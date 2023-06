„Secessionen“ in der Alten Nationalgalerie Berlin: Die große Abspaltung

Von: Ingeborg Ruthe

Gustav Klimt: Judith, 1901. Foto: Belvedere, Wien, Johannes Stoll © Belvedere, Wien (Foto: Johannes Stoll)

Einst skandalisiert, inzwischen längst die Lieblinge des Kunstbetriebs: Eine Schau in der Alten Nationalgalerie Berlin folgt den Spuren der Secessionen.

Sie verweigerten sich als Erste der Anpassung. Und sie hatten bald ein riesiges Gefolge. Drei namhafte Maler um 1900 im preußischen Berlin sowie im ein wenig liberaleren München und Wien. Der traditionsstarre wilhelminische Kunstgeschmack und der habsburgische K.u.K.-Geist hingen dem oppositionellen Maler-Dreigestirn Franz von Stuck, Max Liebermann und Gustav Klimt zum Hals heraus. Der Symbolist, der Impressionist, der Jugendstilmaler. Drei Männer zunächst, die den Furor der Traditionalisten riskierten. Malende Frauen hatten noch keinen Zutritt zu den staatlichen Kunsthochschulen. Das erlaubte erst die Weimarer Republik. Aber sie wagten sich mutig in das Fahrwasser der einflussreichen Kollegen.

Mit dem Aufbruch in die Moderne drängte die Avantgarde nach inhaltlicher und auch institutioneller Freiheit. Traditionelle Künstlervereinigungen hatten bislang den akademischen Ton und auch die tradierte Stilistik der Kunst vorgegeben. Nun kam es zu Abspaltungen, den Secessionen. 1892 in München, 1897 in Wien und 1899 in Berlin – neuartige Zusammenschlüsse, in denen nach individueller künstlerischer Freiheit sowie nach internationaler Vernetzung gestrebt wurde.

Die neue, fulminante Schau der Alten Nationalgalerie Berlin wird zum Geschichtsexkurs und zugleich zum sinnlichen Kunsterlebnis. Mehr als 200 Gemälde, Skulpturen sowie grafische Arbeiten von mehr als 80 Künstlern und Künstlerinnen. Ralph Gleis, Direktor der Alten Nationalgalerie Berlin und Ursula Storch vom Wien Museum kuratieren gemeinsam. Dabei nutzen sie die eignen Sammlungen und kostbare Leihgaben.

Die Sensation ist fraglos Klimts „Judith“ von 1901 aus dem Wiener Belvedere. Das Alte Testament erzählt die Geschichte von der schönen und gottesfürchtigen Witwe Judith, die unbewaffnet in das Heerlager von Nebukadnezars General Holofernes geht und ihn mit seinem eigenen Schwert enthauptet. Klimts „Gold-Judith“ ist eine moderne „Femme fatale“. Schön, verrucht, kühn und emanzipiert. In ihren Augen das Abgründige: Erotik und Gewalt. Was Sigmund Freud Jahre später als männliche (Kastrations-)Angst beschreibt, wurde hier auf die Leinwand gesetzt. Der Kopf des Holofernes ist am unteren rechten Bildrand zu sehen. Vermutlich stand Klimts Geliebte Adele Bloch-Bauer Modell.

Franz von Stucks symbolistische „Sünde“ aus der Münchner Pinakothek ist eine 1912 gemalte Version seines Skandalbildes von 1893. Es zeigt eine Frau, als Stola eine blauschwarze Schlange, die der biblischen Eva. Dieses Symbol gibt es öfter in Stucks Bildern, bedrohlich, mystisch und dämonisch wirkt das Motiv. Die Farbgebung im Bild ist zweideutig. Einerseits wirkt sie durch das äußere Schwarz geheimnisvoll und verschlossen, andererseits steht das „innere Weiß“ des schönen Frauenkörpers für Unschuld. Von Stuck scheint bewusst die entblößten Körperteile, die die „Sünde“ der jungen Frau zeigen sollen, von erdrückender Düsternis eingeschlossen dargestellt zu haben.

Und dann der liberale Max Liebermann, der Holland-Reisende aus Preußen. Sein Secessionismus richtet sich nicht auf weibliche Erotik, Mythen oder Emanzipation. Er malte 1901 ein Landhaus hinter Bäumen. Der Malstil des späteren Präsidenten der Preußischen Akademie der Künste hatte sich gerade von einem sozial orientierten Naturalismus hin zu impressionistischen Werken mit privaten Sujets gewandelt. Ganz nach dem Vorbild Manets.

Zur Sache „Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann“ ist bis zum 22. Oktober in der Alten Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Im nächsten Jahr wird die Schau von Mai bis Oktober im Wien Museum gezeigt. www.smb.museen/ Der Katalog (Hirmer), 328 Seiten, kostet im Handel 45 Euro.

Das Landhaus in Hilversum, 30 Kilometer südlich von Amsterdam, war Domizil der Familie Bredius, deren Oberhaupt der Rembrandtforscher Jan Bredius gewesen ist. Liebermann schuf ein unspektakuläres, Stille und Abgeschiedenheit vom Lärm der Welt betonendes Bild. Vielleicht unbeabsichtigt wirkt das impressive Motiv auch ein wenig geheimnisvoll. Hinter den wissenden alten Baumstämmen im Park, dem dunklen Blätterdach und den stummen Rechtecken der Fenster, der Tür in der weißen Fassade scheint Liebermann vielleicht ein paar Rätsel versteckt zu haben.

In Bildnis-Büsten zog das Moment des Unvollendeten, des Fragmentarischen ein und in der Malerei wurde der Frühling zum Symbol für Jugend und Aufbruch, ebenso für Eros, Begierde, Tod. Zeitschriften wie Pan und Jugend wurden gegründet. In Wien prangt in goldenen Lettern Ver Sacrum als Wahlspruch an der Fassade des Secessionsgebäudes. Werk für Werk können wir es sehen: Für damals aufstrebende Maler wie Corinth, Slevogt, Leistikow oder Munch funktionierten die Secessions-Ausstellungen als Sprungbrett. Im neuen Klima entfalteten sich auch Malerinnen wie Emilie von Hallavanya, Sabine Lepsius, Julie Wolfthorn und nicht zuletzt Käthe Kollwitz.

Beim Rundgang im obersten Stockwerk der Alten Nationalgalerie sollte man es nicht eilig haben. Die Werke, nicht nur die der drei erwähnten Leitfiguren der Secessions-Bewegung, die aus heutiger Sicht auf die abendländische Kunstgeschichte zu den Avantgarde-Leistungen zählt, verdienen Vertiefung und die Entdeckung von Parallelen.

Es ist überdeutlich: Der Secessions-Gedanke war untrennbar mit dem Streben nach Kunst-Freiheit verbunden. Es ging innerhalb der Gleichgesinnten um Individualität, um Anerkennung jeglicher Stilrichtung. Man stellte demonstrativ und selbstbewusst aus, was zunächst skandalisiert oder rigoros abgelehnt wurde. Das Neue, Unangepasste sorgte alsbald für immer größeres Publikumsinteresse.

Und weil es immer auch um Qualität ging, wurden unabhängige Jurys eingesetzt. Das hatte es bis dato im System der akademischen Großausstellungen nicht gegeben. Und so wurde der Begriff „Secession“ mit seiner so anderen Ausstellungs-Organisation, den Werbekampagnen, Plakaten und Publikationen alsbald zum Gütesiegel – ja, zur Marke – für eine fortschrittliche, moderne Kunst.

Max Liebermann: In den Zelten, 1900. Foto: bpk/Hamburger Kunsthalle/Elke Walford © bpk/Hamburger Kunsthalle/Elke Walford