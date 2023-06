Zum Tod von Pat Robertson – Amen

Von: Claus Leggewie

Es ging ihm um politische Macht und schnöden Mammon: Tele-Evangelist Pat Robertson. © afp

Das Evangelium missbrauchte er für äußerst weltliche Zwecke: Der US-amerikanische Fernsehprediger Pat Robertson ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Einem eben Verstorbenen soll man bekanntlich nur Gutes nachrufen. Der am 8. Juni in seinem Haus an der Atlantikküste Virginias im Alter von 93 Jahren Verstorbene ist Marion Gordon „Pat“ Robertson, der als „Fernsehprediger“ in die Geschichte eingegangen ist und – gäbe es bei den evangelikalen Protestanten einen Papst – diese Rolle am ehesten übernommen hat. Glauben wir also in Milde seinem Sohn, der die Todesnachricht in dem von Robertson gegründeten Satelliten-Sender Christian Broadcasting Network (CBN) verkündete und berichtete, dass dem alten Mann auf dem Sterbebett eine Enkelin eben jene Psalmen rezitiert habe, die dem Vierjährigen seinerzeit die Großmutter vor dem Einschlafen vorgetragen und so zum Rechtgläubigen gemacht hatte. Und dass sein Spitzname vom älteren Bruder stammt, der ihm mit den Worten „pat, pat, pat“ wie einem Haustier die Wangen getätschelt habe.

Ansonsten wird er dieser Familienmensch eher als militanter Rechtsgläubiger in die US-Geschichte eingehen, der das Evangelium für äußerst weltliche Zwecke politischer Macht und schnöden Mammons missbraucht hat. Dazu nutzte der aus einer Politiker-Familie stammende Unternehmer das Leitmedium Fernsehen, wo er erstmals im Oktober 1961 die Kanzel der lokalen Baptisten-Gemeinde mit dem Breitbandmedium tauschte, um die Botschaft der christlichen Nation in alle Häuser des Landes zu übermitteln. „Christsein bedeutet nicht nur, Zeit in der Kirche hinter bunten Glasfenstern zu verbringen, und Hymnen zu singen“. In der Politisierung des Glaubens sah der dekorierte Korea-Krieger und Jura-Absolvent der Yale University seine Mission, als TV-Geistlicher, als Kanzler und CEO der christlichen Regent University, als republikanischer Präsidentschaftskandidat 1988, zu der ihn Gott angeblich selbst aufgefordert hatte, und als späterer Kumpan Donald Trumps.

Das Mantra der Christian Nation verkündete er in einer zunehmend säkularen Gesellschaft, die sich von europäischen Demokratien zwar dadurch unterscheidet, dass signifikant mehr Menschen an Gott und an ein Leben nach dem Tod glauben und regelmäßig an Gottesdiensten teilnehmen. Demnächst wird aber auch in den USA die Zahl der Agnostiker und Atheisten das westliche Durchschnittsniveau erreichen. Die Vereinigten Staaten sind schon ob ihrer multireligiösen Immigrationsgeschichte keine „Christian Nation“ und lassen sich auch nicht polytheistisch als „One Nation under God“ rahmen. Die Trennmauer zwischen Religion und Politik hatten die Verfassungsväter mit großer Sorge um die Freiheit der Religion und zum Schutz gegen ihre Politisierung aufgerichtet.

Diese Mauer zu Fall zu bringen, sind Robertson und andere Protagonisten der Religious Right angetreten. Sie erhoben weiße Evangelikale zur Vorhut der White Supremacy, indem sie die mystifizierte Gründung der Nation durch fromme anglo-irische Pilger adressieren, von denen auch Robertson abstammt. Die religiöse Retro-Vision driftete zunehmend in rassistische und sexistische Weltanschauungen ab und stürmte die Grand Old Party der Republikaner, die einmal ein Hort des säkularen Mainstream-Protestantismus waren. Radikale Evangelikale folgen oftmals der Verschwörungstheorie des „Bevölkerungsaustausches“ (Great Replacement) der weißen Mehrheit durch eingewanderte ethnische Minderheiten, nicht ohne Folgen für den Glauben: „Race“, nicht Religion wurde die Spaltungs- und Konfliktlinie, die heute die Republikaner von der Basis bis zur Spitze durchzieht und mobilisiert.

Mehr noch als bei der ersten Kandidatur Donald Trumps 2016 haben weiße Evangelikale bei seinem Wiederantritt 2020 für ihn gestimmt; radikale Gruppen haben den Staatsstreichversuch am 6. Januar 2021 unterstützt, und nach der erneuten Kandidatur für 2024 kann sich Trump bei den Vorwahlen der Unterstützung der religiösen Rechten sicher sein. Die nachsichtige Behandlung von Trumps sexistischen und blasphemischen Eskapaden beruht darauf, dass er anders als frühere konservative Präsidenten von Ronald Reagan bis George W. Bush „liefert“, indem er mit seiner Richterauswahl die Revision des grundlegenden Urteils Roe vs. Wade von 1973 und eine Umkehr der darauf beruhenden liberalen Abtreibungspraxis erreicht hat.

So muss man die Familienidylle im Hause Robertson einordnen. Der Prediger hat in diversen (und finanziell höchst profitablen) Family Channels ausgebreitet, was er zum Terroranschlag vom 11. September 2001 mit ausdrücklicher Zustimmung den geistesverwandten Pastor Jerry Falwell sagen ließ: Schuld daran seien „die Heiden, die Abtreiberinnen, die Feministinnen, die Schwulen und Lesben“. Ebenso als Strafe Gottes deklarierte Robertson den Wirbelsturm Katrina und das Erdbeben in Haiti; Hinduismus, Buddhismus und Islam waren für ihn unamerikanisches Teufelswerk. In dem Bestseller „The New World Order“ von 1991 wähnte er Amerika im Griff von Juden und Freimaurern. Mit dem American Center for Law and Justice gründete er ein Gegengewicht gegen die liberale Menschenrechts- und Antidiskriminierungsstelle American Civil Liberties Union (ACLU), mit den Zielen christlicher Schulgebete in öffentlichen Schulen, der Kriminalisierung von Abtreibung und der homophben Zensur in Schulen und Bibliotheken. Lässt man Robertsons joviale Auftritte im „700 Club“ bei CBN, einer der am meisten eingeschalteten Talkshows der Welt, und seine Hinterlassenschaften auf Youtube Revue passieren, erkennt man einen unglaublichen Schwadroneur aus der Südstaaten-Provinz mit bizarren freihändigen Bibelauslegungen.

Und man hört den sehr, sehr kongenialen Donald Trump im CBN-Interview sagen, er verstehe sich mit Wladimir Putin „sehr, sehr gut“. Wie Trump hatte Robertson stets eigene Geschäftsinteressen im Blick. Und höchst dubiose: der in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte liberianische Warlord und spätere Präsident Charles Taylor erklärte, Pat Robertson sei sein bester US-Geschäftspartner beim Goldschürfen gewesen. Auch in Ruanda und Zaire soll der fromme Mann humanitäre Hilfsaktionen für Diamantengeschäfte genutzt haben. Wird er in Frieden ruhen?