Zum Tod von Klaus Düsing – Idealismus und Subjektivität

Klaus Düsing. Foto: privat © Privat

Der Philosoph und Hochschullehrer Klaus Düsing ist gestorben. Ein Nachruf von Dietmar Heidemann

Jede Philosophie ist wesentlich Idealismus oder hat denselben wenigstens zu ihrem Prinzip, und die Frage ist dann nur, inwiefern dasselbe wirklich durchgeführt ist.“ Was in Hegels Monumentalwerk, der „Wissenschaft der Logik“, fast lapidar als bloße Bestandsaufnahme daherkommt, stellt in Wirklichkeit eine Normierung dar: Philosophie muss überhaupt Idealismus sein. Was das heißt, darüber liegt die Idealismusforschung bis heute im Streit.

Dass man eine solche Äußerung Hegels aber nicht für bare Münze nehmen sollte oder ihr zumindest den Trivialsinn, nämlich dass die Welt allein im Auge der betrachtenden Person liegt, nehmen muss, galt Klaus Düsing, einem der bedeutendsten und international anerkanntesten Idealismusforscher der Nachkriegszeit, als wohlbegründete Deutungsmaxime.

Düsings über lange Jahre entwickeltes Forschungsprogramm setzt einen klar definierten Interpretationsfokus: Der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie von Kant bis Hegel muss in unterschiedlichen Ausprägungsstufen als Theorie der Subjektivität begriffen werden. Was Düsings philosophische Leistung dabei unverkennbar macht, ist neben der minutiösen entwicklungsgeschichtlichen Rekonstruktion des Idealismus von Kant bis Hegel der Versuch, Kernkonzepte idealistischen Philosophierens in einem eigenen systematischen Ansatz als Theorie der Selbstbewusstseinsmodelle weiterzuführen und damit dem deutschen Idealismus nach seinem vielzitierten Zusammenbruch zu einem neuen Aufbruch zu verhelfen.

Tabubruch in Sachen Hegel

Den entscheidenden Impuls dazu liefert Düsing selbst in seiner Bochumer Habilitationsschrift „Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik“ (1977), die Hegels Philosophie in ihren unterschiedlichen Entwicklungsphasen in bis dahin nicht erreichter begrifflicher Klarheit als eine Theorie der reinen Subjektivität rekonstruiert. Das Buch stellt einen Tabubruch dar, galt Hegels Idealismus in den 1970er Jahren doch geradezu als Musterbild philosophischen Objektivitätsdenkens (Denken ist Sein) und eben nicht als Theorie der Subjektivität, schon gar nicht der absoluten Subjektivität göttlichen Denkens.

Düsings Schrift, die drei Auflagen erlebte, avancierte schnell zum Standardwerk und vermochte die Hegel-Forschung wenn auch nicht zu völliger Umkehr, so doch aber zu einem nachhaltigen Umdenken in Sachen Idealismus und Subjektivität zu bewegen. Solches Um- und Neudenken spricht sich bereits in seiner Kölner Dissertation über die „Teleologie in Kants Weltbegriff“ (1967, 2. Auflage 1986) aus. Nachdem Dieter Henrich 1955 in seiner fast schon zu einer eigenen subjektphilosophischen Programmskizze gediehenen Rezension der zweiten Auflage von Heideggers Kant-Buch einen dortigen Mangel an „teleologisch“ zu denkender Einheit der Subjektivität diagnostiziert hatte, zeigt Düsing gegen Heideggers objektivistisches Verständnis von Kants Weltidee, wie sich der Kantische Weltbegriff aus der Subjektivität menschlicher Endlichkeit herstellt und als teleologisches Modellkonzept in Wissenschaft, Lebenspraxis und Kultur eine philosophisch relevante Eigenbedeutung erhält.

Wider die reine Lehre

Nach Jahren der Editionsarbeit im Hegel-Archiv an den Universitäten Bonn und dann vor allem in Bochum entwickelt Düsing in der Folge auf Professuren in Siegen und schließlich in Köln eine historisch-systematische Gesamtschau der klassischen deutschen Philosophie, in der er anhand von Einzelanalysen und weiteren Büchern zur idealistischen Metaphysik, Ontologie, Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik den Argumentationsreichtum des Idealismus aufzufächern vermochte. Was für ihn stets vorrangig zählt, ist die Klarheit und Nachvollziehbarkeit des Gedankens. Dass er diese etwa Hegel nicht immer zu attestieren bereit war, nicht zuletzt was dessen dialektisches Denken des Widerspruchs – Dasselbe, das zugleich mit sich identisch und von sich selbst verschieden ist – angeht, trug ihm scharfe Kritik von Vertretern der reinen Lehre ein.

Für Düsing war es dezidiert kein Widerspruch, als einer der besten Kenner der Philosophie Hegels zu gelten, ohne zugleich Hegelianer zu sein. Gleichwohl greift er die in der Idealismusforschung nahezu in Vergessenheit geratene, von Fichte und Schelling vorbereitete und dann von Hegel in der Phänomenologie des Geistes von 1807 zum Methodenkonzept inaugurierte idealistische Geschichte des Selbstbewusstseins auf und macht sie 1997 zum Leitfaden seines eigenen systematischen Ansatzes in den „Selbstbewusstseinsmodellen. Moderne Kritiken und systematische Entwürfe zur konkreten Subjektivität“.

Düsings „Selbstbewusstseinsmodelle“ stellen den Versuch dar, die dem menschlichen Selbstverständnis so wesentliche Fähigkeit zu denkender Selbstbeziehung gegen ihre Kritiker in Geschichte und Gegenwart durch eine neue Theorie des idealgenetischen Zusammenhanges von Formen der Selbstbeziehung zu verteidigen, die den modernen Deklamationen des Tods des Subjekts standhält. Das Buch liefert nur die Grundlegungstheorie, auf die in systematischem Aufbau eine Ethik, Ontologie, Erkenntnistheorie und Ästhetik folgen sollte. Für die Ethik gelang dies noch 2005 mit dem Buch „Fundamente der Ethik“, für die anderen Bereiche in Aufsatzform. Klaus Düsing starb am 8. Juli.

Der Autor lehrt Philosophie an der Universität von Luxemburg und ist 1. Vorsitzender der Kant-Gesellschaft.