Anton Kokl im Museum Wiesbaden: Die drei Dimensionen der Malerei

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Anton Kokl im Museum Wiesbaden. Foto: Museum Wiesbaden / Bernd Fickert © Museum Wiesbaden / Bernd Fickert

Das Museum Wiesbaden zeigt Arbeiten von Anton Kokl, der seit Jahrzehnten mit Interferenzfarben experimentiert.

Abstrakte Kunst muss nicht kühl sein, aber die Arbeiten des Mainzer Malers Anton Kokl darf man wohl so nennen, ohne ihm zu nahe zu treten. Das Museum Wiesbaden zeigt eine Werkauswahl unter dem Titel „Inner Colours“ und ist im doppelten Sinne der ideale Ort dafür. Neben allem möglichen anderen gibt es im Haus seit den 60er, 70er Jahren einen Sammlungsschwerpunkt auf abstrakter Kunst, der bis heute starke Ausstellungen mit sich bringt und sich von der Wiederkehr des Figürlichen nicht den Schneid abkaufen lässt. Eine weiträumige Hängung ist möglich und wird auch verlässlich geboten, selbst wenn die Räume nicht temperiert wären, täten die Arbeiten selbst in ruhiger Formation an weißer Wand ihr übriges und hätten gewiss eine kühlende Wirkung. Der andere, der doppelte Grund: dazu unten mehr.

Kokl, Jahrgang 1949, ist seit den frühen 80er Jahren freischaffender Künstler und arbeitet beziehungsweise experimentiert seit Anfang der 90er mit Interferenzfarben, die für die Autoindustrie hergestellt werden und speziell für die leuchtend metallischen Lackierungen gedacht sind. Daran wird bei den Koklschen Bildern aber niemand denken, das, was sie hier bieten, ist ein verwunschen fein schillernder Einschlag, der den häufig großformatigen Arbeiten mit jedem Positionswechsel beim Betrachten eine unerwartete Dreidimensionalität gibt.

Die Abfolge auf den Bildern versteht man oft erst nach und nach: dass etwa der Untergrund dunkel war und nun in mehreren Schichten mit energischen, aber nicht wildgewordenen Breitpinselstrichen heller bemalt worden ist. Viele, die meisten der Arbeiten sind nicht verglast, um die eigenen Leuchteffekte nicht zu verderben, nun gilt es Abstand zu halten, aber die Nähe ist faszinierend genug. So viel Informel ist gegenwärtig selten und eine unzeitgemäße Wohltat. Zugleich liegt die Poesie der Arbeiten auf der Hand. Kokl spricht im Katalog von der „frühen Einsicht in eine mich enttäuschende Realität, Wirklichkeit. Das Gefühl, da fehlt doch etwas, ja das Wesentliche“.

Die ausgestellten Arbeiten kommen häufig in Serien, das zerfließende Gestöber von „Flying White“, die kleineren Formate der kräftigen, kompakteren „Strokes“ oder die Gum-Print-Reihe „Chute d’eau“, Wasserfall, die im eigens weiterentwickelten fotografischen Gummidruck-Verfahren hergestellt werden – eher ein Schablonieren als ein Drucken, wie man auch erst nach und nach begreift. Schichten aus Farbe, Gummiarabikum (als Bindemittel) und lichtempfindlicher Emulsion werden auf Papier gebracht, eine Folie mit dunklen Partien darüber gelegt. Bei der Belichtung und dem anschließenden Auswaschen löst sich die zuvor verdeckte Farbe. In mehreren Durchgängen entstehen feine Musterungen, wie gedruckt, gemalt, eben erst erstarrt. Experimentiert, erklärt Kokl, habe er eh immer, das mache seine autodidaktische Herkunft (der sich freilich Studium und eine lange Dozententätigkeit an der Kunsthochschule Mainz anschlossen). Das Experimentieren sei nie zielgerichtet gewesen, sondern ein dauerhaftes Spielen. „Dieses Spielen bedeutet nichts anderes als ein kontinuierliches, geschmeidiges Sich-Erneuern, ein Lebendig-Bleiben.“

Man sieht sich also satt, dann macht man sich sinnvollerweise in die naturwissenschaftliche Sammlung oben im Haus auf. Das Museum Wiesbaden ist eine gepflegte Wunderkammer, die nämlich auch auf die schillernden Farben der Natur blickt. Hier, im Farb-Oktogon, begegnet man dem Fischsilber wieder, der natürlichen Variante der Interferenzfarben, einst mit Mühe aus Schuppen von Heringen, Sardinen und Ukeleien gewonnen. Ferner interessiert einen nach der Verwandlung von Autofarben in Kunst auch das Ferrari-Rot, nicht metallisch, aber extrem leuchtend – und bis 1980 aus (giftigen) Bleichromatpigmenten hergestellt. Dass die Natur immer schon alles kann, und der Mensch mit Mühe hinterher.

Museum Wiesbaden: bis 24. September. Katalog 22 Euro. museum.wiesbaden.de