Judit Reigl in der neuen Nationalgalerie Berlin – Niemals Stillstand

Ich weiß, dass ich nichts weiß – das Paradox des Wissens stammt vom antiken Sokrates, ist längst geflügeltes Wort, benutzt von Lenin bis Einstein und ermahnend zitiert von jedem Oberstufenlehrer. Und es trifft – wieder mal – ins Schwarze, sobald wir im Südflügel der Neuen Nationalgalerie in einer Sonderausstellung vor den Bildern der Malerin Judit Reigl (1923–2020) stehen. Wie konnte die deutsche Museums- und Kunstwissenschaftsszene in der bis in alle Ecken ausgeleuchteten europäischen Nachkriegsavantgarde diese Frau übersehen? Allein in der spektakulären Surrealistenschau des Potsdamer Barberini 2022 hingen Bilder Reigls aus der Phase im Dunstkreis des Obersurrealisten André Breton.

Als Breton die junge Ungarin 1954 in seiner Galerie L’Etoile Scellée ausstellte, schrieb er enthusiastisch: „Der Blick Judit Reigls dringt vom Grund des versiegelten Sternes herauf“. Dann aber folgte die Macho-Manier: „Es scheint so unwahrscheinlich, dass das vorwärtsstürmende Schiff von einer Frauenhand gelenkt werden könnte.“ Das war Reigl zu gönnerhaft-chauvinistisch aus dem Munde ihres Förderers. Sie machte Schluss mit dem Männerbund.

Der Nationalgaleriedirektor Klaus Biesenbach und die Kuratorin Maike Steinkamp schließen zumindest für Berlin diese „Wissenslücke“. Es gibt dafür ja auch einen erfreulichen Anlass: Den 100. Geburtstag der Malerin; er war am 1. Mai. Und den letzten Willen der am 7. August 2020 in ihrem Refugium im französischen Marcoussis verstorbenen Ungarin. Der Fonds de Dotation Judit Reigl schenkt den Staatlichen Museen zu Berlin die Hauptwerke „Center of Dominance“ (1959), „Mass Writing“ (1960) und das große Triptychon „Mensch“ (1967-1969). Damit ist die Nationalgalerie das bislang einzige Museum in Deutschland, das Reigl-Werke besitzt.

Um die Schenkung herum gruppiert Steinkamp Leihgaben aus französischen Sammlungen, so etwa des Centre Pompidou. Und so haben wir sozusagen einen Extrakt von Reigls Schaffen von den 50er bis zu den 80er Jahren vor Augen und erleben, wie sie, anfangs fasziniert vom Surrealismus, mit bizarren Fledermausmotiven zum Tachismus und Informel pendelt. Wie sie eine lyrische Liaison mit dem abstrakten Expressionismus hat und dann Experimente mit dem „automatischen Schreiben“ auslebt, einer Technik, die in ihrem gesamten Werk in verschiedenen Formen wiederkehrt.

Reigls Automatismus entstand aus instinktiven Gesten ihres Körpers, zeigt Bewegung, Spannung und Veränderungen in Prozessen, Rhythmen und existenzialistische Zeichen auf großen Leinwänden. Dann gleitet sie zur Figuration, zu abstrakten, androgynen, fragmentarischen Gestalten – um schließlich bei fast kargen, noch in Grautönen leuchtenden, abstrakten Farbfeldern zu landen.

Bild für Bild wird deutlich, dass diese Malerin die längst kanonisierten Stile der männerfixierten Nachkriegsavantgarde weit in ihren weiblichen Kosmos hineingedehnt hat. Wir sehen, dass die einstige Schülerin des berühmten Malers István Szonyi an der Ungarischen Universität der Schönen Künste Budapest, 1950 vor der stalinistischen Doktrin nach Paris geflohen, eine große Malerin dieser Zeit war und den männlichen „Ikonen“ von damals ebenbürtig. Sehr wahrscheinlich aber ist gerade das ja der Grund, wieso Judit Reigl erst jetzt – endlich! – begriffen wird in ihrer Bedeutung als Malerin. Sie passt einfach in keine Stilschublade.

Ganz nebenbei mindert die Schenkung der drei großen Gemälde auch das Defizit an weiblichen Positionen in der Sammlung der Neuen Nationalgalerie.

Ihre Bilder und Farbchiffren lassen sich wie ungarisch-französische Rhapsodien erleben, freie Instrumentalkompositionen, mal balladenhaft erzählend, mal lyrisch oder auch ruppig über die Leinwand springend. Als habe Reigl Noten transkribiert in visuelle Zeichen, schwarz auf die weiße Leinwand, als eine Art Tanz, bei dem sie durch die Kombination von Gesten und innovative Maltechnik eine einzigartige Form der visuellen Kalligraphie entwickelte.

Sie hatte damit begonnen, dicke Industriepigmente, gemischt mit Leinöl, mit Händen auf die Leinwand zu schmeißen. Dann kratzte sie die Farbgebirge mit Werkzeugen von der Mitte bis zu den Rändern ab. Reigl setzte die Farben zunehmend dick, zog sie mit Spachteln, sogar mit einer alten Gardinenstange über den Bildgrund. So entstanden rätselhaft schöne, zugleich irritierend gewalttätige Kraftfelder. „Ausbrüche“, wie sie dazu sagte. Es sind Form-und Farbmassenexplosionen, die von einem Zentrum als Ausbrüche reiner Energie ausgehen. Geradezu unentwirrbare Knäuel und Bahnen scheinen seinerzeit auf die von Wols, dem früh verstorbenen „Ahnherrn des Informel“, reagiert zu haben. Andere Motive lassen an die fassadenputzartigen Bilder von Jean Dubuffet oder Jean Fautrier denken, an etwas Urtümliches, Rohes, Archaisches.

Reigls Malerei hat vor allem eines: Bewegung, niemals Stillstand. Rastlosigkeit ist auch der Zustand ihres großen Triptychons „Mensch“ aus den späten sechziger Jahren, ihrer (nach der frühen surrealistischen) erneuten figurativen Phase. In der Moderne gilt das Triptychon bekanntlich als eine neue Pathosformel, gleichsam eine demonstrative Variation des religiösen, altmeisterlichen Altarbildes. Reigl setzte in großen Schwarz-Blau-Kontrasten Ecce-homo-Körper auf die Leinwand, Torsi-Gestaltzeichen ohne Gesichter und eindeutige Geschlechtsmerkmale. Sinnlich abstrakt ist das leuchtende Blau der Beine, der Rümpfe, bedrängt von asphaltartigem Schwarz. Wie Zeichen des Schmerzes, den Menschen anderen Menschen zuzufügen imstande sind. Seit Beginn der Zivilisation. Und bis heute immer wieder.

Neue Nationalgalerie, Berlin: bis 8. Oktober. Der Katalog (19 Euro) ist die erste deutschsprachige Publikation über Judit Reigl. www.smb.museum/