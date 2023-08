Malerei eines Nordkoreaners – Der Traum vom vereinten Land

Von: Ingeborg Ruthe

Teilen

Sun Mu, „Lied des Friedens“, 2018. Sun Mu © Sun Mu

Der nordkoreanische Maler Sun Mu erzählt der Welt aus seiner Exil-Biografie.

Wehe, eines der kleinen Mädchen würde aus der Reihe tanzen bei diesem kollektiven „Lied des Friedens“. Sie würde getadelt werden vom Choreografen, gar bestraft von den Lehrern und Kulturfunktionären der Demokratischen Volksrepublik Korea.

In fetten Schriftzeichen, Gelb auf Rot, steht der Liedtitel als Parole zu lesen, unter diesen auf Synchronizität dressierten kleinen Nordkoreanerinnen mit rotem Halstuch und Blume im Haar zur blauen Schuluniform. Nur die vierte von links scheint sich minimal von den anderen sieben Pionierinnen zu unterscheiden: Auf ihren Beinchen gibt es zwei weiße, längliche Markierungen. Die anderen Mädchen haben jeweils nur eine solche, links wie rechts. Und: Die Tanzschuhe der Besagten tragen beide vorn an der Kappe zwei weiße Punkte. Bei den anderen Mädchen gibt’s das nur bei einem Schuh, links wie rechts. Eine winzige individualistische Rhythmusstörung – dem Lichteinfall geschuldet – inmitten der Gleichschaltung auf diesem Propagandagemälde. Ansonsten sehen die kleinen Sängerinnen aus wie geklont.

So hat es zu sein für Nordkoreas Machthaber, seit Generationen. So verlangt es der Kunststil im totalitärsten, nationalistischsten, sozialistischen Staat der Erde seit 1948, zunächst unter dem „Großen Führer“ Kim Il-sung noch orthodox marxistisch-leninistisch geprägt. Sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-il etablierte die autarke, das Land vom Rest der Welt abschottende Chuch’e-Ideologie, die eine absolutistische, auf totale Hingebung getrimmte Unterordnung des Volkes verlangt. Und dessen Sohn Kim Jong-un betreibt das Dogma ohne Rücksicht auf Verluste mit perfider Perfektion als hirnwaschende Staatsreligion.

Die beißende Ironie, die Sun Mu, der Maler dieses plakativen „Lied des Friedens“-Bildes zwischen die Synchrongestik und den knalligen Farbkontrast legte, muss man herauslesen können. In einer Art, wie man alles als Subtext lesen und interpretieren muss, was mit Kunst in Diktaturen zu tun hat, als gefährlichen Spagat zwischen Anpassung und Subversivem. So ähnlich sahen schon die Propagandabilder zum Nationalsozialismus aus, ebenso im Stalinismus der Sowjetzeit, nach dem Zweiten Weltkrieg in den sozialistischen Staaten und bis heute in China.

Kunst hatte entweder als Idealisierung der Politik oder als symbolstarke Waffe gegen Feinde zu dienen. Kim Jong-un, der vergötterte „Oberste Führer“ Nordkoreas, verfügte: „Kunst nur für sich selber ist unbrauchbar.“ Und er berief sich, sagt Sun Mu, auf Konfuzius, der um die 500 Jahre vor Christus geschrieben hatte: „Wer Frieden will, der rüste für den Krieg.“

Wir können uns in dieser außergewöhnlichen Ausstellung im Projektraum des Berliner Vereins Meinblau e.V. darüber amüsieren. „Facing North Korea“ lässt sich sogar als Propaganda-Variante der Pop Art oder Street Art goutieren. Der Hintergrund jedoch ist bitterer politischer Ernst, denn es sind Bilder über die Situation in einem geteilten, zerrissenen Land: Nordkorea-Südkorea. In Deutschland spürt man dabei auch eine noch weit krassere Parallele zur vor 33 Jahren überwundenen 40-jährigen Teilung des Landes.

Einst wurde der Maler, der hier ausstellt, an der Kunstschule in Pjöngjang akademisch ausgebildet zum traditionellen kommunistischen Propagandamaler. Auch nachdem ihm die Flucht in die Freiheit geglückt war, bedient er sich dieses Stils. Nicht zum Spaß und schon gar nicht zum Gaudi des (westlichen) Publikums. Er dreht den Spieß um

Der Urheber dieser Bilder kann seinen Namen nicht nennen und verwendet das Pseudonym Sun Mu (auf Deutsch: Ohne Grenzen). Darin steckt seine große Sehnsucht nach einem politischen Wunder: Er träumt von einem vereinten Korea. Und weiß doch, wie naiv das ist angesichts der politischen Realität.

Der 50-jährige Maler hat in Nordkorea Eltern und weitere Angehörige. Er weiß, er wird sie wohl nie mehr wiedersehen. Im Staate des „Obersten Führers“ Kim Jong-un herrscht Sippenhaft. Da ist es besser, als verschollen zu gelten. Oder als tot. Aber Sun Mu (oder wie immer er einstmals hieß) hat überlebt, als er in der großen Hungersnot Ende der neunziger Jahre über den Tumen Gang, den wilden Grenzfluss, nach China floh, „mehr noch wegen des schrecklichen Hungers als aus Angst vor den Machthabern“, wie er erzählt. Völlig entkräftet hat er es geschafft, wurde barmherzig aufgenommen von Leuten der koreanischen Minderheit in China. Man versteckte ihn, aber er war zugleich nicht willkommen, zu gefährlich für seine Landsleute, die im Reich der Mitte selber bloß geduldet sind.

Doch sie halfen ihm weiterzufliehen. Über Laos und Thailand gelangte er schließlich nach Südkorea, nahm eine neue Identität an, konnte weiterstudieren. Seitdem lebt er freischaffend in Seoul, hat Frau und Kinder. Aber er verbirgt vor der medialen Öffentlichkeit sein Gesicht: ein weiches, freundliches, lächelndes, wie ich es sehen durfte, als er seine Ausstellung in der Berliner Meinblau-Galerie auf dem Pfefferberg-Gelände aufbaute. Einen ganzen Monat lang hat er in den Vereinsräumen „in Residenz“ gemalt, begleitet und betreut von seinem Kurator Bernhard Draz.

Sun Mu zeigt in der Ausstellung etliche „Selbstbildnisse“ ohne Gesicht, das stets verdeckt ist von einem breitkrempigen Hut. Auf einem Papiermotiv mit feuerrotem Bildgrund schaukelt er in Mantel und Hut als schwarze Schablonengestalt mit seiner Gitarre auf Stacheldraht. „Mein Lied“, so der Titel des großen plakatähnlichen Blattes. Und im nächsten Bild hat er den Dornen des Stacheldrahts gelbe Blütenblätter aufgesteckt.

Poesie lässt er auch walten im Motiv eines Pistolenlaufs, auf dem ein Vogel sitzt. Und er malte, in abstraktem, expressivem Gestus, den Fluss Tumen Gang, in dessen wilden Wellen und blauer und roter Gischt er in die Freiheit schwamm. Dazu immer wieder Blumen und vor allem Kirschblüten, das Symbol für das asiatische Frühlingsfest. Als Hoffnung, die nicht stirbt.

Meinblau-Projektraum, Christinenstr. 18/19, Pfefferberg, Berlin: bis 10. September. meinblau.de