Eva & Franco Mattes im Frankfurter Kunstverein: Immer entlang des Datenflusses...

Von: Lisa Berins

„P2P“ von Eva & Franco Mattes, Ausstellungsansicht im Frankfurter Kunstverein. Foto: Melania della Grave/DSL Studio/FKV/Courtesy The Artists&Apalazzo gallery © Melania della Grave/DSL Studio/FKV/Courtesy The Artists&Apalazzo gallery

Wo man am Ende rauskommt, zeigen die Netzkunstpioniere Eva & Franco Mattes im Frankfurter Kunstverein.

Kabeltrassen, Ethernet-Kabel, Single-Board-Computer, Metallgehäuse, Micro-SD-Karten, USB-Flash-Laufwerke, Ethernet-Adapter. Es liest sich wie eine Bestellliste eines Computer-Bastel-Nerds, für Eva & Franco Mattes sind diese Materialien der Rohstoff für ihre Kunst. Als eine Art Cloud hängen metallische Kabeltrassen von der Decke des Frankfurter Kunstvereins, es sieht aus wie eine große, schwebende Murmelbahn, nur dass da keine Murmeln rollen, sondern Daten zirkulieren. 101 persönliche Fotos fließen durch die Kabel dieses Gebildes - das im Vergleich zum eigenen Handy und dessen weitaus größerer Fotosammlung für seinen Nutzen schon recht überdimensioniert wirkt. Zwei Mikrocomputer schießen die Daten hin und her, in einem in sich geschlossenen, hermetischen System, fernab des weltweiten Web.

Natürlich sind die Datenströme für die Betrachterinnen und Betrachter nicht sichtbar. Es ist auch kein Rauschen zu hören. Und das ist das Seltsame überhaupt an der digitalen Infrastruktur, auf der die Menschheit ihr Leben aufbaut. Sie ist meistens unsichtbar. Sie funktioniert irgendwie im Hintergrund. Eva & Franco Mattes haben jetzt eine Art künstlerisch transformiertes Datacenter in den Kunstverein gebaut. Der Besuch ihrer Ausstellung ist gewissermaßen auch ein Baustellenbesuch, ein Vordringen in das Gehäuse einer Serverfarm, ein Gang entlang des Datenflusses, durch Algorithmen, Memes und digitale Parallelwelten. Das Erstaunlichste dabei ist: Am Ende trifft man nicht auf eine KI, nicht auf eine maschinelle Blackbox, sondern: auf Menschen.

Strahlend gelbe Kabeltrassen ziehen sich durch die Etagen des Gebäudes, ein neuronales Netzwerk, das die Kunst technisch miteinander verbindet. „Das Haus ist zu einem Körper mit Nervenbahnen geworden“, sagt Franziska Nori, die Leiterin des Kunstvereins. Die Ausstellung „Fake Views“ sei die bisher größte Soloausstellung des in Brooklyn, New York, lebenden Künstlerduos, das unter dem Pseudonym 0100101110101101 zu „Pionieren der Netzkunstbewegung“ wurde.

Die gelben „Nervenbahnen“ enden im letzten Raum der Schau in einem schwarzen Gitterkäfig, darin eingeschlossen wie ein hochgesichertes Fetisch-Objekt: der Server. Auf ihm lagern digitale Werke befreundeter Künstlerinnen und Künstler, unter anderem Olia Lialina und Jon Rafman. Ihre Arbeiten kann man im Foyer des Kunstvereins auf einem Computer abrufen. Auch dieses Netzwerk ist ein hermetisch geschlossenes, eines der „Peer-to-Peer“-Netzwerke, die Eva & Franco Mattes mit Vorliebe nutzen.

Zu lesen ist die Abspaltung in eigens geschaffene Systeme auch, aber nicht nur als Kritik an einem grenzenlosen Internet, in dem Terabyte um Terabyte nahezu unkontrolliert umherschwirren und den Bau immer größerer Rechenzentren erfordern - ein System, das den Menschen längst über den Kopf gewachsen ist. Eva & Franco Mattes reduzieren es aufs Kleinste. „Wir sind auf der einen Seite kritisch, auf der anderen Seite faszinieren uns die Funktionsweisen des Internets, wir sind angezogen und abgestoßen zugleich. Unsere Neugier treibt uns dazu zu erforschen, wie das handwerklich funktioniert, wie das Innenleben dieses Systems aussieht“, sagt Eva Mattes. „Aber es geht uns auch darum, nicht den Regeln des Internets, dem Datamining unterworfen zu sein.“

Mächtige Techkonzerne haben mit ihren kommerziellen Interessen einen Großteil der Datenströme im Netz in ihren Händen. Sie analysieren Views, Klicks und Nutzungsprofile, lenken die Aufmerksamkeit anhand oft perfider, gewinnbringender Algorithmen. Damit verbreiten sich Inhalte schneller, die einen hohen Grad an emotionaler Beteiligung besitzen. Ein Grund, warum sich Hass so schnell verbreitet.

In der Video-Installation „The Bots“, die in der ersten Etage als ein aus der Ordnung geratenes Großraumbüro aufgebaut ist, sprechen Schauspielerinnen und Schauspieler Texte von Whistleblowerinnen und Whistleblowern aus der „Cleaner“-Szene, also jenen Content-Moderator:innen, die im Dienste der Techunternehmen Hass, Hetze, unzulässige Pornografie, Gewalt und Tod aus dem Netz fischen müssen. Eine KI kann solche Bilder nicht im Kontext bewerten. Die traumatisierende Arbeit des Aussortierens übernehmen Menschen, die nach - oft absurden - Richtlinien bewerten müssen, ob Beiträge gelöscht werden oder online bleiben. Sie werden Zeuginnen und Zeugen tragischer Schicksale: Eine Content-Moderatorin berichtet etwa von einer Dragqueen, die erst digital gemobbt, und dann vom Mob totgeprügelt wurde.

Um mit Content-Moderatorinnen und -Moderatoren ins Gespräch zu kommen, haben Eva & Franco Mattes mit einem investigativen Journalisten zusammengearbeitet und fingierte Annoncen auf Microjob-Plattformen geschaltet. Dort werden meist junge Menschen, oft ohne Absicherungen, für Auftragsjobs wie die Content-Moderation angeheuert. „Häufig wissen sie noch nicht mal, für wen sie eigentlich arbeiten“, sagt Eva Mattes.

„The Bots“ rückt noch ein weiteres Internetphänomen in den Fokus: Die geleakten Berichte sind als Make-up-Tutorials getarnt - eine gängige Methode in Ländern, in denen es Zensur gibt. Dort werden politische Botschaften zwischen Kajalstrich-Ziehen und Gesicht-Abpudern platziert.

Dass es in einem Regime wie dem Iran weniger braucht als eine politische Botschaft, um zu Haft oder zum Tode verurteilt zu werden, zeichnet die als Premiere präsentierte Video-Installation „Up Next“ auf bedrückende Weise nach. Die 2001 in Teheran geborene Fatemeh Khishvand wurde auf Instagram berühmt, weil sie sich mehreren Schönheits-OPs unterzog, die sie wie ihr Idol Angelina Jolie aussehen lassen sollten. Auf ihren Bildern inszenierte sie sich wie eine dunkle Grufti-Jolie. Es sind aufwendige Inszenierungen, so aufsehenerregend, dass Konzerne ihre Profilbilder für Clickbait-Artikel nutzten, um Views - die goldene Internetwährung - auf ihren Seiten zu generieren. Dem Regime war das suspekt, Khishvands Profil wurde gelöscht, die junge Frau zu Haft verurteilt - niemand weiß, wo sie sich befindet und wie es ihr geht.

Einen ironischen Kommentar zur Sammel-Gier von Klicks und Views und zu Netzphänomenen wie viralen „Challenges“ und Memes spiegeln die Arbeiten der Reihe „BEFNOED“ wider. Um etwa zu sehen, wie Menschen freiwillig (hier: gegen Bezahlung, denn auch diese Menschen sind über Microjob-Anzeigen rekrutiert) die absurdesten Dinge tun - sich Wasser über die Hose kippen, an Autofelgen lecken - muss man sich selbst in absurde Positionen begeben: sich unter Bildschirme legen, sich zwischen Screen und Wand quetschen...

Gleich zu Beginn der Ausstellung entdeckt man unter der gelben Kabeltrasse ein in die Realität übertragenes Meme: eine zweibeinige weiße Katze ohne Ohren, wie ein ausgestopftes Tier in der Laufbewegung verharrt. „Zuerst dachte man, das sei ein Glitch, ein Fehler einer Google-Earth-Aufnahme“, sagt Franco Mattes. „Aber dann hat man herausgefunden, dass jemand - ein Mensch - ein Foto einer Katze bearbeitet und gefakt hat, um im Internet möglichst viele Views zu bekommen.“

Frankfurter Kunstverein: bis 10. September. fkv.de

Künstlerduo Eva & Franco Mattes. Foto: Melania D. Grave/DSL/Courtesy The Artists © Melania D. Grave/DSL/Courtesy The Artists