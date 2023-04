Fotografie-Nachwuchs: Über den Zustand der Welt

Von: Lisa Berins

„The Feast Inside“ von Yushi Li und Steph Wilson. © Yushi Li/Steph Wilson

Bei„Foam Talent“ wirft der internationale Fotografie-Nachwuchs einen kritischen Blick auf das Jetzt.

Marvel Harris war mal eine Frau. Knapp unter seinen Brustwarzen ziehen sich die Narben von Skalpell-Schnitten längs über den Oberkörper. Wo mal weibliche Brust war, setzt jetzt die dunkle Behaarung an, die sich über den Bauchnabel zieht. Es war eine schmerzhafte Transition. Und Marvel Harris hat sie fotografisch festgehalten: dokumentarisch auf den ersten Blick, aber tatsächlich weit mehr als das. Was auf den Werken der Reihe „Inner Journey“ in der Ausstellung „Foam Talents“ der Deutschen Börse Photography Foundation zu sehen ist, das geht unter die Haut. In schwarzweißen Selbstporträts, mal als Close-ups, mal von einer weiteren Distanz her, hat Harris sich selbst auf dem Weg begleitet, die Kamera als enge Vertraute. Als Betrachtende gerät man nah heran an eine schmerzende Seele, sich abzuwenden fällt schwer.

Man sollte es aber tun, denn in der Ausstellung ist noch weiteres Beeindruckendes zu sehen. 20 fotografische, filmische und installative Arbeiten werden im „The Cube“ genannten Gebäude der Deutschen Börse in Eschborn präsentiert; die Künstlerinnen und Künstler sind internationale Nachwuchsfotografinnen und -fotografen, die beim alle zwei Jahre ausgeschriebenen Talentwettbewerb des Amsterdamer Foam-Museums überzeugt haben. Fast 2000 Fotografinnen und Fotografen zwischen 18 und 40 Jahren hatten sich beworben. Das Nachwuchsförderprogramm wird von der Deutsche Börse Photography Foundation unterstützt – unter anderem mit einer Ausstellung im „Cube“.

Auf großen Screens steigen und fallen die Aktienkurse, darunter sind im Foyer, um eine Gruppe Pausenstehtische herum, die Werke auf Stellwänden präsentiert. Das Ambiente ist nicht unbedingt das typisch museale, was sicher für einige – besonders für Angestellte der Börse – seinen Reiz hat. Bei manchen Fotografien kann man aus Platzgründen nicht genügend weit zurücktreten, um sie im Ganzen zu betrachten, dennoch: ein Besuch lohnt sich, denn was hier präsentiert wird, ist ein erstaunlicher Einblick in die junge, zeitgenössische Fotografie. Brandaktuelle Themen, kritische Betrachtungen, eigensinnige Interpretationen; emotional, poetisch, neugierig, nachdenklich, fordernd. Alles dabei.

Die Ritsch Sisters, wie sich Anna und Maria Ritsch nennen, haben für ihre Reihe „The Act of Sitting“ im Corona-Lockdown per Videochat Porträtaufnahmen von zuhause sitzenden Freundinnen und Freunden gemacht. Das Sitzen an sich ist dabei nicht passiv, sondern aktiv – die Porträtierten posieren kreuz und quer über den Möbeln. Wie ein barockes Meisterwerk wirkt die Arbeit „The Feast Inside“ von Yushi Li und Steph Wilson aus der Serie „Paintings, Dreams and Love“: ein menschenüberladendes Setting, das in seiner Seltsamkeit den gewohnten, sexistischen Blick in der Kunstgeschichte entlarvt. Jetzt sitzen die Männer nackt als dekorative Staffage da, und die Frauen – bekleidet – als Zentrum der Vernunft im Bildmittelpunkt.

Olgaç Bozalp beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit Flucht und Migration. In der Serie „Home: Leaving One for Another“ suggeriert der Titel, dass es vielleicht irgendwo ein (neues) Zuhause geben könnte. Tatsächlich aber herrscht eine sonderbare Atmosphäre des Verlorenseins. Ein kleines Moped ist ein mögliches Fluchtvehikel, Menschen in Mülltütenanzügen oder in Burkas drängen sich darauf. Wer sind diese fremden Menschen, und ist ihr Fluchtfahrzeug nicht viel zu voll – müssten nicht einige vom Sattel geschubst werden, um voranzukommen?

Der Central Park in Schwarz-Weiß, fast menschenleer, still. Wahrscheinlich dokumentiert die eindringliche Werkserie von Donavon Smallwood eine Situation, die es so nie wieder geben wird. In der Reihe „Languor“ hält der New Yorker Fotograf das Atmen der Natur in dem berühmten Park während der Pandemie fest. Unter die Landschaftsaufnahmen mischen sich Porträts von Schwarzen Menschen. Dort, wo der Park heute ist, befand sich bis 1857 die von Schwarzen bewohnte Gemeinde „Seneca Village“. Die Stadt vertrieb sie, um das Erholungsgebiet zu bauen. Die Fotoserie wirkt wie eine metaphorische Rückeroberung einer verlorenen Vergangenheit.

Kata Geibl gibt Bilderrätsel auf. In ihren emblematischen Fotografien der Serie „There is Nothing New Under the Sun/See Daylight“ werden die Auswirkungen der kapitalistischen Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur versinnbildlicht. Es sind Momente einer veränderten Gegenwart, in der die Zweifel und Sorgen über den Zustand der Welt schon längst einen festen Platz haben.

Deutsche Börse Photography Foundation, Eschborn: bis 14. Mai. Besuch nur nach Anmeldung: deutscheboersephotographyfoundation.org. Zur Museumsnacht am 13. Mai von 19 bis 1 Uhr geöffnet.