Kunsttrip durch New York: Weltuntergang an einem anderen Tag

Von: Lisa Berins

Lauren Halseys Installation auf dem Dach des Metropolitan Museum NY. Foto: Courtesy The Met © Lauren Halsey/Courtesy The Met

Ein Kunsttrip durch New York: Während Manhattan in dichtem Rauch verschwindet, blüht in Museen und Galerien eine neue Zukunft auf.

Es ist heiß, die Straßen staubig: Gerade stand die Sonne kurz vor ihrer sommerlichen Wende und war gleißend, genau am Straßenraster ausgerichtet, am Ende der Hochhausschluchten untergegangen. „Manhattanhenge“ nennen die Leute in New York das, sie drängen sich dafür auf die stark befahrenen Kreuzungen, todesmutig in den Verkehr, um das perfekte Bild zu schießen. Dann fegte der rußige, gelbbraune Rauch von Kanadas Waldbränden über die Straßen und verwandelte die Stadt in eine unheimliche Kulisse: der Weltuntergang schien nahe. Er kam nicht, vorerst. Stattdessen sah man etwas aufblühen; eine Vision, oder zumindest eine mögliche, verheißungsvolle Zukunft. Mit seismographischem Gespür wirft die Kunstszene einen Blick über den Ist-Zustand hinaus. In den Museen und Galerien der Metropole: weibliche und diverse Perspektiven, Selbstbestimmtheit, Emanzipation, Wiederentdeckungen, die die Kunstgeschichte umschreiben könnten, schrille Acts und eine kreative Maschine mit künstlicher Intelligenz, die live ihre Träume in Kunst verwandelt.

Manhattanhenge © Lisa Berins

Den Chelsea Arts District kann man seit knapp zehn Jahren von oben überblicken: von der High Line aus, einer alten Güterzugtrasse, die zu einem kilometerlangen Park umgebaut wurde. Der Hudson River und der Hafen sind nicht weit, und in den alten Lagerhäusern haben sich in den 1990er Jahren zahlreiche der wichtigsten Galerien der Welt eingerichtet. Unten läuft man durch breite, kahle Straßen, an öden, backsteingemauerten Fassaden vorbei, hinter großen Fenstern: Gemälde, Skulpturen, lichte, weiße Räume. Die Gagosian Gallery in der 21. Straße zieht mit einer großen Schau über den 2004 verstorbenen New Yorker Fotografen Richard Avedon das Publikum an (bis 24. Juni). Er hatte, am Puls der Zeit, das glitzernde Showbusiness, Kultur- und Politik-Promis vor der Linse: Marilyn Monroe, Claudia Schiffer, Samuel Beckett, Louis Armstrong, Andy Warhol und Mitglieder seiner Factory. Es ist ein beeindruckender Blick in eine Vergangenheit, an der nicht zu rütteln ist. Oder?

Sonia Gechtoffs „The Chase“. Foto: Estate of S. Gechtoff/Courtesy Berry Campbell, NY © Estate of S. Gechtoff/Courtesy Berry Campbell, NY

Ein paar Straßen weiter wird genau daran gearbeitet: an der Neuinterpretation der (Kunst-) Geschichte. Gleich zwei Ausstellungen beschäftigen sich dort mit den weitgehend und lange sehr wenig beachteten Künstlerinnen des Abstrakten Expressionismus von der West Coast, der San Francisco Bay Area. Während ihre männlichen Kollegen in den 1950ern in New York ihre Erfolge feierten, schufen die Künstlerinnen in einer Art bohemischer Enklave rund um die California School of Fine Arts ihre expressiven, nichtfigurativen, gestischen Malereien und Plastiken. In San Francisco herrschte eine Atmosphäre des freien Ausprobierens. „Da gab es nichts von diesem Macho-Scheiß. Als ich das erste Mal nach New York kam, war ich entsetzt darüber, wie sehr die Künstlerinnen missachtet wurden. Ich glaube, in San Francisco war es anders, weil es dort keine kommerziellen Galerien gab ... Das gab uns die Erlaubnis, experimenteller zu sein“, sagte Sonia Gechtoff einmal – das Zitat ist an eine Wand in der Galerie Berry Campbell gedruckt.

Sonia Gechtoff ist eine von 24 Künstlerinnen, die die Galeristinnen Christine Berry und Martha Campbell in langer Recherchearbeit wieder ins Licht der New Yorker Öffentlichkeit rücken (bis 1. Juli). Sie haben sich auf Künstlerinnen aus den 1950er Jahren spezialisiert, die „vielleicht jahrelang übersehen wurden“, wie Christine Berry sagt. Eine Ausstellung 2016 im Denver Art Museum über „Women of Abstract Expressionism“ war Anstoß für diese Schau.

Gechtoffs düsteres, dramatisches Gemälde „The Chase“ von 1959 hängt in der Flucht am Ende der Galerie, es zieht die Blicke der eintretenden Besucherinnen und Besucher auf sich. „Möglicherweise geht es in dem Bild darum, in der Kunstwelt Anerkennung zu finden“, überlegt Berry. Die Gemälde in der Galerie scheinen aus einer bekannten und zugleich neuen Welt zu stammen: ausdrucksstarke, leuchtende Farben, wild aufgetragene, ans Informel erinnernde Bürstenstriche, abstrakte Landschaften, die unter mit dem Rakel bearbeiteten Farbschichten verschwimmen. Natürlich – das konnten damals (und können heute) auch Frauen.

Installation Painting on the Edges of America Since the 1950s. Five Bay Area Women Painters, 2023. Foto: Copyright David Richard Gallery, New York, LLC © David Richard Gallery, New York, LLC

Einen tiefergehenden Blick in das Œuvre von fünf Künstlerinnen der Bay Area wirft die benachbarte Galerie David Richard („Painting on the Edges of America since 1950s“, bis 14. Juli), die etwas versteckt in den Gängen und oberen Etagen des Lagerhauses mit eindrucksvollen Gemälden aufwartet: Neben Sonia Gechtoff sind das Nancy Genn, Marge Rector, Beate Wheeler und Anthe Zacharias – dabei konzentriert sich Kurator und Galeriemitgründer David Eichholtz nicht nur auf die 50er, sondern verfolgt die Arbeit der Frauen bis in die jüngere Zeit. Gechtoff kam 1951 nach San Francisco, arbeitete auf großen Leinwänden, die sie mit pastoser Farbe und kräftig mit dem Spachtel bearbeitete. Das Modulieren einer plastischen Oberfläche erinnerte die „New York Times“-Kritikerin Dore Ashton 1959 an das „überlappende Gefieder eines nassen Vogels“, wie der Kurator in seinem Text zur Ausstellung schreibt.

„Emerging“ von Nancy Genn von 1960. Foto: Yao Zu Lu /Nancy Genn /Courtesy David Richard Gallery © Nancy Genn Courtesy David Richard Gallery_Foto-Yao Zu Lu

Als sie später im New Yorker Greenwich Village mit ihrer Familie in einem Loft wohnte und zugleich dort auch arbeitete, stieg die Künstlerin auf die weniger geruchsintensive Acrylfarbe um. Doch die hatte nichts Haptisches. In ihren späteren Bildern nutzte Gechtoff deshalb Graphit, um der flachen Acrylfarbe Fülle und Tiefe zu verleihen. Seit den 1960ern war das ein „iconic feature“ ihrer Bilder, wie der Kurator erklärt.

Im New Yorker „Boy’s Club“ der Nachkriegszeit, einer Kunstwelt, die von Jackson Pollock und anderen weißen, männlichen Künstlern lange Zeit dominiert wurde, war es für Frauen schwierig mitzuspielen – ein kunsthistorisches Versäumnis, das jetzt an mehreren Stellen nachhaltig aufgearbeitet wird. Das MoMA wirft einen detailreichen Blick auf Holzkohle-, Bleistift-, Aquarell- und Pastellbilder der amerikanischen Künstlerin Georgia O’Keeffe (bis 12. August). Kühne Linien, Akte, abstrakte Kohlezeichnungen – es ist ein seltener Einblick in die Arbeitsmethoden der Künstlerin.

Ausstellungsansicht „Measuring Infinity“ mit Werken von Gego im Guggenheim New York. Foto: Guggenheim NY © Guggenheim New York

Das Guggenheim zollt der in den USA bisher wenig bekannten Gego mit einer großen Retrospektive posthum Anerkennung („Measuring Infinity“, bis 10. September). Es ist die erste große Museumsausstellung ihrer Werke in den USA seit 2005, gut 200 Arbeiten aus den 50ern bis 90ern werden präsentiert. Die 1912 in Hamburg geborene, jüdische Architektin Gertrud Goldschmidt floh 1939 vor den Nazis nach Venezuela, wo sie unter schwierigen Bedingungen eine Karriere als Künstlerin startete.

In der Rotunde des Guggenheim schweben und stehen ihre hauchzarten, minimalistischen Objekte aus Draht, die nur mittels filigraner Linien Raum und Volumen umgreifen, es ist zugleich ein meisterhaftes Spiel mit Formen, mit Fragilität, Transparenz und Schwerkraft. Skurrile Randnotiz: Eine Arbeit Gegos, die sie 1982 in der Gruppenausstellung „Raumspiele“ in der Frankfurter Alten Oper zeigte, verschwand – und wurde nie wieder gefunden.

„Happy Valentines Day (Big Heart)“ von Iiu Susiraja. Foto: Courtesy the artist, Makasiini Contemporary, and Nino Mier Gallery. © Courtesy the artist, Makasiini Contemporary, and Nino Mier Gallery.

Weniger subtil, oder vielmehr gar nicht subtil sind die Arbeiten der 1975 im finnischen Turku geborenen Iiu Susiraja, die im MoMA PS1 ihre erste museale Einzelausstellung hat (bis 4. September). Die Künstlerin nahm in den vergangenen 15 Jahren Fotos von sich selbst in häuslichen Umgebungen auf und inszenierte darin ihren fettleibigen Körper unerschrocken tabufrei. Ein Video mit dem Titel „Rain“ zeigt, wie sie in einen Regenschirm spuckt, den sie sich dann über den Kopf hält. Auf den Fotos posiert Susiraja mit Hotdogs, Gummienten, toten Fischen. Diese provokativen Tableaus sind teils ekelerregend, vor allem aber krachend humoristisch und lassen sich lesen als schonungslose Absagen an alle an den weiblichen Körper und an die „weibliche Rolle“ herangetragenen Erwartungen.

Lauren Halsey. Foto:Eileen Travell/ Courtesy The Met © Eileen Travell Courtesy The Met

Einen starken Auftritt hat auch Lauren Halsey auf dem Dach des Metropolitan Museum of Art: Vor der spektakulären Manhattan-Skyline hat sie einen Tempel aufgebaut, der nicht nur den berühmten Temple of Dendur im Erdgeschoss des Hauses zitiert, sondern die pharaonische Architektur mit zeitgenössischen Erzählungen der Schwarzen Community ihrer Heimat South Central Los Angeles, mit Afrofuturismus und Streetart verbindet. Architektur ist für Halsey eine Art Gefäß für Gemeinschaftsarchive: Ihr Tempel ist übersät mit „Hieroglyphen“ der modernen Gesellschaft: Man findet Anspielungen auf queere Themen, Schwarzes Empowerment und sozialen Aktivismus.

Ein paar Stockwerke darunter warten Menschenmassen darauf, stoßweise in die Blockbuster-Sonderschauen „Van Gogh’s Cypresses“ und die Karl-Lagerfeld-Retrospektive gelassen zu werden. Ganz offensichtlich lohnt sich ein Blick in die Ausstellungen, auf der anderen Seite: Es lohnt sich auch, in die Tiefen der Dauerausstellung abzutauchen - und auch dort den Wandel hin zu einer offeneren, vielfältigeren und gerechteren Gesellschaft zu erleben.

„Hayne Hudjihini, Eagle of Deligh“t von Henry Inman (1832-3). Foto: The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Gerald and Kathleen Peters © The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Gerald and Kathleen Peters

Im „American Wing“ hat man die Bilder fast für sich allein. Und ist etwas irritiert von den idealisierten Landschaften, die die (weißen) Maler der Hudson River School (1860-80) auf die Leinwand bannten: die Schönheit „ihres“ Landes, das nicht ihres war, getaucht in den pastellfarbenen Sonnenuntergang von John Frederick Kensetts „Sunset on the Sea“ (1872) , der romantisierende Blick auf den Wilden Westen, die heroisierten Cowboys und Kavalleristen eines Frederic Remington, klischeehaft stolz posierende Natives, die in Wirklichkeit zu dieser Zeit vertrieben, unterworfen und ausgerottet wurden.

Um dem weißen Blick etwas entgegenzusetzen, lässt das Met Indigene in extra gekennzeichneten Ausstellungstexten zu Wort kommen. Selten sieht man ein klassisches Mezzo-busto-Porträt einer amerikanischen Ureinwohnerin. Das Bildnis der Hayne Hudjihini, Eagle of Delight, gemalt 1832-33 von Henry Inman, wirkt in seiner Form so erhaben und in der Ausführung so zart, dass man bewundernd hängen bleibt. Hudjihinis Nachfahren erzählen in einem Text ihre Geschichte: Eine blaue Tätowierung auf der Stirn symbolisiert ihren königlichen Status. 1822 reiste sie mit ihrem Ehemann als Botschafterin und Beschützerin der Jiwere-Nut’achi-Souveränität von ihrer Heimat im heutigen Nebraska nach Washington, D.C., um sich mit Präsident James Monroe zu treffen. Während dieser Reise soll sich der Leiter des Bureau of Indian Affairs in sie verliebt und ihr Porträt in Auftrag gegeben haben. Leider nahm die Reise ein trauriges Ende: „Obwohl die Mitglieder des Eagle-Clans für ihre Stärke, Gesundheit und Langlebigkeit bekannt waren“, schreiben die Nachfahren, „starb sie kurz nach ihrer Rückkehr an Masern.“

Dass die Perspektiven von Native Americans eine zunehmend wertgeschätzte Rolle im Kunstbiz spielen, zeigt auch die jüngste Nachricht des Brooklyn-Museums: Dort nimmt im August eine ständige Kuratorin für „Indigenous Art“ ihre Arbeit auf. Sowieso ist das Haus der „echten Welt“ und ihrer Vielfältigkeit gegenüber aufgeschlossen: Zum „First Saturday“ zieht sich abends eine Schlange wartender, sehr lässig gekleideter Menschen an der Fassade entlang und am Eingang des benachbarten Parks vorbei. Im Museum gibt es an diesem Abend Drinks, Livemusik und Kunst bei freiem Eintritt; wegen des „Pride Months“ gibt’s das Programm in Queer-Edition.

Der kleine, überlaufene Hof des Museums wird zur Bühne des Drag-Hip-Hop-Duos The Dragon Sisters - ein starker Auftritt mit fliegenden Rasta-Extensions und Synchron-Choreo auf High Heels. Ganz oben im Museum ein Highlight der feministischen Kunst, auch das gut besucht: „The Dinner Party“ von Judy Chicago aus den Jahren 1974-79. Die Installation erinnert an Frauen, deren Geschichten durch Unterdrückung verloren gegangen und aus der Erinnerung ausradiert wurden.

An einer langen, im dunklen Raum angestrahlten und im Dreieck aufgebauten Tafel ist für 39 Ehrengästinnen gedeckt, darunter die Mäzenin der italienische Renaissance Isabella d’Este, die italienische Malerin Artemisia Gentileschi, Hildegard von Bingen, die Astronomin Caroline Herschel, die Komponistin Ethel Smyth. Individuell entworfene Porzellanteller erinnern in ihrem Design an Schmetterlinge und Vulven. 1980 kamen fast 100 000 Menschen ins Brooklyn Museum, um das Werk auf seiner Tour anzusehen. Heute ist es dauerhaft dort.

Refik Anadols „Unsupervised“. Foto: 2023 The Museum of Modern Art/ R. Gerhardt © 2023 The Museum of Modern Art/ R. Gerhardt

Dann ist es Zeit zum Träumen: In der Lobby des MoMA übernimmt das die Künstliche Intelligenz. Refik Anadol hat für „Unsupervised“ eine KI mit mehr als 200 Jahren Kunst des MoMA gefüttert und lässt die Maschine nun über den virtuellen Museumsbesuch sinnieren. Das sind Farbexplosionen auf Großleinwand, immer wieder neu generierte Visionen, Fantasien, Halluzinationen. Man schaut der KI live beim Erschaffen von Kunst zu. Ist das jetzt der Sprung in die Zukunft oder der Untergang? Die Entscheidung in New York fällt knapp aus. Bei diesem Ausblick - schade, schade, dass wir schon auf der Abbruchkante stehen.