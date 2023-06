Zum Tod von Silvio Berlusconi: Ein Wolf, den die Schafe liebten

Von: Arno Widmann

Es ging um Show und Spektakel: Silvio Berlusconi im November 1985. © afp

Silvio Berlusconi machte sich den Staat zur Beute und hinterließ eine Welt aus Schau und Spektakel.

Es gibt immer auch die andere Seite. Sagen uns Angst und Hoffnung. Als ich heranwuchs, war Italien fest in der Hand der Democrazia Cristiana. Ihr gegenüber stand die Kommunistische Partei Italiens. Sie rückte von Wahl zu Wahl näher an die Christdemokraten heran. Dann kam 1968. Neben der KPI eine Unzahl linker Gruppierungen, die eintraten in einen Wettbewerb um die richtige Durchsetzung der richtigen Revolution.

Streiks, Hausbesetzungen, dazu Entführungen und Attentate von rechts und links. Die Geheimdienste des Natopartners USA – und wohl nicht nur die – mischten kräftig mit. Ich lernte Ortschaften in Süditalien kennen, in denen sich seit Jahrhunderten zwei Familien um die Vorherrschaft stritten. Diesmal waren die einen – sie hatten gerade das Sagen – Mitglieder der kommunistischen Partei. Die anderen gehörten zur Manifesto-Gruppe. Wie waren die Verbindungen der Familien zur Mafia? Noch ein Akteur, der nicht weggedacht werden darf. Berlusconi zum Beispiel rief 2010 u.a. dem Mafia-Kritiker und von der Mafia bedrohten Roberto Saviano zu, er solle doch lieber die Klappe halten, statt Italiens Image zu schaden.

Was die Gesellschaft zerriss, zerriss auch viele Familien. Dafür sorgte nicht zuletzt auch die neue Frauenbewegung. Sie wandte sich nicht nur gegen die überlieferten Rollen-Klischees, sondern auch gegen die neuen Realitäten in Partnerschaft und Beruf. Das Italien, wie ich es Anfang der 60er Jahre kennengelernt hatte, zerbarst. Es war ein Glück, und es war ein Unglück. Ich erinnere mich, dass als ich 1960 und die folgenden Jahre den Sommer über in Pegli – damals ein Badeort bei Genua – lebte, es unter uns pubertierenden Jungen einfach dazugehörte, uns morgens zu treffen, um uns zu erzählen von den Touristinnen, die wir am Vorabend „aufgerissen“ hatten. Ich war völlig ungeeignet für diese Art Jagd. Meine Freunde belächelten mich: „Du bist halt ein Deutscher.“ Das hieß so viel wie „nicht für die Liebe gemacht“. Der Latin Lover hatte damals gerade die Leinwände der westlichen Welt erobert, und meine Freunde erkannten sich alle wieder in diesem Bild.

Beim „Aufreißen“ ging es um ein wenig Betatschen, einen Kuss. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ein Glück, dass diese Welt versank. Ein Unglück aber, worin sie versank. In Berlusconis (1936–2023) „Bunga Bunga“. Ein wahr gewordener Pubertätstraum. Jede Frau, die den Jungen reizt, kriegt er. Nicht anders sieht die Paradiesverheißung aus, mit der junge Dschihadisten zu Attentätern gemacht werden. „Bunga Bunga“ war ein Schlag ins Gesicht der Frauenbewegung. Berlusconi bekam von Geschlechtsgenossen viel Applaus dafür und noch mehr klammheimliche Freude, von solchen, die sich in ihrer Stellung bedroht fühlten. Aber: Wie viele Frauen haben mitgeschlagen?

Berlusconi war zunächst ein Produzent des neu entstandenen Privatfernsehens. Ein Produkt des ersten sozialistischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi (1934–2000). Der hatte ihm nicht nur zu günstigen Krediten verholfen, sondern auch ihm mittels eines Dekretes erlaubt, was gesetzlich verboten war: den Besitz mehrerer Privatsender. Mit deren Hilfe verwandelte Berlusconi die politisierte Gesellschaft Italiens in eine des „Spektakels“. Nichts war mehr sichtbar als das, was es war. Alles wurde zur Show, präsentiert von Moderatorinnen auf High Heels mit tiefen Dekolletees.

Vor allem aber war Berlusconi ein Verfallsprodukt. Democrazia Cristiana und Kommunisten zerfielen. In diesem Prozess wurden andere Parteien groß. Zunächst die Sozialisten. Als die dank der Arbeit aufmerksamer Anti-Korruptions-Staatsanwälte unter die Vier-Prozent-Marke rutschen und sich 1994 auflösten, gründete Silvio Berlusconi seine Partei „Forza Italia“. Das rufen Fans der italienischen Fußballnationalmannschaft zu, um sie anzufeuern. Berlusconi wurde zu dem Ministerpräsidenten, der Italien nach dem Zweiten Weltkrieg länger als irgend ein anderer regierte.

Warum? Weil es immer zwei Seiten gibt. Auch zu den zwei Seiten, die man sieht, gibt es immer noch eine andere. Gegen den die Gesellschaft politisierenden Gegensatz von Christdemokraten und Kommunisten stellte Berlusconi, der sich in seiner Propaganda immer als der darstellte, der den Kommunismus besiegt hatte, die Strategie der Entpolitisierung.

1967 war „Die Gesellschaft des Spektakels“ des französischen Situationisten Guy Debord erschienen. Das schmale Bändchen beginnt mit dem Satz: „In von den modernen Produktionsbedingungen dominierten Gesellschaften, erscheint Leben als eine immense Akkumulation von Spektakeln. Alles unmittelbar Erlebte hat sich in die Vorstellung zurückgezogen.“ Das Spektakel täuscht auch die Täuscher über ihre wahre Situation. Das Buch scheint zurzeit auf deutsch nicht lieferbar. Dabei ist es heute aktueller als es jemals war.

Silvio Berlusconi und sein Epigone Donald Trump haben dazu nicht wenig beigetragen. Gelogen und betrogen wurde und wird immer wieder. Aber Lug und Trug als Formen der Unterhaltung wieder regierungsfähig gemacht zu haben, das war eine der Pioniertaten Berlusconis.

Aber erst noch einmal einen Schritt zurück: Am 27. Dezember 1944 erschien in Rom die erste Ausgabe der Wochenzeitschrift „L’Uomo Qualunque“ (Jedermann). Herausgeber war Guglielmo Giannini (1891–1960), ein Journalist, Regisseur, Drehbuchautor und Politiker. Die Zeitschrift behauptete den „Otto Normalverbraucher“ zu vertreten, der sich von der Politik, vom Streit der politischen Parteien nur gestört fühlte beim Verfolgen seiner persönlichen Ziele. 1945 wurden 800 000 Exemplare der Zeitschrift verkauft.

Dieser Erfolg ist eine unmittelbare Reaktion auf das Scheitern des Faschismus. Dessen Parole war gewesen: Glauben - Gehorchen - Kämpfen. Wer sich nur zu gut in ihm eingerichtet hatte, sah sich bedroht durch die neuen Entwicklungen, behauptete aber, nie etwas mit der Politik zu tun gehabt zu haben. So entstand aus dem Zerfall des Führerstaates ein vorgeblich apolitischer Populismus, dem der Konflikt zwischen Don Camillo und Peppone zwar erst einmal die Schau stahl, der aber immer da war und auf seinen Wiederaufstieg wartete.

Meine Vermutung ist: Das Scheitern von 1968 wurde von vielen Italienerinnen und Italienern traumatisch erlebt. Sie waren nicht nur gescheitert, sie fühlten sich auch als Versager. Sie waren angetreten gegen die Herrschenden und hatten verloren. Die Revolution hatte wieder einmal ihre Kinder verraten.

Nun begannen die, ihre Empathiefähigkeit nutzend, mit den Wölfen zu heulen. Der Herr des Rudels war über anderthalb Jahrzehnte lang Silvio Berlusconi gewesen. Sein Versprechen war: Lasst mich nur machen und ihr bekommt von mir Brot und Spiele. Berlusconi, der sein Medienimperium mit staatlicher Hilfe erbaut hatte, nutzte es dazu, den Staat selbst sich zur Beute zu machen. Das lief nicht immer in den Grenzen der Gesetze ab, aber genau das war es, wofür Silvio Berlusconi von seinen Anhängern geliebt wurde. Der Gesetzesbrecher als Gesetzgeber – auch ein Männertraum.

Die Schafe hatten sich entschlossen, mit den Wölfen zu heulen. Sie hofften dadurch auch einen Anteil von der Beute zu bekommen. Aber es machte auch einfach Spaß, mal bei den Siegern zu sein. Sieger ist der, der auf den anderen nicht mehr Rücksicht zu nehmen braucht. In diesem Bild erkennen die Volksverächter, die dummerweise als Populisten beschimpft werden, sich wieder. Putin spricht von dem „großen Schmerz“, den er über den „unwiederbringlichen Verlust“ seines „wahren Freundes“ empfindet. Putin preist die „Weisheit“ Berlusconis und seinen „Humor“.

Man spricht oft von der versöhnenden Kraft des Humors. Ganz offensichtlich gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen von Humor. Das hämische Grinsen, mit dem Berlusconi ein Vierteljahrhundert lang seine Landsleute bedachte, teilte ihnen mit, was er von ihnen hielt. Und viele von ihnen liebten ihn dafür. Man nennt das das Stockholm-Syndrom. Auch ganze Populationen können sich bis zur Aufgabe ihrer selbst mit dem Aggressor identifizieren. Auch über seinen Tod hinaus. Aber es gibt, Sie wissen schon, immer auch die andere Seite.