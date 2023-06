DDR-Aktionskunst: Im Argusauge der Stasi

Von: Ingeborg Ruthe

Subversive Gruppen-Avantgarde in der DDR: Eine Ausstellung blickt auf die legendären Aktionen von CLARA MOSCH.

Drei nackte Kerle hängen in der gestutzten Platane ohne Zweige und Blätter. Die Vorfrühlingssonne muss geschienen haben, sonst wäre es zu kalt gewesen an diesem Apriltag auf Rügen 1979, bei einem der in der DDR-Künstlerszene so beliebten Pleinairs. Da entstand scheinbar übermütig Kunst unter freiem Himmel. Das alte Schwarzweißfoto zeigt DDR-Avantgarde, eine Performance, ein „Happening“. Die Protagonisten im Adamskostüm konkurrierten dabei nicht mit provokanten Land-Art-Performances in der Westkunst à la Marina Abramovic, Klaus Rinke oder Wiener Aktionisten, sondern philosophisch und politisch kühn, mit Brecht-Versen aus „An die Nachgeborenen“: „... was sind das für Zeiten, wo/Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“

Mit Original-Zeichnungen, Grafiken, Editionen, Plakaten und Fotos hat Stephan Koal, der Kurator des Berliner Kunstvereins Ost (KVOST), im Ausstellungsraum an der Leipziger Straße sinnfällig arrangiert, was dieses sächsische Kunst-Quintett namens CLARA MOSCH – vier Männer, eine Frau – alles getan und hingenommen hat für die Freiheit der Kunst und für den (verlogenen) Umweltschutz im vormundschaftlichen Staat. Noch nie zuvor hat sich eine Berliner Ausstellungsinstanz dieser spannenden Gruppe gewidmet.

Die Karl-Marx-Städter Gemeinschaft erlebte zum Beispiel in Nahsicht, wie im Erzgebirge an der tschechischen Grenze der Wald starb, umgebracht vom „sauren Regen“, von der toxischen Wirkung der kaum mit Filtern agierenden Chemieindustrie des sozialistischen Nachbarn und der chemikalienintensiven Landwirtschaft auf DDR-Gebiet. Kritik war bei Strafe verboten. Umweltschutz hatte sich an die Erfordernisse für den Sieg des Sozialismus anzupassen.

Der KVOST hat sich eine Legende eingeladen, diese Künstlergruppe aus Chemnitz, zur DDR-Zeit Karl-Marx-Stadt. Ihr Name in Versalien: CLARA MOSCH. Und wir sehen und (nach)erleben das, was von der subversiven Gemeinschaft mit illegaler Galerie heute noch übrig ist, denn der Zeichner-Philosoph Carlfriedrich Claus musste schon 1998 von den Freunden zu Grabe getragen werden. Sie hatten sich 1977 den einprägsamen Namen gegeben und den lästigen Typen von der Stasi weisgemacht, Clara Mosch sei der Name einer Chemnitzer Kommunistin. Darauf ließ man sie in Ruhe. Zunächst.

Der Name war in Wirklichkeit ein raffiniertes Anagramm, das sich aus den Anfängen der Nachnamen der Beteiligten zusammensetzt: CLA = Carlfriedrich Claus, RA = Thomas Ranft und Dagmar Ranft-Schinke, MO = Michael Morgner, SCH = Gregor-Torsten Schade. 1982 löst sich der Bund schon wieder auf.

Ein überaus engagierter Begleiter und „Unterstützer“ hatte sich eingeschlichen, der sich als Fotograf und Mann mit Beziehungen für alles Organisatorische und Dokumentarische unverzichtbar machte – und von der Stasi war. Seine Initialen: RRW. Er hat die Gruppe ausspioniert, über jede Kleinigkeit berichtet. Aber von ihm stammt, wie paradox, auch die komplette, penibel aufgebaute fotografische Dokumentation der Gruppenarbeit. Eine Fluch-und-Segen-Gestalt.

Erfahren haben die MOSCH-Leute das – ziemlich entsetzt – erst in den 90er Jahren, als sie ihre Stasi-Akten lasen. Sie erfuhren auch, dass 120 Geheimdienstler mit ihrer Gruppe befasst waren. Das Archiv dieses zwiespältigen, mittlerweile verstorbenen CLARA MOSCH-„Assoziierten“ RRW gehört heute dem Altenburger Lindenau-Museum. Nun sind damit die Wände bei KVOST gefüllt.

Von 1983 stammen die letzten Belege. Im Jahr davor hatte die Gemeinschaft unter Stasidruck und Selbstvermarktungsverbot die Produzentengalerie im Karl-Marx-Städter Wohnviertel Adelsberg wieder geschlossen. In aller Freundschaft aber machte man noch einige Aktionen. Erst nach und nach widmete sich jeder der fünf mehr der eigenen Kunstagenda: Ranft, der „OberMOSCH“, und seine Frau Dagmar Ranft-Schinke gelten bis heute als begnadete Grafik-Virtuosen, sie bildhauert auch. Ebenso ist Schade ein Meister der grafischen Kunst. Und Morgner wurde mit seinen Ecce-Homo-Zeichner-Zyklen und Gemälden nicht nur in der Kirchenkunst-Szene international bekannt. Der aus Annaberg-Buchholz stammende (dort mit einem kleinen Museum bedachte) Carlfriedrich Claus zählte mit seinen philosophischen, utopischen Sprachblättern zur globalen Avantgarde der Visuellen und Konkreten Poesie.

Was war staatsgefährdend an der Kunst dieser Gruppe? Etwa ein solches Großfoto? Da sitzt Ranft wie in Swifts „Gullivers Reisen“ im Lande Liliput auf einem Riesenstuhl am Meer und frönt offensichtlich seinem im realen Sozialismus leider unstillbaren Fernweh. Der Blick geht gen Skandinavien. Und davor hat Michael Morgner sich aufs Feuerfeld Mukran (zwischen Prora und Saßnitz) als Gekreuzigter gelegt. Das nächste Foto zeigt, wie einer baden geht: Die Aktion aus dem Jahr 1981 hieß „Überschreiten des Sees bei Gallentin“, das war nahe Schwerin. Und Morgner mimte den Jesus. Die Kirche in der atheistischen DDR hat sich daran nicht gestört. Wohl aber die Behörde. Für sie war das Impertinenz, staatsfeindliche Lästerung. Den Begriff Performance kannten die Parteioberen nicht. Kunst hatte zu sein, was überm Sofa hängt oder ideologisch dem Richtigen, dem obrigkeitlich Gewünschten dient.

Kurator Koal ist es gelungen, auch den „Leussow-Koffer“ aufzutreiben, jene Edition, die 1978 in der stasibeargwöhnten Ost-Berliner Galerie Arkade zu sehen war. Sie entstand bei der Aktion „Leussow Recycling“. Die MOSCH-Gruppe hatte monumentale Holzobjekte aus in Mecklenburg sinnlos gefällten Bäumen gebaut und die Objekte danach verbrannt. Im bedruckten Holzkoffer liegen limitierte Drucke, Fotos und Reagenzgläser, gefüllt mit der Asche dieser Bäume, die nie neu angepflanzt worden sind. Auch mehr als 45 Jahre später haben solche sarkastischen Aktionen eine bedrängende Aktualität.

Kunstverein Ost (KVOST), Berlin: bis 30. Juli. kvost.de

„Baumbesteigung“, Rügen 1979. Foto: Lindenau Museum Altenburg/Archiv Ralf Rainer Wasse/Kvost © Lindenau Museum Altenburg/Archiv Ralf Rainer Wasse/Kvost