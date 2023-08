Cranach-Triegel-Altar darf zurück in den Dom: Irrtum vom Amt

Von: Ingeborg Ruthe

Die Verbannung des neu-alten Marienaltars im Westchor des Naumburger Doms durch „Hüter der reinen Lehre“ ist – und bleibt hoffentlich – Geschichte.

Irrtum vom Amt“ – so lästert der Volksmund süffisant, wenn die Bürokratie in Verwaltungen und öffentlichen Instanzen wieder mal absurde Ausmaße erreicht und widersinnige Aktionen anordnet. So geschehen letzten Herbst in Naumburg an der Saale.

Der Gegenstand der Auseinandersetzung: ein bezwingender Altar, auf dem der Stil der Leipziger Schule sich mit der Renaissance verbindet. Der Gegenwartskünstler Michael Triegel wagte die Annäherung an den Altmeister Lucas Cranach und die Integration der Bildfragmente des einst wichtigsten liturgischen Kunstwerks im Westchor des Doms. Die 1541 im Bildersturm zerstörte Mitteltafel Cranach d. Ä. und die Predella malte Triegel auf seine minutiöse Weise neu. Die originalen Cranach-Flügel waren lange Zeit nur in einem seitlichen Raum des Domschatzgewölbes zu sehen.

Seit vielen Jahren wünschten sich die Vereinigten Domstifter den Altar zurück in einer Konstellation aus alt und neu. Vor fünf Jahren beauftragten sie den für seine altmeisterliche Virtuosität berühmten Erfurter Triegel. Der wusste von den Vorbehalten etlicher Denkmalschützer. Darum wollte er eine Marienszene malen, „die auch Lucas Cranach der Ältere akzeptiert hätte“: Die Madonna mit dem Kinde vorn und der auferstandene Jesus.

Für die Madonna saß des Malers Tochter Modell. Die Gruppe dahinter steht für die Gemeinde, deren Damasttuch die Taube als Symbol für den Heiligen Geist trägt. Wir sehen ein Mädchen mit dem Lamm Gottes und den Heiligen Petrus mit Basecap, einen Rabbiner und den Pfarrer und Antifaschisten Dietrich Bonhoeffer. Die Predella auf der Vorder- und Rückseite verweist auf die Symbolik des Abendmahls und mit Jesu Grabtuch auf die Passion. „Um andere Menschen zu berühren, muss ich zuerst selbst berührt, emotional involviert sein“, erläutert der 54-jährige Maler. „Deshalb sind die heiligen Personen meiner Bilder keine Fantasiegestalten oder Abziehbilder traditioneller Stereotypen. Sie haben reale Vorbilder: Menschen, denen ich begegnet bin, die mich interessieren, die ich liebe.“

Triegels ausgefeilter, renaissancenaher Stil und seine Erzählweise sind klar und farbenprächtig, zugleich aber auch metaphorisch verrätselt. Die Körper, die Heiligengestalten und Gegenstände hat er, typisch für seine Stilistik, aufgeladen mit biblischen wie weltlichen Bedeutungen, changierend zwischen dem Mittelalter und der heutigen Zeit. „Meine Bilder entstehen nicht erst im Atelier“, sagt Triegel. „Sie entstehen beim Träumen, bei Gesprächen, auf Spaziergängen, beim Lesen. Oder auf Reisen.“ Er nennt Italien, Neapel, die ihn faszinierende Religiosität in den Kirchen, bei Prozessionen. Seine in der Perspektive des Goldenen Schnitts komponierten Altarmitteltafeln erinnern an die sakrale Malerei des 16. Jahrhunderts.

Als das 3,30 Meter hohe Bildwerk im Juli 2022 auf dem alten, leeren Steinsockel aufgestellt war, reagierte die Öffentlichkeit positiv: die Domgemeinde, die erstaunlich einhellige Kunstkritik, die von nah und fern angereisten Besucherinnen und Besucher des Doms. Fünf Monate lang zog der neu-alte Marienaltar Kunstinteressierte an. Anders reagierte das deutsche Icomos-Nationalkomitee des Internationalen Rates für Denkmalpflege: Das Triegelsche Malspektakel sei zu modern, die Symbiose mit Cranach wohl eher ein Sakrileg. Die deutsche Denkmalinstanz wandte sich an die Unesco in Paris und forderte die Entfernung des Altarretabels. Das Altarbild gefährde den erst 2018 zugeeigneten Weltkulturerbe-Status des Doms (und damit die begehrten Geldzuwendungen). Das Argument: Der Triegel-Cranach-Altar beeinträchtige die sensiblen Blickbeziehungen im Westchor, insbesondere auf die Stifterfiguren, den eigentlichen Kunstschatz des Chores. Als wenn das um 1519 und in den zwanzig Jahren bis zur Zerstörung des Retabels anders gewesen wäre: Cranachs Altarbild ragte sogar noch knapp 30 Zentimeter höher, den Durchblick zu den berühmten Stifterfiguren versperrten schwere grüne Vorhänge. Die sandsteinernen Altvorderen waren damals ohnehin nur an hohen kirchlichen Festtagen sichtbar.

Aber: Icomos fand Gehör bei der Unesco. Das Altarbild musste im Dezember 2022 raus. Auch nach einem vielbeachteten wissenschaftlichen Kolloquium im November, bei dem die Absurdität der beinharten Entscheidung zutage trat, gab es kein Pardon. Noch vor Weihnachten musste das Werk auf Tour gehen, zuerst ins Diözesanmuseum Paderborn.

Dann aber: „Kommando zurück“: Ein Jahr nach der Aufstellung das Welterbe-Zentrum aus Paris in einem Schreiben an die Bundesregierung mit, das Triegel-Cranach-Retabel könne an seine Stelle im Westchor zurückkehren. Vorerst bis Juli 2025. Die Unesco-Zusage enthält keine fachliche Anmerkung, offenkundig gibt es keine wissenschaftliche Begründung für die von der Icomos erzwungene Verbannung des Bildwerkes. Übrigens auch keinen Satz der Entschuldigung der Denkmalschutz-Instanz für diese Behördenposse.

Das österreichische Stift Klosterneuenburg indes hätte das Exil des Naumburger Altarbildes gern in einer „Einbürgerung“ verewigt. Nun heißt es Abschied nehmen. Die Transportkisten stehen bereit.