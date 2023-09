Abe Frajndlich im Fotografie Forum Frankfurt: Anpassungsfähig und womöglich schussbereit

Von: Lisa Berins

Teilen

„Self, Chagrin Falls, Ohio“, 1970. Foto: Abe Frajndlich, 2023 © Abe Frajndlich, 2023

Fotografien von Abe Frajndlich in der Ausstellung „Chameleon“ im Frankfurter Fotografie Forum.

In Lucky-Luke-Pose steht Abe Frajndlich vor seinem – größenmäßig ebenbürtigen – Schatten; im dunklen, langen Mantel und mit breitkrempigem Hut, Hände am Colt, oder na ja, am Treppengeländer. Bereit zum Duell. Dann wird abgedrückt, so dürfte es gewesen sein – es ist der Auslöser einer Kamera, die aus einigen Metern Abstand das Bild aufnimmt. Das Selbstporträt des Fotografen entstand 1970 in Ohio, die Sonne stand tief, sie warf das Schattenbild auf eine helle Tür.

Vielleicht ein bisschen albern, sich so darzustellen, wie einen Revolverhelden aus einem Western. Oder? Vielleicht aber auch bezeichnend, eine kindliche Verspieltheit – upgegradet zu einer künstlerischen Kernkompetenz, konserviert als unbeschwerte Kreativität, umgesetzt als verschmitzter Blick durch die Linse.

Abe Frajndlich, geboren 1946 im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim in einem Lager für Displaced Persons, hat mit diesem Blick bekannte Menschen aus der Kunstwelt und dem Showbusiness abgelichtet. Oft in Schwarz-Weiß, mal in Farbe, mal wie beiläufig aufgenommen, mal sorgsam wie auf einer Theaterbühne inszeniert, oft als Auftragsarbeit für Magazine wie „Vanity Fair“, dem „FAZ Magazin“, oder dem „New York Times Magazine“. Das Fotografie Forum Frankfurt (FFF) präsentiert noch bis zum 17. September rund 160 Arbeiten aus den 70ern bis heute.

Andy Warhol, der 1975 in New York bei der Eröffnung einer Richard-Avedon-Schau vor seiner eigenen, lebensgroßen Fotografie vorbeiläuft – auf Frajndlichs Bild wird der Monroe-Kopist selbst dupliziert. Yoko Ono auf einer einsamen, diesigen, kalten Straße stehend, mit aufgespanntem Schirm. Ein poetisches Bild – liefe nicht gerade ihr Bodyguard durch den Hintergrund. Der Schauspieler Jack Lemmon, der sich zwei Zitronen wie ein Fernglas vor die Augen hält, wegen des Wortspiels. Außerdem, unter anderem: Jim Jarmusch, James Baldwin, David Hockney, Gilbert & George, Charles Bukowski, Jane Fonda. Gerne fotografiert Frajndlich auch Kolleginnen und Kollegen: Barbara Klemm, Berenice Abbott, Mario Giacomelli, Imogen Cunningham und einige mehr.

Es sind kompositorisch unkonventionelle Settings, die aber inhaltlich aufgeladen sind. Die Abgelichteten befinden sich oft in sorgsam recherchierten, biografisch bedeutungsvollen Umgebungen. Es sind aufmerksame Annäherungen, die den Menschen vor der Kamera ihren persönlichen Spielraum lassen. Der Fotograf selbst dabei: anpassungsfähig wie ein „Chamäleon“ - so wird durch den Titel der Ausstellung suggeriert.

Das „Chamäleonartige“ hat mit Frajndlichs eigener Biografie zu tun, die „zwischen vielen Welten changiert“, in denen sich der junge Mensch immer wieder neu anpassen musste, so wird in der von Celina Lunsford kuratierten Schau erzählt. Nachdem Frajndlichs Vater im DP Camp aus ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war, zog die Mutter mit dem Jungen nach Israel, wo sie wieder heiratete. Nach einem erneuten Aufenthalt in Frankfurt - dort wurde Frajndlich in die Bornheimer Linnéschule eingeschult – ging es über Frankreich nach Brasilien. Die Mutter starb, als Frajndlich zehn Jahre alt war, und der Junge kam zur Tante nach Cleveland in den USA. Er sprach fünf Sprachen und lernte Englisch innerhalb weniger Wochen.

In einer Vitrine ist ein Foto aus dieser Zeit zu sehen: der kleine Abe, verkleidet mit Caballero-Maske, angemaltem Schnäuzer, Cowboyweste und Westernhut. Ein Junge wie viele andere, in einer Zeit, in der bestimmte Männlichkeitsklischees gängig waren. Einigen späteren Fotografien Frajndlichs sieht man den männlichen Blick an. Aber das ist eine Randnotiz.

Abe Frajndlich zog als junger Mann mit der Kamera durch die Straßen, experimentierte unter anderem mit Infrarot-Technik, fing in New York, wo er lange lebte, Menschen, Bewegungen und Architekturen ein, sah in Wandbildern und ihrer Umgebung, in dem Spiel mit Licht und Schatten, abstrakte Kunstwerke. Für seine erste große Serie in Farbe, „Masters of Light“, porträtierte er Ikonen der Fotografie des 20. Jahrhunderts. Im Auftrag des FAZ-Magazins hielt Frajndlich in den 80er und 90er Jahren die US-amerikanische Kunstszene fotografisch fest. Sogar die scheue Cindy Sherman bekam er durch seine sich selbst zurücknehmende Herangehensweise für eine Atelier-Story vor die Kamera.

Einen sehr persönlichen Einblick geben die Porträts seines Mentors, des Fotografen Minor White, die White in intimen Situationen, etwa beim Schminken vorm Spiegel, zeigen. Außerdem die Werkserie „2Muse“, die sich um Frajndlichs Musen, die früh gestorbene Performance-Künstlerin Rosie Conway und die japanische Butoh-Tänzerin Minami Azu dreht. Azu performt an diesem Freitag in der Ausstellung, Abe Frajndlich kommt heute und am Sonntag ins FFF.

Fotografie Forum Frankfurt : Bis 17. September, fffrankfurt.org. Abe Frajndlich zu Gast: heute, 17 Uhr, bei einer Kuratoren-Führung, und am 10. September, 15 Uhr, zum Talk.

„Yoko Ono and Bodyguard“, New York City, 1994. Foto: Abe Frajndlich, 2023 © Abe Frajndlich, 2023