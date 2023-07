Zum Tod von Henry E. Allison: Erscheinung und Ding

Immanuel Kant. © akg / North Wind Picture Archive

Der bedeutende US-amerikanische Kant-Forscher Henry E. Allison ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Dietmar Heidemann.

Mit nahezu tantalischem Schmerz klagt der Düsseldorfer Schriftsteller und Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi in seinem Buch „David Hume über den Glauben“ (1787), mit der Voraussetzung des Dinges an sich nicht in das Kantische System hineinzukommen und mit jener Voraussetzung darin nicht verbleiben zu können. Der vielleicht bedeutendste Kant-Forscher der Nachkriegszeit, der US-Amerikaner Henry E. Allison, geboren 1937, hätte Jacobi wohl entgegnet, dann eben draußen bleiben zu müssen.

Allison hat in seinem Hauptwerk „Kant’s transcendental Idealism. An interpretation and defense“ (1982, 2. Auflage 2004) den in den Augen vieler ungeheuerlichen Versuch einer Verteidigung des Kantischen Theorieungetüms namens „transzendentaler Idealismus“ gemacht. Kategorischer Imperativ? – Unbedingt. Ewiger Friede? – Gerne. Menschenrechte? – Auf jeden Fall. Aber Dinge an sich? – Selbst in der Kant-Community hat in den 1980 Jahren kaum jemand einen Pfifferling auf sie gegeben.

Klingt wie eine Petitesse

Allison aber wartet in seinem Werk mit einer Interpretation der berühmten Kantischen Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich auf, die dem caput mortuum (Hegel) der Philosophie Kants zu seinem Recht verhilft: Kant behaupte gar nicht, so Allison, dass es Dinge an sich über, unter oder hinter den „Erscheinung“ genannten Gegenständen unserer Erfahrungswelt gebe. Der Terminus „Ding an sich“ bringe lediglich den unserer Endlichkeit geschuldeten Aspekt zum Ausdruck, dass wir die Gegenstände unserer Erfahrungswelt auch unabhängig von den Grenzen unserer Erkenntnis erwägen können, ja sogar müssen.

Was als Petitesse der Kant-Gelehrsamkeit daherkommt, befeuert in Wirklichkeit die neuzeitliche Riesenschlacht über das, was es gibt. Allison hat die Ergebnisse seines bahnbrechenden Buches zum transzendentalen Idealismus in zahlreichen Publikationen zu allen Bereichen der Kantischen Philosophie weiter ausgearbeitet. Wie kaum einem anderen ist es ihm dabei immer wieder gelungen, das sperrige Kantische Werk mit unprätentiöser sprachlicher Leichtigkeit aufzuschlüsseln, die ihresgleichen sucht. Generationen von Kant-Forscherinnen und -Forscher hat seine nicht immer unkontroverse Auseinandersetzung mit Kant herausgefordert und geprägt.

Der gebürtige New Yorker promovierte in den 1960er Jahren bei dem aus Deutschland emigrierten Phänomenologen und Leibniz-Forscher Aron Gurwitsch an der New School of Social Research über Lessings Religionsphilosophie. Es folgten Professuren an führenden Universitäten der Ost- und Westküste der USA. Für seine herausragenden Beiträge zur Erforschung der Philosophie des 18. Jahrhunderts und insbesondere Kants wurde Allison 2005 mit dem Internationalen Kant-Preis ausgezeichnet. Nun ist Henry E.Allison im Alter von 86 Jahren gestorben.

Dietmar Heidemann lehrt an der Universität Luxemburg und ist 1. Vorsitzender der Kant-Gesellschaft.