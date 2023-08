Jedermann bei den Salzburger Festspielen: Wie er sich drückt und wegduckt

Von: Judith von Sternburg

Jedermann (l.) und seine Freundin, Valerie Pachner. © ©Matthias Horn

Michael Maertens als plausibler, unaufregender Jedermann: Die Salzburger Festspiele mit Miachael Sturmingers drittem Regieanlauf.

Das unruhige Wetter hält jedenfalls wach, wenn man vor dem Salzburger Dom sitzt und kein Dach über dem Kopf hat und auch sonst nichts, und dann fällt einem ein großer Regentropfen auf den Scheitel und gleich noch einer und dann wieder eine Weile keiner und dann wieder einer. Die Festspiele ziehen den „Jedermann“ traditionell durch, hier oder im Festspielhaus, und zur allergrößten Not wird zwischendurch nach innen gewechselt mit Mann und Maus, eine große Geschichte. Und die einzige heute Abend, bei der nicht schon klar ist, wie sie enden wird.

Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ ist eine Konstante im Leben vieler Menschen, inzwischen auch in dem des Regisseurs Michael Sturminger, der in diesem Jahr seine dritte Inszenierung des „Spiels vom Sterben des reichen Mannes“ seit 2017 vorlegt. Nach Tobias Moretti und Lars Eidinger ist der dritte Jedermann von der Partie, nach Stefanie Reinsperger, Valery Tscheplanowa, Caroline Peters und Verena Altenberger die fünfte Buhlschaft. Fast jedes Jahr denkt man darum wieder, jetzt werde sich Gott weiß was getan haben, aber dem ist natürlich nicht so. Nach der relativ intensiven Phase mit dem verschwitzten und überhaupt mit Haut und Haar präsenten Titelhelden Eidinger und der Aufregung um Altenbergers Kurzhaarfrisur ist wieder Ruhe eingekehrt.

Wo Reiche bauen dürfen

Michael Maertens ist der verhaltene Typus, womöglich sogar eine Spur befangen. Man kann das unjedermannisch und langweilig finden. Aber es hat auch etwas sehr Modernes, wie ihm eben doch nicht ganz entgangen ist, dass es auf der Welt Probleme gibt. Dass ein Klimaaktivistenduo seine gigantomanische Villa ansprüht – eine Fassade, mit der das Ausstattungsteam Renate Martin und Andreas Donhauser den Blick auf den Dom verdeckt, typisch reiche Leute –, muss er kommentarlos wegstecken, da es hierfür bei Hofmannsthal noch keinen Text gibt. Gott selbst – Sarah Viktoria Frick, die nachher auch der nackerte, geplagte Teufel ist – trägt ein ausschweifendes Gewand aus schmuck zusammengebrachten Fetzen, als wär’s weiterverarbeiteter Müll. Der ist es auch, der die armen Leute kleidet. Die Verlegenheit, mit der Maertens sich abwendet, sieht man an sich selbst und anderen hundertmal am Tag.

Als ihm die Frau Mutter, Nicole Heesters, mit dem Tod kommt, behauptet er klugerweise nicht, er sei noch keine vierzig Jahr. Jetzt ist er noch keine sechzig, das stimmt nicht nur, sondern ist auch stimmig zur demografischen Entwicklung.

Wenn Mammon Sport treibt

Vieles gleitet gewohnt und unspektakulär dahin (da es aber immer noch nicht wieder regnet, ist die Atmosphäre super). Vor der Villa ist der Boden erdfarben und hubbelig, aus Löchern kann man krabbeln oder in ihnen verschwinden wie aus dem oder ins Grab. Anja Plaschg, die sonst als Soap & Skin auftritt und am Ende auch der Glaube ist, singt eine aparte Light-Version zeitgenössischer E-Musik (Wolfgang Mitterer), die Textverständlichkeit ist minimal. Die kunstblumig ausstaffierte Tischgesellschaft (ohne Tisch) tanzt abstrakt ab. Das Bemühen, klassisch und doch halbwegs originell zu sein, wird beim „Jedermann“ selten belohnt. Die Vettern, Bruno Cathomas und Fridolin Sandmeyer, witzeln sich so durch. Mirco Kreibich legt als Mammon eine durchtrainierte Kür im goldenen Tütü hin.

Valerie Pachner ist eine Buhlschaft, die man mit ihrem Blumenkranz auf 300 Meter Entfernung erkennen würde, die Haare zudem lang genug, um das österreichische Boulevard nicht zu schocken. Ihre Kühle ist angenehm, sollte Jedermann allerdings zu denken geben. Tatsächlich spielt sie auch den Tod daselbst, was Sturminger zwar nicht gerade ausschlachtet, was aber zu einem zärtlichen Ende führt, bevor es unerträglich fromm wird.

Salzburger Festspiele, Domplatz: 5., 8., 13., 15., 18., 21., 22., 28., 29. August. www.salzburgerfestspiele.at