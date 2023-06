Zum Tod von Alain Touraine – Klare Blicke auf den sozialen Wandel

Von: Harry Nutt

Teilen

Alain Touraine in seinem Arbeitszimmer in Paris, 2001. © AFP

Der französische Arbeits- und Industrie-Soziologe Alain Touraine ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Wem nützt die Soziologie?“ hieß ein in den siebziger Jahren bei Suhrkamp erschienener Aufsatzband des französischen Soziologen Alain Touraine, der schon deshalb verdient, noch einmal aus dem Regal gezogen zu werden, weil in ihm erstmals der Begriff der postindustriellen Gesellschaft umrissen wurde. Scharfsichtig hatte Touraine bemerkt, dass die Arbeitsgesellschaft im Begriff war, sich auf dramatische Weise zu verändern.

Sein Gespür für den sozialen Wandel hatte der 1925 in Hermanville-sur-Mer in der Nähe von Caen geborene Touraine in Chile zu einem Forschungsgegenstand entwickelt, wo er nach einem Studium in Paris und Harvard an der Universidad Chile das Zentrum für Arbeits- und Arbeiterstudien gegründet hatte. Zurück in Paris widmete er sich von 1958 an ganz konkret der Industriesoziologie, später entstand daraus das Zentrum zur Untersuchung des sozialen Wandels.

Phase der Selbstreflexion

Der Begriff des Wandels verrät bereits, dass die Soziologie in eine Phase der Selbstreflexion eingetreten war. Auf eindrucksvolle Weise hatte Touraines Kollege Pierre Bourdieu in dem Buch „Die feinen Unterschiede“ dem Fach mit seinen Studien zu den Kapitalsorten, die jenseits der Ökonomie die Gesellschaft definieren, eine Frischkur verpasst. Die Soziologie, schrieb Touraine in den siebziger Jahren, entwickelt sich in dem Maße, in dem einer Gesellschaft bewusst wird, dass sie ihr eigenes Handeln analysieren muss.

Das Hauptaugenmerk seiner Forschungen galt den sozialen Bewegungen. Im Mai 1968 hatte Touraine die Abschaffung der Prüfungen für Studierende gefordert. Ferner gehörte er der Kommission zur Reform der Universitäten und später der Kommission zur Reflexion über die Nationalität (1987) an. Bei den Europawahlen im Jahr 1994 stand er neben zahlreichen anderen Intellektuellen mit auf der Liste „Europa beginnt in Sarajevo“. Durch seine Arbeiten über die polnische Streikbewegung Solidarnosc wurde er bald sehr viel auch in Osteuropa gelesen.

Früh erkannte Touraine, dass der Nationalstaat insgesamt auf schwachen Füßen stehe, weshalb er sich vehement für eine Stärkung der jeweiligen Zivilgesellschaften einsetzte. Alain Touraine ist, im deutschen Sprachraum weitgehend unbemerkt, bereits am 9. Juni im Alter von 97 Jahren gestorben.