Neues Medium Nius mit Julian Reichelt: Fox News auf Deutsch

Von: Baha Kirlidokme

Julian Reichelt. Durch Vereinfachung, Überspitzung, Skandalisierung und das Schaffen eines „Wir“-Gefühls sollen Menschen angesprochen werden, die unzufrieden mit der Politik sind. © IMAGO/Jörg Schüler

Das neue Medium Nius mit Moderator Julian Reichelt macht Nachrichten für ein rechtskonservatives Publikum.

Mischt man die Flaggschiffe des Springer Verlags, „Bild“ und „Welt“, mit dem Haussender der US-Republikaner, Fox News, und gibt dem Ganzen einen vermeintlich hippen Look, kommt „Nius“ dabei heraus. Das Medium ist Julian Reichelts Comeback, nachdem der Ex-Bild-Chef 2021 seinen Job verloren hatte.

Julian Reichelt: Erinnerungen an Tucker Carlson und Alex Jones

Der „Spiegel“ hatte recherchiert, dass es eine interne Untersuchung gegen ihn gab wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegenüber jungen Mitarbeiterinnen. Außerdem läuft seit März ein Verfahren wegen des Verdachts auf Betrug gegen Reichelt. Augenscheinlich lässt er sich aber nicht davon beirren. Nachdem er sich selbstständig machte und im Juli 2022 mit seinem YouTube- Format „Achtung, Reichelt!“ millionenfache Klicks generierte, ist er nun beim Medien-Start-Up Nius. Sein Format hat er mitgenommen.

Wer sich die Videos ansieht, in denen Reichelt in einer Art improvisiertem News-Room zu sitzen scheint, fühlt sich an die rechten US-Kommentatoren Tucker Carlson und Alex Jones erinnert. „Wir werden verarscht“, brüllt Reichelt in einem Video. Der Ton ist klar: Durch Vereinfachung, Überspitzung, Skandalisierung und das Schaffen eines „Wir“-Gefühls sollen Menschen angesprochen werden, die unzufrieden mit der Politik sind. So steht unter dem Nius-Logo der Slogan „Die Stimme der Mehrheit“. Und diese angebliche Mehrheit wird unterdrückt, von Klima-Aktivist:innen, Transpersonen und Robert Habeck, so die Zusammenfassung der Beiträge auf der Website.

Julian Reichelts Team für die „Nius“-Offensive

Neben Reichelt ist Nius auch sonst personell interessant aufgestellt. Die Mischung macht’s. Auf der einen Seite gibt es die einstige Avantgarde des konservativen Journalismus, wie der ehemalige Leiter des „Bild“-Parlamentsbüros Ralf Schuler oder sein Interviewpartner Jan Fleischhauer. Diese bekannten Gesichter sollen wohl den klassischen konservativen „Bild“-Leser abholen.

Auf der anderen Seite gibt es sehr viele junge Gesichter bei Nius. Wie beispielsweise Jan Karon, dessen Mitarbeit der RBB im Oktober 2022 nicht mehr wünschte, nachdem er Somalia auf Twitter als Shithole-Country bezeichnet hatte und sich mit einem Shitstorm konfrontiert sah. Oder Marc Sierzputowski, der sich in einem einminütigen Video darüber beschwert, dass sein Lieblings-Videospiel Fifa nun dem woken Wahnsinn verfällt, da es dort in einem Spielmodus nun Teams mit Männern und Frauen gibt. Auf Twitter teilt er Inhalte aus der rechten US-Bubble, Anti-Impf-Tweets oder auch Beiträge, die sich als transfeindlich bezeichnen lassen können.

Außerdem twitterte Sierzputowski vor Kurzem, dass er eine Koalition zwischen CDU, AfD und FDP befürworte. „Ich wünsche mir eine Bahamas Koalition. Nicht nur tolles Land, auch tolle Politik. Ampeln hasst eh jeder“, heißt es in dem Tweet.

Diese jungen Leute sollen wohl junge rechtslibertäre Männer ansprechen, die ihre Männlichkeit gefährdet sehen, Influencer wie Andrew Tate als Vorbild haben und ein Problem mit Gleichstellung haben, zum Beispiel auch die von Transpersonen.

Nius kritisiert linksliberale Identitätspolitik auf reaktionäre Weise

Letztere sind im Übrigen auch ein Lieblingsthema von Judith Sevinc Basad. Die Journalistin, die sich von der „Bild“ trennte, hat zusammen mit Karon eine Reportage für Nius gedreht, in der Transpersonen eineinhalb Stunden lang die Existenzberechtigung abgesprochen wird. Jüngst ging außerdem ein Videokommentar von ihr viral, in dem sie sagt, dass die Ampelregierung und die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, gefährlicher seien als Rechtsextremismus.

Auch lassen sich zahlreiche Beiträge finden, die die Migration - vorsichtig formuliert - negativ bewerten. Der ehemalige „Bild“-Reporter Julius Böhm stellt Zahlen vor, nach denen die Anzahl der ausländischen Sozialhilfeempfänger:innen steigt, während die der deutschen sinkt. Quelle dafür ist eine Anfrage im Bundestag. Dass diese Anfrage von der AfD kommt, erwähnt er nicht. Zwar ordnet er richtigerweise ein, dass der größte Teil der ausländischen Bürgergeld-Empfänger:innen Flüchtlinge aus der Ukraine sind. Danach folgt aber ein absteigendes Ranking der Nationalitäten, die am meisten Sozialhilfe erhalten. Eine Einordnung, welche Umstände dafür sorgen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund auf Sozialhilfe angewiesen sind, fehlt.

Nius kritisiert linksliberale Identitätspolitik auf reaktionäre Weise, betreibt dabei aber eine eigene Identitätspolitik. Stimmen aus der Medienbranche unterstellen dem Medium, es würde Kulturkämpfe entfachen, um von Klassenkämpfen abzulenken. Ein Vorwurf, der über die „Bild“ auch immer wieder zu hören ist. Ein weiterer Hinweis darauf könnte Herausgeber Frank Gotthardt sein. Der CDU-nahe Milliardär betreibt mit DRF1, TV Mittelrhein und Westerwald-Wied TV bereits drei Fernsehsender. Gotthardts Firma Vius SE wurde im September 2022 im Handelsregister eingetragen und steht im Impressum von Nius.

Die Beteiligten am Nius-Projekt wissen genau, was sie tun

Nius-Chefredakteur ist offiziell aber gar nicht Julian Reichelt, wie seine Omnipräsenz vermuten lässt, sondern der 36-jährige Jan David Sutthoff. Der Absolvent der Axel-Springer-Akademie war in der Chefredaktion diverser Funke-Portale, Gründungsmitglied der deutschsprachigen Ausgabe von „The Huffington Post“ und war eine Zeitlang im PR-Bereich tätig. Auf seiner Webseite bezeichnet er sich als „Führungskraft“ und „Feelgood-Leader“. Wenn er für Teams verantwortlich ist, möchte er nämlich, dass sich alle gut fühlen. Er macht aber auch unmissverständlich klar, dass die Gewinnmaximierung am Ende dennoch Vorrang hat. „Natürlich alles im Sinne des Unternehmens“, heißt es in seiner Vita.

Ab und zu schleichen sich aber differenzierte Gedanken in die Kommentare oder Analysen der Redaktion. So kritisiert Christin Gebert in einem Video, dass die Regenbogenflagge, eigentlich Symbol queerer Befreiungskämpfe, heute von Unternehmen genutzt wird, um Produkte zu verkaufen. Allerdings ist es fraglich, ob sie das als Kritik am Kapitalismus formuliert.

Auch kann man einem namenlosen Angestellten recht geben, wenn er in einem Video anmerkt, dass er die Empörung über Friedrich Merz’ vermeintliche Aussage, er würde eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD auf kommunaler Ebene nicht ausschließen, übertrieben findet. Denn die CDU, aber auch andere Parteien, tun das bereits, so der Kommentator. Natürlich könnte man dem entgegenhalten, dass eine Legitimierung durch den Bundesvorsitzenden einer Partei nochmal eine ganz andere Dimension hat.

Im Endeffekt wissen die Beteiligten am Projekt Nius genau, was sie tun. Gerade in der Anfangsphase scheinen sie die Grenzen des Sagbaren auszuloten. Inwiefern sie damit erfolgreich sein werden und ob Deutschland bereit für einen hiesigen Fox-News-Klon ist, wird sich zeigen.