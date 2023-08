Kinostart von „Im Herzen jung“: Was der Himmel erlaubt

Von: Daniel Kothenschulte

Und immer wieder Großaufnahmen der Liebenden: Pierre (Melvil Poupaud) und Shauna (Fanny Ardant). © epd

Fanny Ardant ist das einzige Ereignis im schleppenden Melodram „Im Herzen jung“ um eine späte Liebe.

Die ungerechte Verteilung der Schönheit im Leben sorgt dafür, dass attraktive Menschen auch beim Altwerden meist klar im Vorteil sind. Fanny Ardant ist das beste Beispiel, was sie zu einer naheliegenden Besetzung macht für die Hauptrolle eines Melodrams um eine späte Liebe. Seit den späten siebziger Jahren ist die letzte Partnerin François Truffauts einer der größten Stars im französischen Kino, und sie wirkt keineswegs nur „im Herzen jung“ wie der deutsche Titel suggeriert. Im Original heißt der Film „Les Jeunes amants“, „Die jungen Liebenden“, was nicht einmal ironisch gemeint ist bei den Jungverliebten, um die es hier geht.

Melvil Poupaud, der 34 Jahre jünger ist als seine Filmpartnerin, spielt den Onkologen Pierre. In einer kurzen Vorgeschichte, angesiedelt 15 Jahre vor der Haupthandlung, begegnet er Ardants Filmfigur der Shauna zum ersten Mal. Im Krankenhaus versucht er, die Freundin einer im Sterben liegenden Patientin aufzuheitern. Da er zudem mit deren Sohn Georges (Sharif Andoura) befreundet ist, braucht es keinen allzu großen Zufall für ein spätes Wiedersehen.

Dieses ereignet sich am Rande einer Konferenz in Dublin, wo Georges’ Familie ein Haus besitzt, das gerade von Shauna, die Architektin ist, renoviert wird. Glückliche Schicksalsmächte sind also schon im Spiel. Aber sind sie wirklich glücklich? Schon von der ersten Begegnung an wittern die Liebenden drohendes Unheil für ihr Glück. Und sei es nur, weil irgendjemand etwas dagegen haben könnte. Schließlich ist dies die Sorte Melodram, für die in der Kritik des „Figaro“ schnell der Name Douglas Sirk zur Hand ist. Man könnte auch an Fassbinder denken, der aus gleich zwei Filmen seines Lieblingsregisseurs, „Was der Himmel erlaubt“ und „Solange es Menschen gibt“, die Idee seines Liebesdramas „Angst essen Seele auf“ entwickelte.

Wir wissen nicht, welcher Stil der designierten Regisseurin und Drehbuchautorin Sólveig Anspach vorschwebte; die Isländerin, die sich von der späten Liebe ihrer Mutter inspirieren ließ, starb vor Beginn der Dreharbeiten 2015. Was Carine Tardieu („Eine bretonische Liebe“) daraus gemacht hat, erinnert weder an den einen noch den anderen Filmemacher, sondern orientiert sich eher an einem dritten großen Melodramatiker, ihrem Landsmann Claude Lelouch.

Immer wieder unterlegt das sanfte Klimpern der Pianistin an einem öffentlichen Piano die Romanze, zu ihrem Repertoire gehört auch dessen Lieblingskomponist Francis Lai. Auch sonst sieht alles aus nach einem von Lelouchs klassischen Liebesdramen: Die Breitleinwand, die matten Mischfarben, die elegische, handlungsarme Inszenierung, die Großaufnahmen der Liebenden. Nur, warum springt kein Funken über, nicht zwischen dem Schauspielerpaar und erst recht nicht in Richtung Publikum?

Da ist zunächst die Überproblematisierung des Altersunterschieds. Ein großes „Na und?“ malt sich unsichtbar auf die Leinwand. Wie kommt der spießige Georges nur dazu, sich gegenüber Pierre maßlos aufzuregen? Ja wie kann sein bester Freund nur mit seiner Bekannten etwas anfangen, die doch für ihn wie eine Mutter sei? Grund zur Klage hätte eher Pierres von Cécile de France gespielte Ehefrau. Nur wehrt diese gleich das sich anbahnende Geständnis ihres eigentlich herzensguten Gatten mit dem Hinweis ab, ein Seitensprung sei ja nichts Schlimmes, sie hätte ja auch schon mal… Als sie dann aber vom Altersunterschied erfährt, sieht die Sache plötzlich anders aus.

Vermutlich dämmerte den Filmemacherinnen und Filmemachern selbst, dass aus spießigen Reaktionen allein noch kein Liebesmelodram zu stricken ist. So erfindet das Drehbuch noch eine verheimlichte Erkrankung, die die Endlichkeit der späten Liebe von einer anderen Seite ins Bewusstsein rückt. Wenigstens, könnte man entgegnen, ist sie mit einem Arzt zusammen. Aber genau der zeigt sich erstaunlich blind für die Zeichen des physischen Verfalls. Könnte da vielleicht endlich das versprochene Drama beginnen? In einer psychologischen Studie über die Verdrängung der eigenen Sterblichkeit?

Wenn es wenigstens zwischen diesen Downern wirklich romantisch zuginge. Tatsächlich aber scheint die Filmemacherin den zögerlichen Umgang ihrer Protagonisten und Protagonistinnen mit dem Thema späte Liebe ein gutes Stück zu teilen. Anders wäre das Aussparen sinnlicher Liebesszenen nicht zu erklären. Auf 114 Minuten rettet sich ihr Film von einem Klimperklavierstück zum nächsten, und die Goldberg-Variationen gibt es zur Abwechslung in einer Version für Akustik-Gitarre.

Vierhunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesen Film in Frankreich, das ist keine große Zahl in unserem cinephilen Nachbarland. Ein Klassiker jedenfalls wird nicht daraus. Fans von Fanny Ardant können sich noch vier Wochen gedulden, dann steht sie in Venedig wieder auf dem roten Teppich: In einer Hauptrolle des neuen Roman-Polanski-Films „The Palace“.

Im Herzen jung. Frankreich 2021. Regie: Carine Tardieu. Mit Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France. 114 Min.