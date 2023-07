Isa Genzken in der Neuen Nationalgalerie: Kaputte Lebenswelten

Von: Ingeborg Ruthe

Zum Entrée der Isa-Genzken-Schau in der Neuen Nationalgalerie Berlin. © imago

Im Herbst wird Isa Genzken 75. Eine Geburtstagsschau gibt es schon jetzt in der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

Isa Genzken lässt den Rundgang vorm Eingang zur Neuen Nationalgalerie in Schönheit beginnen. Da ragt eine Rose in den Berliner Himmel. Ein acht Meter hoher Metallgruß, pink die Blüte, grün patiniert der Stiel, die Blätter – und diese Dornen! „Sah ein Knab’ ein Röslein steh’n ...“, dichtete Goethe. Der alte Schlawiner erzählt Vers für Vers von einem Übergriff. Gewalt ist im (Liebes-)Spiel: „... ich breche dich“. Und Gegenwehr: „... dann stech’ ich dich ...“.

Aber nein, Genzken macht aus ihrer Rose kein MeToo-Drama. Sie betont formal ganz einfach weit unter der prächtigen Rosenblüte die spitzen Stacheln. Legt auch keinen Wert darauf, damit gar als Feministin gelesen zu werden. Hier, direkt vor der Nationalgalerie, wo es in der Sammlung bislang noch immer eklatant an Werken von weiblicher Hand mangelt. Eine einzige Genzken-Arbeit findet sich bislang darin. Sobald sich überm Museumsareal am Kulturforum mal Wolken zusammenschieben, wird es besser mit der Sicht in der gläsernen Oberhalle des Mies-Baus, wo man für diese Geburtstagsschau „Isa Genzken 75/75“ auf Vorhänge verzichtet. Bei silbergrauem Wolkenhimmel strahlt die Julisonne nicht mehr so grell auf diese mal kommunizierenden, mal sich völlig abkapselnden und verlorenen Gestalten und Gebilde, allesamt Leihgaben aus Museen und privaten Kollektionen.

Genzken, geboren im Spätherbst 1948 in Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein, erweist sich in diesem Querschnitt durch alle Phasen ihrer Kunst seit den 70er-Jahren als Ausnahmebildhauerin. Als eine, die formt und zusammenfügt, was sie gerade denkt und in permanent schwankendem Hoch und Tief fühlt. Die nichts anpasst an das, was gerade auf dem Kunstmarkt weggeht wie warme Semmeln. Paradoxerweise rangiert sie gerade darum im weltweiten Ranking der großen Konzeptualistinnen weit vorn: dreimal war sie auf der Documenta, fünfmal auf der Biennale in Venedig, wo sie 2007 den Deutschen Pavillon bespielt hat.

Genzken-Werke sind in ihrer Metaphorik eher unzimperlich. Auf diese Weise, wie pikant, stehen ihre Werke nun eine Etage über den Bildern des unumschränkten Weltstars Gerhard Richter unten im Richter-Werkraum, dem neuen Heiligtum des Mies-Tempels mit seinen an Berlin gestifteten Auschwitz-Birkenau-Tafeln. Genzken war nicht nur einst Meisterschülerin, sondern von 1982 bis 1993 auch Richters Ehefrau. Der dramatischen Trennung folgte eine auf schmalem Grat balancierende seelische Krise. Zur Preview von „75/75“ war sie nicht da. Es gehe ihr nicht gut. Aber ihre Kunst steht, so scheint es, darüber.

Sehen sollen wir die Arbeiten der Wahlberlinerin, mit Atelier am nördlichen Autobahnring, als Modelle, als Archetypen. Wobei die Kuratoren Lisa Botti und Klaus Biesenbach das Arrangement noch höher ins Universale heben, als „Vermessungen des Menschen und der modernen Gesellschaft“. Dieses „Vermessen“ zeigt sich schon am Material: Glamour und Schrott, Reichtum und Armseligkeit, Schönes und Hässliches, Zärtliches und Brutales.

Die widersprüchlichen Gebilde der Künstlerin sind oft aus Plastik, mit Leuchtdioden, als Miniaturen von Wolkenkratzern, Architekturformen wie Säulen und Fenstern, oder ruppige Betonkonstruktionen, metallische Spiegel, Kofferradios mit einem Antennenwald. Einer dieser „Weltempfänger“ trägt den Titel „Gerhard“. Ein Schelm, der Autobiografisches dabei denkt. Immer wieder taucht hier Spielzeug auf, (Schaufenster-)Puppen, Pizzakarton und Grillzange, die Thermodecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten, Stofffetzen, bunte Bänder wie an Türen zur Fliegenabwehr. Und jede Menge Trash, der kaputte Lebenswelten evoziert, vor allem die von Kindern.

Es ist, als sei Isa Genzken von ihrer frühen Leidenschaft für die minimalistische Strenge der Bauhaus-Ästhetik geradewegs in einen urbanen Höllengarten der Selbstzerstörung geraten. Seit der Apokalypse in New York am 11. September 2001 pflegt sie eine geradezu obsessive Vorliebe für Abfall, Klamotten, Dekomaterialien und spiegelnde oder holografische Klebefolien.

Für mich persönlich ist die zwar bunte, in dieser Ausstellung aber eher untergeordnete Skulptur „Office Lighting“, 2008 für den „Ground Zero“-Wettbewerb entstanden, ein Zäsurwerk: Das ganze Gebilde ein Todesengel, lauter Fragmente, die den bis dahin unvorstellbaren islamistischen Terrorakt auf trostloseste Art und Weise versinnbildlichen. Mit einer antipathetischen, weil betont provisorischen Ästhetik.

Das Publikum geht in der Glashalle um das Arrangement von 75 Skulpturen innerhalb einer Stahlseilabsperrung herum, eine gewisse Distanz zu den Werken ist so gewahrt, Momente des Nachdenkens sind geboten. So zum zerfetzten Sonnenschirm, darunter schutzlos ein Puppenbaby im Steckbett. Schaufensterpuppen geben sich als stumme Schauspieler, in historischen Kostümen und mit Masken. Ein winziges Knäblein steht hilflos neben einem viel zu großen Fahrrad. Und dazwischen immer wieder Fensterskulpturen, für den Blick hinaus in die Welt. Lauter skulpturale, quasi filmische, weil sich in unserer Fantasie „bewegende“ Collagen, als Verbindungen zwischen Mensch und Welt, von innen und von außen. Das alles stellt Genzken dar in ihrer jeweiligen Verfassung.

Neue Nationalgalerie , Berlin: Finissage am 27. November, dem 75. Geburtstag der Bildhauerin. An diesem Tag ist der Eintritt frei. www.smb.museum