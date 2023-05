Zur Aufklärung: Mit Holzhammer oder Zartgefühl

Die Philosophie hat die Aufklärung nur anders interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Von Kathrin Witter

Dass wir in finsteren Zeiten leben, lässt sich ohne Weiteres behaupten, und die Idee einer neuen Aufklärung klingt darum verlockend. Eine ganze Reihe zeitgenössischer Philosophen will es damit versuchen: Omri Boehm, Susan Neiman und das „New Institute“ mit Markus Gabriel und Corine Pelluchon, die schon 2021 danach rief. Doch was da jeweils unter Aufklärung verstanden wird, könnte auch zu der schon etwas abgegriffenen Formulierung veranlassen: Einmal als Tragödie, einmal als Farce?

Die Aufklärung als eine tragische Figur zu begreifen, fällt nicht schwer. Ihr Versuch, sich dem eigenen Schicksal zu entwinden, während sie sich nur umso tiefer darin verstrickt, ist geradezu exemplarisch. Die neuen Aufklärer versuchen diese Tragik auszuschließen, nicht durch Reflexion auf ihren Mechanismus, sondern durch sein Ausblenden. Es ist dieser Modus, der den mehr als begrüßenswerten Schritt als Farce erscheinen lässt. Allerdings erscheint er als ein solcher nur, wenn er als Schlusspunkt, und nicht als Anfang einer neuen Aufklärung verstanden wird: als Anfang, der erlaubt – auch: erzwingt – darauf hinzuweisen, dass mit dem Kantischen Entwurf der Aufklärung allein noch keine allgemeine Freiheit und Gleichheit zu machen ist, also: welch fundamentale Entwicklungen und Ereignisse Philosophie- und Realgeschichte noch brachten.

Gemeinsam ist den genannten Autoren eine kritische Perspektive auf die Verfehlungen der Identitätspolitik und des zeitgenössischen Nihilismus. Omri Boehm entwirft als Antwort in „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“ (2022) einen abrahamitischen Ungehorsam, der sich auf die abstrakte Idee des Menschen beruft – ohne Zweifel ein notwendiger Korrekturzug gegen Rassismus wie Identitätspolitik. Dazu stützt er sich vor allem auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, auf die Gleichheit aller Menschen als selbstverständliche Wahrheit. Die Unumstößlichkeit dieser Wahrheit setzt Boehm höher an als jede andere Autorität, sei es ein Gott oder ein Staatsgesetz.

Boehm führt mit Verve drei Figuren ins Feld, den radikalen Sklaverei-Gegner John Brown, Immanuel Kant und den biblischen Abraham. Mit ihnen erklärt er den Konflikt zweier Autoritätsansprüche: eines metaphysisch am Ideal der Gerechtigkeit orientierten, und einem politisch am Gesetz orientierten. Als historisches Beispiel dient ihm der Gesetzesbruch von Brown, bzw. Abraham Lincolns Verurteilung von dessen Taten. Brown überfiel als überzeugter Abolitionist 1859 ein Waffenarsenal des US-Militärs, um die erbeuteten Waffen an Sklaven in den Südstaaten zu verteilen. Boehm macht in Lincolns Gesetzeskonformismus einen exemplarischen Fall dessen aus, was er als Untergrabung des Universalismus durch die Aufklärung selbst bezeichnet. Er findet sie wieder bei Denkern Nietzsche, Rorty, Rawles und Mark Lilla. Ihnen entgehen stellt er mit Kant einen moralischen Begriff vom Menschen, der Mündigkeit und Verantwortungsübernahme zu seinem Zentrum hat. Boehm geht es um die Legitimation der Position: Wer die Moral auf seiner Seite hat, darf das Gesetz brechen und sich über die Verfassung hinwegsetzen; wie der biblische Abraham, der sich weigert auf Gottes Geheiß seinen Sohn zu opfern.

Richard Rorty hingegen priorisierte die Demokratie vor der Philosophie, erteilte also der Wahrheitssuche im Namen eines gesellschaftlichen Konsenses eine Absage. Hiergegen macht Boehm zurecht Einwände. Allerdings versucht er lediglich, Rortys Schema umzukehren und bleibt so selbst diesem Dualismus verhaftet: Er setzt der Diktatur des demokratischen Konsenses eine Diktatur der Wahrheit entgegen.

Es war Hegel, ein Nachfolger Kants, der die radikalisierte Moral kritisierte, da sie in Tugendterror zu münden droht. Wenn man dies bedenkt, überrascht es vielleicht nicht, dass der moralische Universalismus Boehms mit einem quasi despotischen Wahrheitsbegriff einhergeht. Ernst Bloch bemühte für die dogmatische Wahrheitspolitik des Marxismus-Leninismus das Bild des Holzhammers, und auch Boehm scheint sich für ein solch brachiales Instrument zu entscheiden. Allerdings ist gar nicht die grobe Erkenntnisemphase das Problem, sondern ihr moralischer Ausgangspunkt. Folgt man Hegel, vertritt die Moral nicht zu viel, sondern zu wenig Wahrheit. Dass Boehm die nachkantischen, an Objektivität und Vernunft orientierten Philosophien nicht beachtet, ist also kein Zufall. Denn so muss er das Umschlagen von Gesinnung in Terror nicht bedenken, das im Wesen des sich selbstlegitimierenden Handelns liegt.

Während Boehm so ein begriffliches Fundament für eine neue Aufklärung zu legen sucht, konzentriert sich Susan Neiman in ihrem neuen Buch „Left is not woke“ (2023) darauf, die alte Aufklärung gegen ihre Kritiker zu verteidigen, um die Linke politisch zu einen – ihr zufolge höchst notwendig im Angesicht eines drohenden Faschismus der neuen Rechten. Sie formuliert ihre Kritik an der Identitätspolitik als Fortsetzung eines emanzipatorischen Projekts, dessen Basis sie in den Ideen von Universalismus, Gerechtigkeit und Fortschritt ausmacht. Die woke Linke habe diese Ideen aufgegeben und stattdessen solche von Foucault, Schmitt und aus dem Sozialdarwinismus übernommen. In Neimans Buch finden sich zahlreiche Argumente gegen postmoderne Absagen an Vernunft und Aufklärung, die Fetischisierung des Opferstatus und nihilistische Machtkritik.

Die Aufklärung lässt sie jedoch mit dem Tod Kants im Jahr 1804 enden. Dadurch bleibt ihr Begriff der Vernunft ebenso eingeschränkt auf die Entwicklungen bis zu diesem Zeitpunkt und gewissermaßen zu positiv. Die Konsequenzen dessen zeigen sich dort, wo Neiman sich der Idee des Fortschritts zuwendet. Die Kritik in der „Dialektik der Aufklärung“ am Fortschrittsoptimismus setzt sie dem Fortschrittsskeptizismus Foucaults gleich. Als Gegenentwurf jenseits von Optimismus und Pessimismus kommt so nur eine historisch in den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung begründete Hoffnung auf schrittweise Realisierung von Freiheit und Gleichheit in Frage. Eine Sensibilität für die Gehalte schon des Freiheitsbegriffs bei Hegel als einem nur gesamtgesellschaftlich qua kollektiver Vernunft zu verwirklichenden Projekt würde ihr erlauben, auf die Vernunft als Verwirklicherin der Hoffnung zu setzten. Der Bezug auf Adorno und Horkheimer könnte dabei wiederum vor einem Rückfall in naiven Fortschrittsoptimismus schützen, ohne in Resignation zu verfallen: Das Projekt der kritischen Theorie war es stets, an den Errungenschaften der Aufklärung festzuhalten, ganz im Gegensatz zu Foucaults Nihilismus.

Ohne den Begriff der Totalität, wie ihn die dialektischen Philosophien nach Kant entwickelten, muss auch der Blick auf die Gegenwart auf partikulare Momente von Ungleichheit eingeschränkt bleiben. Dabei fehlt es Neiman nicht an Beobachtungsgabe, sie sieht beispielsweise die Inkorporierung von Diversitätsidealen durch den Kapitalismus. Weil sie sich dessen Gesetzmäßigkeiten aber nicht zum Gegenstand macht, sieht sie als Gegner nur den Faschismus; im Hintergrund ihrer Argumentation steht so auch drohend Donald Trump. Damit begeht sie den gleichen Fehler, wie die Identitätspolitik: sie definiert sich defensiv über ihren Gegner. Dass im Kampf gegen diesen dann die Hoffnung und nicht die Vernunft zur Führungsfigur wird, stimmt nicht gerade zuversichtlich. Man möchte Neiman fragen: ja, die Ideen von Universalismus, Gerechtigkeit und Fortschritt sind Kernelemente emanzipatorischen Denkens, aber werden sie nicht zusammengehalten von der Kritik der politischen Ökonomie?

Sie erlaubt die Idee allgemeiner Freiheit und Gleichheit, die nicht nur eine bestimmte Opfergruppe auf den Weg zu bürgerlicher Gleichheit zu bringen sucht, sondern auch das an den Verhältnissen im Blick hat, was einer allgemeinen Befreiung im Wege steht. Die Gleichheit aller Menschen, die Boehm und Neiman bemühen, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als bloß formal. Sie bleibt so lange leeres Versprechen, wie sie keine Reorganisation der systematisch ungerechten Produktionsverhältnisse meint. Dabei ist nicht nur der Umstand, dass der Versuch der Verwirklichung einer allgemeinen Befreiung scheiterte, Teil der Geschichte der Aufklärung, sondern auch die Schoah. Nur in Reflexion darauf kann eine neue Aufklärung gelingen. Und solange eine Linke die ökonomische Ungerechtigkeit nicht adressiert, werden die von ihr Betroffenen sich weiterhin nach politischen Alternativen umsehen. Dazu fehlen dem Anarchismus Boehms und dem Antifaschismus Neimans jedoch einige essentielle Begrifflichkeiten. Ob das daran liegt, dass sie ihre Texte mehr oder weniger offensiv gegen das zionistische Projekt Israels formulieren, sei dahingestellt.

Das Positionspapier „Der Weg zu einer neuen Aufklärung“ des „New Institute“ in Hamburg erfasst daher auf einer grundsätzlichen Ebene eher, was zu tun ist: einer neuen Aufklärung soll zugearbeitet werden. In diesem Programm ist die neue Aufklärung als ein Prozess gefasst, zu dem also vorerst nur ein erster Schritt getan ist: die Berufung auf die Ideale der Aufklärung geht einher mit dem Plädoyer für systemische Veränderungen. Begrifflich trägt es hierzu allerdings noch wenig bei, eher werden Wegmarker aufgestellt, die sich so viele Wege offenhalten, wie es für eine neu gegründete Institution nur nützlich sein kann. Es bleibt zu beobachten, welchen davon es einschlägt – und ob es sich für den brachialen Holzhammer entscheidet, oder den mit Zartgefühl.

Kathrin Witter forscht am German Department der Princeton University.