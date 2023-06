Harrison Ford: „Gelackte Action wäre doch stinklangweilig“

„,Indy‘ ist es noch gewohnt, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, doch das geht nicht mehr so ohne Weiteres.“ Harrison Ford mit Filmpartnerin Phoebe Waller-Bridge. © Everett Collection/Imago

Zum wirklich allerletzten Mal schlüpft Harrison Ford in die Rolle des „Indiana Jones“, die seine Schauspielkarriere geprägt hat. Mit Patrick Heidmann spricht er über einen 80-jährigen Helden, der auch mal gar nicht heldenhaft auftreten darf

Pressearbeit war noch nie die Lieblingsbeschäftigung von Harrison Ford, was seinen Interviews auch immer wieder anzumerken ist. Unser Treffen im Berliner Nobelhotel mit Blick auf den Potsdamer Platz stellt da keine Ausnahme dar. Doch man merkt auch, welche Herzensangelegenheit dem 80-jährigen, der aktuell auch in den Serien „Shrinking“ (bei AppleTV+) und „1923“ (bei Paramount+) zu sehen ist, nach fast 60 Jahren vor der Kamera sein neuer Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (seit heute im Kino) ist. Nicht zuletzt, weil sein fünfter Auftritt als kämpferischer Archäologe mit Hut und Peitsche seine Abschiedsvorstellung ist. Zumindest in dieser Rolle, wie er uns verrät.

Mr. Ford, es ist mehr als 40 Jahre her, dass Sie das erste Mal als „Indiana Jones“ vor der Kamera standen. Erinnern Sie sich noch daran, wie damals alles anfing?

Sie meinen, an meinen ersten Tag in dem Kostüm, damals am Set von „Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes“? Tut mir leid, das ist so lange her, dass ich daran wirklich keine Erinnerung mehr habe. Aber ich kann Ihnen berichten, wie es mir an meinem letzten Tag als „Indiana Jones“ ging, nun bei „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Da war ich erfüllt von einem Gefühl der Vollendung. Ich war froh, von hunderten Menschen umgeben zu sein, die mit Leib und Seele daran gearbeitet hatten, diesen Film Wirklichkeit werden zu lassen und mir die Möglichkeit zu geben, noch ein letztes Mal in diese Rolle zu schlüpfen. Dafür war ich dankbar.

Sind Sie denn absolut sicher, dass „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, Ihr inzwischen fünfter Aufritt in der Rolle, wirklich der letzte sein wird?

Ja, ganz sicher. Es ist eine große Freude, diesen neuen Film mit dem ganzen Team und natürlich den Fans zu teilen, und ich hatte auch viel Spaß daran, ihn zu drehen. Aber jetzt ist es Zeit für etwas Neues.

Warum sind Sie nach 15 Jahren überhaupt noch einmal zurückgekehrt? Wollten Sie den nicht unbedingt gelungenen Film von 2008 vergessen machen?

Solche Gedanken haben mich kein bisschen beschäftigt. Aber ich fand es reizvoll, diese Lebensgeschichte zu Ende zu erzählen, schließlich haben wir 40 Jahre mit diesem Mann verbracht. Ich war neugierig darauf, wie er sich dem Alter stellt und was es mit so einem Abenteurer macht, wenn er sich irgendwann dann doch im urbanen Leben eines Professors einrichtet. Zumal in einer Welt, die sich plötzlich nicht mehr so sehr für die Vergangenheit interessiert, sondern in die Zukunft blickt. Unser Film spielt ja nun Ende der Sechziger Jahre, wo die Zeichen tatsächlich auf Veränderung standen. „Indy“ ist es noch gewohnt, alles in Schwarz und Weiß, Gut und Böse einzuteilen, doch das geht nicht mehr so ohne Weiteres. Als klar war, dass wir eine Geschichte gefunden hatten, in der wir uns genau diesen Themen stellen, war für mich klar, dass ich natürlich noch einmal dabei bin.

Zu alt für die Action fühlten Sie sich nicht?

Darum ging es doch gerade. Dass da ein Achtzigjähriger rennen und kämpfen muss und eben dabei nicht mehr wirklich schwungvoll und jung aussieht und auch mal hinfällt, war der springende Punkt. Gelackte Action, durchgeführt von jungen Stuntmännern, das wäre doch stinklangweilig gewesen. Wenn man mir meine Erschöpfung beziehungsweise die von „Indiana Jones“ in diesen Szenen ansieht, dann entsteht da eine Wahrhaftigkeit. Und die macht den abschließenden Triumph umso größer.

Zum ersten Mal hat nicht Ihr guter Freund Steven Spielberg die Hauptrolle gespielt. War das seltsam?

Warum sollte das komisch gewesen sein? Wir hatten mit James Mangold einen fantastischen neuen Regisseur, der diese großartige Geschichte entwickelt hat. Abgesehen davon, hat Steven dem Film auch so seinen Stempel aufgedrückt. Er hat diese Welt schließlich erschaffen und war auch dieses Mal als Executive Producer beteiligt. Und Jim ist jemand, der mit Spielberg-Filmen groß wurde und immer sagt, Steven sei aus der Ferne sein Lehrmeister gewesen. Hier hat er nun auch stilistisch bewusst versucht, ihm immer wieder Tribut zu zollen.

Zur Person Harrison Ford , geboren am 13. Juli 1942 in Chicago, gehört seit Jahrzehnten zu den Top-Hollywood-Größen – auch dank seiner beiden Paraderollen „Indiana Jones“ und Han Solo aus der „Krieg der Sterne“-Reihe. Die Zusammenarbeit mit Regisseur George Lucas machte Ford Ende der 1970er Jahre praktisch über Nacht zum international gefeierten Star. Zuvor arbeitet er als Tischler, um Geld zu verdienen und sich den Luxus leisten zu können, Rollenangebote, die ihm nicht zusagen, abzulehnen. Die Rechnung geht auf: Mit Produktionen wie „Aus Mangel an Beweisen“, „Die Stunde der Patrioten“ und „Das Kartell“ behauptet er sich als einer der erfolgreichsten Darsteller für anspruchsvolle Kino-Unterhaltung. Seit 2003 darf sich Ford über seinen eigenen Stern auf dem „Walk of Fame“ freuen – auf seinen ersten Oscar wartet der nun fast 81-Jährige aber bis heute. In seinem neuen Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, der von heute an in den deutschen Kinos zu sehen ist, geht Ford mit Hut und Peitsche auf die Jagd nach der Zeit. osk

Mit „Indiana Jones“ und „Star Wars“ sind Sie Bestandteil zweier der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Fühlten Sie sich in der Außenwahrnehmung je auf Mainstream-Blockbuster festgelegt?

Ich glaube nicht, dass das wirklich der Fall war. Es war mir immer eine Freude, dass diese beiden Franchises sich so großer Beliebtheit erfreuten. Aber ich hatte zum Glück immer die Möglichkeit, in sehr vielen, vollkommen anderen und oft auch sehr erfolgreichen Filmen mitzuspielen, nicht zuletzt dank des Erfolgs der besagten Reihen. Die Liste der großartigen Regisseure, mit denen ich über die Jahre zusammenarbeiten durfte, ist lang, von Peter Weir und Roman Polanski über Alan J. Pakula und Sydney Pollack bis Mike Nichols. Ich bin ein Glückspilz, was das angeht, auch weil mein Erfolg in einer Zeit kam, in dem das Kino und der kulturelle Zeitgeist aufs Engste miteinander verknüpft waren.

Wie fest sich „Indiana Jones“ in unser kollektives popkulturelles Gedächtnis eingeschrieben hat, ließen Sie die Fans sicherlich nie vergessen, oder?

Bis heute sprechen mich sogar Menschen an, die Archäologen geworden sind, und mir berichten, dass es „Indiana Jones“ war, der ihr Interesse an dieser Wissenschaft geweckt hat. Das finde ich jedes Mal aufs Neue bemerkenswert.

Dass der neue „Indiana Jones“ – größtenteils zumindest – 1969 spielt, haben Sie erwähnt. Wie erinnern Sie sich eigentlich an jene Zeit?

Viel zu wenig, denn damals passierte so viel, dass die Zeit an mir wie im Flug vorbeiraste. Ich stand damals schon für Fernsehserien vor der Kamera, arbeitete parallel aber auch als Tischler. Damit hatte ich angefangen, weil ich nicht genötigt sein wollte, jeden Schauspieljob anzunehmen, nur um Geld zu verdienen. Ich wollte mich möglichst auf die Rollen konzentrieren, die mich interessierten, deswegen war das Tischlern ein guter Weg, zwischendurch was zu essen für die Familie auf den Tisch stellen zu können.

Die Mondlandung, die im Film auch erwähnt wird, werden Sie sicher verfolgt haben, oder?

Klar, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ich saß bei Jacques Demy und Agnès Varda (französische Filmschaffende; d. Red.) im Wohnzimmer, die damals ein Haus in Beverly Hills gemietet hatten. Demy wollte, dass ich in seinem ersten US-amerikanischen Film mitspiele, und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Wir sahen uns die Mondlandung im Fernsehen, allerdings saß Agnès auf dem Fußboden und sortierte Fotos in ein Album. Mit dem Rücken zum Fernsehen, wohlgemerkt. Als Französin war sie ziemlich skeptisch, was uns US-Amerikaner angeht, und überzeugt, dass das Ganze nicht echt war und in einem Studio gedreht wurde. Definitiv ein Tag, der sich mir für immer ins Gedächtnis gebrannt hat.

Im Film hadert „Indiana Jones“ mit dem Ruhestand. Daran scheinen Sie keinen Gedanken zu verschwenden, oder?

Das ist für mich bislang kein Thema. Ich liebe meinen Beruf und freue mich, dass ich ihn weiterhin ausüben kann. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

„Wenn man mir – beziehungsweise Indiana Jones – die Erschöpfung ansieht, dann entsteht da eine Wahrhaftigkeit.“ © IMAGO/Everett Collection