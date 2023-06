Ausstellung in der Schirn: Willkommen in Plastik-Eden!

Von: Lisa Berins

Teilen

Otto Piene: „Anemones: An Air Aquarium“, 1976, Neuproduktion 2023. © Norbert Miguletz

Eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn analysiert das verführerische Potenzial eines Materials für die Kunst.

Plastic World - so der Titel der aktuellen Ausstellung in der Schirn Kunsthalle Frankfurt - was bitte ist das? Eine Zustandsbeschreibung, eine Problemskizze, eine Verheißung? Wir leben in einer Plastikwelt, im „Plastic Age“, wie es in der Schau heißt. Einleuchtend. Aber was bedeutet das genau - für uns? Wir, die jede Möhre in einer Plastiktüte aus dem Supermarkt tragen, das Planschbecken im Garten aufbauen, in Synthetik-Turnschuhen umherlaufen - und uns über Umweltverschmutzung, Müllberge, Plastik in den Bäumen und im Meer ärgern.

Plastik hat immer zwei Seiten. Komfort. Hygiene. Wir haben das Material auch liebgewonnen. Auf der anderen Seite hassen wir es: Die Verschwendung. Naturzerstörung. Selbstzerstörung. In der Schirn wird Plastik als Gamechanger in der Kunst betrachtet - die Schattenseiten sind dabei keineswegs unter den Tisch gekehrt. Eine aktivistische Ausstellung ist es jedoch nicht geworden - aber das wird auch nicht behauptet.

Plastik ist das Mittel einer neuen, gestylten Ästhetik. Als Material in der Kunst spiegelt es eine moderne Gesellschaft, reflektiert und kommentiert sie und eröffnet Räume für Wünsche und Utopien. „Plastik ist das zentrale Material unserer Gegenwart, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kunst“, sagt Kuratorin Martina Weinhart. Für die Pop Art war es das Material schlechthin. „Everybody’s plastic - but I love plastic. I want to be plastic“, schrieb Andy Warhol. James Rosenquist nutzte Polyesterfilm, der von der NASA für die Raumfahrt entwickelt worden war, gewissermaßen als Leinwand. Gleich im ersten Raum der Ausstellung läuft man an seinem Werk „Forest Ranger“ von 1967 vorbei, das wie ein überdimensionierter Vorhang aus Plastiklamellen von der Decke hängt. Mit dem neuen, dem jungen Material haben sich die Künstlerinnen und Künstler in den 1960er Jahren von ihrer Elterngeneration und dem traditionellen Verständnis von Kunst gelöst, erklärt Weinhart. Zugleich spiegelten sie durch die Aneignung des sich überall verbreitenden „Wunderstoffs“ auch die Konsumkultur - und das nicht unkritisch.

Dem - besonders in der von Männern erschaffenen Pop Art üblichen - objektivierten, geformten, unnatürlichen Frauenkörper setzten die Werke von Künstlerinnen dieser Zeit eine feministische Sicht entgegen: Auch sie hatten die Gelegenheit ergriffen - und arbeiteten noch radikaler mit dem neuen Material als ihre männlichen Kollegen. Sie waren ganz frei von Konventionen, denn für sie interessierte sich sowieso niemand, erklärt sich die Kuratorin den gewagten Griff zum neuen Material. „Femme“ von Nicola L aus dem Jahr 1968 ist ein gutes Beispiel: Auf einem plastiküberzogenen Sitzteil türmt sich der in Einzelteile zerlegte Körper einer Frau - Arme, Beine, Füße, Hände und Kopf als Kissen in ebenfalls abwaschbarer, glänzender Plastik-Ästhetik. Kiki Kogelnik zeichnete die Körper männlicher Kollegen nach, schnitt sie in Plastikfolie aus und hängte sie an Bügeln wie abgestreifte Häute auf.

Die Faszination für das günstige Material war groß. Die Kunstszene experimentierte und testete seine Grenzen aus. César komprimierte es - etwa indem er Methacrylat-Folien faltete („Compression“, 1970) - oder ließ es sich in den Raum ausdehnen, indem er für seine „Expansions“ Polyurethan goss und laufen ließ.

Plastik regte die Fantasie an. Eine neue Zukunft wurde sich ausgemalt, Utopien ersponnen. In einem Video sieht man den Architekten Hans Hollein aus einem privaten Flugzeug steigen, kleines Gepäck in der Hand. Auf einer Wiese, einem offenen Feld, bläst er sein „Mobiles Büro“ auf - das ist 1969. Man sieht ihn dann unter einer durchsichtigen Plastikhaube sitzen, in das Schnurtelefon sprechen und eine (wohl nicht ernst gemeinte) architektonische Skizze eines Hauses auf einem portablen Reißbrett zeichnen.

Der italienische Künstler Gino Marotta bildete mit Acrylglas die Natur nach, es entstand eine Nicht-Natur, ein - ziemlich steriles - vermeintliches Paradies („Eden Artificiale“, 1967-73). Der ZERO-Künstler Otto Piene erschuf eine ganze, überlebensgroße Unterwasserwelt aus meterhohen Seeanemonen, riesigen Hummern und einem Fisch, der über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher schwebt. „Anemones: An Air Aquarium“ nannte er die begehbare Installation, die er 1976 für die Organisation Creative Time in New York anfertigte. Dass das Werk jetzt in Frankfurt zu sehen ist, ist die eigentliche Sensation der Schau. Weil das Material des Originals über die Jahre porös geworden war, wird in der Schirn eine komplett neue, originalgetreue Rekonstruktion gezeigt. Die Finanzierung und Umsetzung dieses Vorhabens, nur so viel verrät die Kuratorin, habe einen Großteil der dreijährigen Arbeit an der Ausstellung in Anspruch genommen.

Im „Air Aquarium“ fühlt man sich wie ein staunendes Kind: Man möchte diese sich durch Luftströme und leichtes Aufblasen und Luftablassen bewegenden Wesen anfassen - darf man aber nicht. Auch wenn Plastik als ständiger, alltäglicher Begleiter so vertraut erscheint: Das ist Kunst. Wohin die Werke nach der Ausstellung in Frankfurt gehen, scheint noch nicht ganz klar - als Kunsthalle hat die Schirn keine eigene Sammlung. „Jedenfalls: Auf den Müll kommen sie nicht“, sagt Martina Weinhart.

Das Problem sei grundsätzlich: Viel ältere Kunst aus Plastik zerfalle und sei zudem heute kaum mehr zu restaurieren. Ständig veränderten sich die Zusammensetzungen von synthetisch hergestellten Stoffen. „In zehn Jahren wäre eine Ausstellung mit diesen Werken wahrscheinlich nicht mehr möglich“, sagt Weinhart. Das wirft Fragen auf: Wie kann man wichtige Werke des „Plastic Age“ und der Pop Art für die Zukunft erhalten?

Auf das Problem der Haltbarkeit soll auch eine aufblasbare „Nana“ von Niki de Saint Phalle gleich am Eingang der Ausstellung hinweisen, die wegen des alten, undichten Materials flach in der Vitrine liegt. Dass sich Künstlerinnen und Künstler trotz aller Begeisterung für Plastik auch von Anfang an mit der Lebensdauer des Materials auseinandergesetzt haben, demonstrieren vor allem die Assemblagen der Nouveaux Réalistes. Arman türmt in einem Acrylglaskasten alte Rasierapparate auf. Christo macht die Verpackung zum Mittelpunkt seiner Kunst, und führt so auch die Mechanismen der Konsumgesellschaft vor.

Positionen, die sich ganz konkret kritisch mit den Folgen für die Umwelt auseinandersetzen, findet man vor allem in Werken der jüngeren Zeit, zum Beispiel in der Installation des Frankfurter Kollektivs HazMatLab, das künstlerische Forschung mit synthetischem, grünem Schleim betreibt. Tue Greenfort beschäftigt sich mit der Entdeckung eines Pilzes im Amazonas, der Polyurethan verstoffwechseln kann.

Bevor man die Ausstellung auf dem Boden der Tatsachen verlässt, nimmt sie noch mal eine Wendung: Im hinteren Teil bezirzen eine blau-gelb-rosa schimmernde, schwebende Plastikwolke von Berta Fischer und die schönen, glatten Oberflächen der Wand-Skulpturen von Craig Kauffman. Und dann noch mal gefragt: Wie kamen wir in diese paradoxe „Plastic World“? Oder anders: Lassen wir uns nicht immer und immer wieder verführen?

Schirn Kunsthalle , Frankfurt: Bis 1. Oktober. www.schirn.de