration. Aber kurz darauf wurde Kalinin von Patriarch Kyrill aus all seinen Ämtern entlassen, mit der Begründung, er habe die Überführung der „Dreifaltigkeit“ behindert...

Es folgten Debatten und Intrigen, es wurde geschimpft und getrickst. Ikonen-Experten warnten vor „todesartigen Folgen“ für die „Dreifaltigkeit“, das Kulturministerium verlautbarte daraufhin, man werde die Ikone nur zwei Wochen in der Erlöserkathedrale ausstellen. Und Ministerin Olga Ljubimowa versicherte, danach werde das Heiligenbild bis zu einem Jahr im Moskauer Grabar-Restaurationszentrum generalüberholt. Die Tretjakow-Fachfrau Irina Schalina aber sprach gegenüber der BBC schon davon, man müsse die Staatsanwaltschaft einschalten, um das Werk in die Sicherheit des Museums zurückzuholen. Jetzt streiten Experten und Politiker, ob die Ikone „restauriert“ oder „konserviert“ werden soll, die Kirche aber verlängerte den Aufenthalt der „Dreifaltigkeit“ in der Erlöserkathedrale ungerührt um einen weiteren Monat.

„Die ,Dreifaltigkeit‘ ist kein Einzelfall“, sagt der Kunsthistoriker Andrej Jerofejew der FR. „Die Kirche hat inzwischen viele Kulturwerte, Klöster und Kirchen zurückbekommen, die ihr nach der Revolution abgenommen worden waren. Und das muss nichts Schlechtes sein.“ Auch in Italien könne man sich klassische Malerei in den Kirchen ansehen. Aber wenn man ein Kunstwerk in eine Kirche stelle, müssten dort auch Bedingungen wie im Museum geschaffen werden, um es physisch zu schützen. „Weder die Erlöserkathedrale noch die Kirche in Sergijew Possad sind für die Aufbewahrung dieses zerbrechlichen Kunstwerkes eingerichtet.“ Dass man die Ikone trotzdem dort ausstelle, sei kultureller Vandalismus.

Tretjakow-Experten erzählen mit Entsetzen vom vergangenen Jahr, als die Ikone drei Tage in der Klosterkirche in Sergijew Possad hing. Dort schwankte die Luftfeuchtigkeit wegen des teilweise massenhaften Andrangs von Gläubigen und Neugierigen heftig, der Rauch brennender Kerzen griff die schon schadhafte Oberfläche weiter an. Und jetzt fotografierte der oppositionelle Theologe Andrej Kurajew die Zeiger an der Ikonen-Vitrine in der Erlöserkathedrale: Die Temperatur darin sei mit 21,7 Grad passend, aber die Luftfeuchtigkeit liege bei 44,7 Prozent statt der 50 bis 52 Prozent, die die Normen der Tretjakow-Galerie verlangten.

Aber auch führende russische Kirchenleute betrachten Ikonen als wundertätige Reliquien, die offenbar über den Naturgesetzen stehen. Und seit Beginn des Feldzuges gegen die Ukraine häufen sich Presseberichte von Heiligenbildern, die segnende Tränen vergießen, wenn Putins Krieger zum Gebet antreten. „Jetzt, wo das Vaterland gewaltigen feindlichen Kräften gegenübersteht, kehrt dieses Bild in die Kirche zurück, damit wir davor beten und Gott um Beistand für das Vaterland bitten“, predigte Patriarch Kyrill am Vorabend des orthodoxen Dreifaltigkeitsfestes. Er rief auch auf, vor der Ikone für „unseren rechtgläubigen Präsidenten“ zu beten, für seine Staatsmacht und für Russlands Kriegerschaft. Russlands neue Dreifaltigkeit lautet: Präsident Putin, Patriarch Kyrill und die Armee. Und auf Telegram feiert der orthodox-nationalistische Aktivist Kyrill Frolow die Ikone als entscheidenden Trumpf auf dem ukrainischen Schlachtfeld: „Die Rückkehr von Rubljows ,Dreifaltigkeit‘ bringt den Sieg in der Kriegsspezialoperation.“

In der Erlöserkathedrale erklärt ein weißhaariger Mann in einem makellosen grauen Anzug seiner Frau, die Vitrine um die „Dreifaltigkeit“ sei aus kugelsicherem Glas. Ob er sich vorstellen kann, dass der Ikone in der Kirche andere Gefahren als ein gottloser Revolverschütze drohen? „In einem Museum“, antwortet er, „hat ein Heiligenbild jedenfalls nichts zu suchen.“