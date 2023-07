Ernst Weil im Museum Giersch – In dauerhafter Hochform

Von: Judith von Sternburg

Ernst Weil: Kleine Baustelle (Kleines Haus im Frühling), um 1950. Foto: Sammlung Gregor Hiltner / Frank Altmann © Sammlung Gregor Hiltner / Frank Altmann

„Spontan und konstruktiv“: Das lebhafte Werk des Malers Ernst Weil im Frankfurter Museum Giersch.

Eines der schönsten Dokumente ist gar nicht sichtbar – es handelt sich um den Mitschnitt einer Stunde mit Ernst Weil an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, wo er seit Mitte der 60er Jahre lehrte. Die Tonqualität ist schlecht, man hört aber, wie unversehens und konzentriert sich Weil auf die Bilder stürzt, die hier in freiem Austausch besprochen werden. Die Studierenden sind nur murmelnd zu hören, nach Studierendenart in der Defensive, aber nicht ängstlich. Einer soll seine Arbeiten schleunigst aus dem Auto holen, egal wie groß sie sind und wie lange es dauert, ein anderer nicht sonstwen (also zum Beispiel ihn, Weil) fragen, welche Bilder er ausstellen soll, denn das müsse er schon selbst wissen. Wer sich auf der Leinwand in zu komplizierte Situationen begeben hat, soll mit etwas Einfacherem neu starten. Weil klingt weder herrisch noch eitel, er macht sich nicht lustig, er ist nicht zynisch, er hält sich nicht mit strengen Worten auf und nicht mit Schimpfereien. Es geht krass um die Sache. Fotos zeigen eine muntere Runde, der Professor meistens mit Krawatte, die Studierenden längst nicht mehr.

Sollte es damals und heute Menschen geben, die glauben, man könne Malerei nicht „beibringen“, weil sie zu spontan, persönlich und individuell sei, kann sich hier vom Gegenteil überzeugen lassen. Weil interessierte sich für die handwerkliche Seite seiner Arbeit, für Technik und für Formfragen, man lernt ihn in Skizzenbüchern als Farbtüftler kennen. Damit war er nicht direkt ein Außenseiter, aber auch nicht mit dem Zeitgeist der 60er, 70er Jahre auf Du.

„Spontan und konstruktiv“ heißt, einen möglichen Widerspruch lässig versöhnend, die Ausstellung im Museum Giersch der Goethe-Universität, das dem 1919 in Frankfurt geborenen Künstler derzeit erstmals eine umfassende Ausstellung in seiner Heimatstadt widmet. Obwohl er Gründungsmitglied der Frankfurter Sezession war, verbrachte er seine Studienjahre in München, arbeitete lange in Paris und lehrte bis zu seinem Tod 1981 freie Malerei in Nürnberg. Dort in der Kunstvilla entstand die Schau, die schon 2020 zu sehen war und auf den Frankfurter Auftritt der Corona-Pause wegen so lange warten musste.

Dem Giersch-Team gab das freilich Gelegenheit, noch ein paar Veränderungen vorzunehmen. Nun lernt man Weil zum Beispiel nicht allein als versierten, wirklich sehr früh sehr sicheren Maler kennen, sondern auch als Illustrator und Werbefilmer, der pfiffige Figürchen für Braun-Geräte-Reklame animierte. Sie sausen und zappeln rasenmähend über eine Gegend, die sich als männliches Kinn erweist. Weil, erfährt man, hatte keine Vorbehalte gegen solche Aufträge, unterschied aber gleichwohl scharf zwischen seiner Malerei und Gebrauchskunst.

Die opulente Auswahl an Gemälden zeigt figürliche Anfänge, die dem Abstrakten zugeneigt sind, später abstrakte Bilder, die dazu einladen, Figürliches darin zu entdecken. Vom Kubismus geht es in eine Informel-Phase und dann wieder zurück zu einer Art abstrakter Figürlichkeit. Dass Weil von der Farbe aus denkt, ist offensichtlich, überzeugend sind aber auch die Zeichnungen.

Obwohl er kein Mann von Posen zu sein scheint, zeigt er sich für eine Fotoreihe in Paris als Boxermaler, der die Leinwand mit dem Pinsel angeht wie einen Sparringpartner mit der Faust. Und obwohl er ein begeisterter (und begeisternder) Lehrer gewesen sein soll, dokumentieren seine Bilder, wie viel (alle) Freiheit Kunst braucht und fordert, nach den Berechnungen, den Überlegungen, den Studien.

Der Beginn schwierig und auch der Anfang lebenslanger schwerer Gesundheitsprobleme: Der 19-Jährige muss zum Reichsarbeitsdienst und dann zur Wehrmacht. Er ist im Frankreich-Feldzug, dann in Russland, merkwürdigerweise (aus Sicht derer, die nicht dabei waren) schafft er es, zwischendurch ein Studium der Kunstgeschichte in Frankfurt aufzunehmen. 1943 wird er so krank, dass er nicht mehr an die Front zurückgeschickt wird. Krankheiten und später mehrere Nervenzusammenbrüche, wie es damals hieß und worunter man sich heute immer noch behelfsweise etwas vorstellen kann, prägen sein weiteres Leben mit. Dazu drei Ehen, zwei Scheidungen, eine Trennung. Aus erster Ehe hat er einen Sohn. Dramen und Freuden der Vergangenheit, während sich die Bilder in leichtfüßiger, aller Zeitgebundenheit enthobener Hochform zeigen.

Dass der Nachruhm sich in seiner Geburtsstadt in Grenzen hielt, mindert den Wert der Ausstellung nicht. Im Gegenteil macht es die Lebhaftigkeit des breit präsentierten Werkes noch größer, es bei dieser Gelegenheit erst kennenzulernen.

Museum Giersch der Goethe-Universität: bis 27. August. Begleitheft für 5 Euro, der Katalog kostet 29 Euro. www.mggu.de

Ernst Weil: Vorstadthäuser, 1955. Foto: Claudia u. Thomas Weil / Frank Altmann © Claudia u. Thomas Weil / Frank Altmann