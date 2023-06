Zum Tod von Klaus Doderer: Jetzt aber wirklich raus aus dem Elfenbeinturm

Klaus Doderer, 2000 in seinem Haus in Darmstadt. Foto: pa/dpa © picture-alliance / dpa

Zum Tod von Klaus Doderer, Nestor der Kinderliteraturforschung. Von Wolfgang Schneider

Wenn es jemand ernst meinte, Kindern in der Gesellschaft eine gleichberechtigte Position zukommen zu lassen, dann war es der Germanist Klaus Doderer, der in seinem Fachgebiet der Jugendbuchforschung, einen Beitrag dazu leistete. Mit der Gründung eines Instituts an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt (1963), belegte er nicht nur die historische Bedeutung der Kinderliteratur, sondern beobachtete auch kritisch die moderne Entwicklung realistischer Geschichten für junge Leser und Leserinnen und setzte beiden wissenschaftlichen Strängen mit der Herausgabe des „Lexikons der Kinder- und Jugendliteratur“ (1975-1982) ein Denkmal. Vergangene Woche ist Klaus Doderer im 99. Lebensjahr in Darmstadt verstorben.

Von Haus aus Lehrer war Doderer auch als Professor immer für seine Studierenden da, in den Vorlesungen über die Märchen der Brüder Grimm, die Klassiker wie den „Struwwelpeter“ oder „Peterchens Mondfahrt“, in den Seminaren zu den Werken von Astrid Lindgren und Michael Ende, in Diskussionen mit Peter Härtling und Christine Nöstlinger oder bei Werkstattgesprächen mit Theaterautoren wie Friedrich Karl Waechter und Volker Ludwig.

Sein Engagement war geprägt vom Aufbruch der 1968er und lautete: „Raus aus dem Elfenbeinturm“. In jedem Semester ermöglichte er Exkursionen zu Verlagshäusern, Rundfunkstationen und Kindertheatern, jedes Jahr veranstaltete er Tagungen im In- und Ausland, auch zu den Themen Sachbuch, Comics, Kindermedien.

Er betreute nicht nur zahlreiche Staatsexamina, Magisterarbeiten und Dissertationen, sondern er nutzte die Vielfalt der Untersuchungen, um den Diskurs auf Augenhöhe mit der nächsten akademischen Generation zu pflegen. Ganz nebenbei entstand so eine nationale Forschungsgesellschaft und ein internationales Netzwerk, das bis heute dem wissenschaftlichen Austausch dient.

Klaus Doderer veröffentlichte Standardwerke zur Kurzgeschichte und zur Fabel, zur Schulbibliothek und kulturellen Bildung, zu Bilderbuch (zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Helmut Müller) und Kindertheater, zur „Ästhetik der Kinderliteratur“ und zur „Literarischen Jugendkultur“. Von ihm stammen Monografien über Erich Kästner und James Krüss sowie ein Katalog zur Erschließung der Kinderbuchsammlung von Walter Benjamin.

Kinder- und Jugendliteratur ist mittlerweile selbstverständliches Lehr- und Forschungsprogramm an Hochschulen. Das ist auch Doderers Verdienst. Und dass sich dieses nicht nur im Philologischen und Historisierenden ergehen sollte, gab der alte Lehrmeister allen Nachfolgenden noch einen Rat mit auf den universitären Weg: Es gelte, „das Bewusstsein dafür zu stärken und auch erst zu entwickeln, dass die Jugend an Sensibilität gegenüber ästhetischen Phänomenen verlieren wird, damit auch an kritischem Vermögen, die geistige und gesellschaftliche Welt in Vergangenheit und Gegenwart zu durchschauen, wenn sie nicht mehr liest.“ Ein Zitat wie das Credo eines Jugendbuchforschers, der sich zeitlebens als Kulturwissenschaftler verstand und mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande sowie dem Internationalen Grimm-Preis für seine Forschungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet wurde.

Wolfgang Schneider war Student und Doktorand bei Klaus Doderer und bis 2020 Professor für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim.