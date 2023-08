Wolfram Eilenberger über die NS-Zeit: „Eine Warnung an uns Heutige“

Von: Michael Hesse

Teilen

Im Rausch der Rechten: Jubelnde Menschenmenge erwartet den NS-Diktator Hitler im Jahr 1935. © IMAGO/Photo12

Buchautor Wolfram Eilenberger über die Frage, was man von vier jungen Philosophinnen aus den Erfahrungen der 1930er Jahre über das Aufkommen der Rechten lernen kann.

Herr Eilenberger, in vielen Ländern gewinnen die Rechten an Zustimmung. Sie haben ein Buch über vier Philosophinnen der 1930er Jahre geschrieben, die die Philosophie in einer dunklen Epoche retten wollten. Nähern wir uns wieder diesen finsteren Zeiten?

Zunächst einmal kann man sagen, dass diese vier Philosophinnen Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir und Ayn Rand eine besondere Prägung auszeichnet. Und die liegt darin, dass sie durch Krieg und Krise der liberalen Demokratie in neue Weisen des Denkens gefunden haben. Vier brillante Geister, die als junge Menschen Zeugen des Zusammenbruchs ihrer liberalen Rechtsordnungen wurden, des Kriegs und auch des Bürgerkriegs. Eine in mehr als einer Weise denkwürdige Konstellation, auch für unsere Gegenwart.

Inwiefern?

Besonders, da auch unsere Zeit eine ist, die neuerdings durch einen Krieg belastet ist, einen Krieg auf dem eigenen Kontinent, einen Krieg, der die eigene, unsere Gesellschaft bedroht. Und wenn man wahrnimmt, dass sich das, was wir liberale Demokratien und Rechtsordnungen nennen, in verschiedener Weise in einer Grundlagenkrise befindet, aus der kein leichter Ausgang zu sehen ist, gewinnen diese vier Freiheitsdenkerinnen wieder an Aktualität – und Brisanz.

Sie waren junge Frauen, als sich die Welt verfinsterte, 1933 war von ihnen keine älter als 27 Jahre. Wie haben sie die Dramatik der Entwicklung als junge Menschen auf sich zukommen sehen?

Man kann sagen, dass jede dieser Figuren ein politisches Erweckungserlebnis hatte. Heute würde man auch sagen, ein traumatisches Erlebnis. Und das ist örtlich und zeitlich verschieden. Ayn Rand wurde politisiert und aus ihrem eigenen Land im Zuge der Russischen Revolution vertrieben, die ihren Vater, ihre ganze Familie die Existenz gekostet hatte. Sie war da noch keine 16. Bei Simone de Beauvoir kam es dagegen relativ spät zu dieser Traumatisierung, nämlich erst mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris 1941. Bei Hannah Arendt ist das Jahr 1933 entscheidend, mit der Machtübernahme durch Hitler und ihrer Markierung als Jüdin und damit einer Identität, die für sie selbst gar nicht als verbindlich gelten sollte und die sie auch nicht als verbindlich sah. Simone Weil vermittelten die Gräuel des Ersten Weltkriegs bereits als 10-Jährige die lebensprägende Einsicht, dass mit ihrer Welt ganz grundsätzlich etwas nicht in Ordnung ist, dass Nationalismus und gewisse Formen von Theoriebildung verheerend wirken.

Hannah Arendt verließ schnell Deutschland. Sie hatte bei Heidegger studiert, der 1933 in die NSDAP eintrat. Ihr Professor Karl Jaspers empfahl ihr, sich „als Deutsche anzusehen“. Doch sie schien keine Sicherheit mehr zu spüren.

Die Hellhörigen unter den Akademikern und den deutschen Juden und Jüdinnen haben 1932, 1933 das Land verlassen, darunter etwa auch der Philosoph Ernst Cassirer. Hannah Arendt hat nach der Verhaftung sehr schnell realisiert, dass es wegen der Bestimmungen, die man ihr zuwies, keine Zukunft mehr für sie geben konnte und hat dann das Land Richtung Paris verlassen.

Mit welchen Folgen für ihr Denken?

Es gab etwas ganz Entscheidendes in ihrem Fall, nämlich die Wahrnehmung, dass mit der Art und Weise, wie Philosophie betrieben wird, wie Philosophie verstanden wurde, wie sich insgesamt die deutschen Meisterdenker positionierten, etwas ganz grundsätzlich nicht stimmte. Sie empfand bald eine tiefgreifende Skepsis gegenüber der Philosophie als akademischer Tätigkeit. Das führte bei Hannah Arendt dazu, dass sie sich für viele Jahren von allen theoretischen Arbeiten fernhielt und eine praktische Tätigkeit der Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsermöglichung für Kinder nach Palästina ergriff. Einen jüdischen Staat Israel gab es damals ja noch nicht.

Wie war das bei den anderen?

Es ist bei allen vieren festzuhalten, dass sie sich von akademisch institutionalisierter Philosophie ferngehalten haben und auch ferngehalten wurden. Keine der vier großen Denkerinnen hat hauptsächlich an einer Universität gelehrt oder hatte es angestrebt. Eine der Lehren, der vielen Lehren, die man von diesen Denkerinnen empfangen kann, ist, dass es in Grundlagenkrisen von Vorteil sein kann, sich von den Akademien und ihren institutionalisierten Denkformen freizuhalten. Das hält wacher, geschmeidiger, unabhängiger.

Wie hat sich das Bild der Philosophie bei Arendt in den finsteren Zeiten verändert, gerade da ihr Lehrer und Liebhaber, Heidegger, den Nazis folgte?

Es gab eine Einsicht in tiefe charakterliche Schwächen, die sie mit der Berufsergreifung des Karrierephilosophen selbst verbunden sah. Sie hat erlebt, wie Menschen ihres engsten Umfelds, allen voran Martin Heidegger, sich aus purer Machtgeilheit dem System als Vordenker andienten. Sie hielt das für mehr als nur eine charakterliche Schwäche, sondern etwas, das die Frage betrifft, wozu Philosophie eigentlich gut ist, vor allem auch, wie das Verhältnis von Philosophie, politischer Theorie und politischer Praxis zu begreifen ist. Es gibt auf Hannah Arendts Denkweg eine bedeutende Aussage von ihr, dass sie nicht Philosophin ist, sondern sich als politische Theoretikerin verstehen will. Gerade aus politischer Sicht ist ihr Philosophie als feststellende Theorie suspekt, geradezu unheimlich.

Was hatte sie zur Stärkung der Immunisierung gegen den Faschismus dann theoretisch und praktisch beizutragen?

Zur Person Wolfram Eilenberger , geboren 1972, ist Philosoph und Schriftsteller. Er war Gründungschefredakteur des „Philosophie Magazins“, das er bis Ende 2017 leitete. Zudem ist er einem breiten Publikum als „Zeit“-Kolumnist und durch seine Moderation der Sendung „Sternstunden der Philosophie“ im Schweizer Fernsehen bzw. 3Sat bekannt. Eilenberger ist auch Programmleiter und Moderator der „phil. cologne“. Das Buch „Zeit der Zauberer“ (Klett-Cotta-Verlag) über die vier Philosophen Martin Heidegger, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Ludwig Wittgenstein wurde ein Welt-Bestseller. Hierfür wurde er 2018 mit dem „Bayerischen Buchpreis“ ausgezeichnet. Das „Feuer der Freiheit“ über die vier Philosophinnen Simone de Beauvoir, Simone Weil, Hannah Arendt und Ayn Randt wurde ebenfalls in viele Sprachen übersetzt.

Wir reden ja heute immer von offenen Gesellschaften. Für Arendt bestand diese Offenheit nicht in einer wissenschaftsförmigen Offenheit, weder der Natur- noch der Humanwissenschaften. Es ging ihr darum, die politische Praxis von allzu strengen Theoriegestellen freizuhalten. Sie hat den Totalitarismus als politische Entwicklung so gedeutet, dass es sich hier um eine allzu hastige Übertragung von Theorien oder Philosophien auf politische Praxis handelte, was man am Marxismus-Leninismus und seinen Umschlag in den Stalinismus gut exemplifizieren kann. In gleicher Weise könnte man sagen, dass der Hitlerismus oder der Faschismus, so wenig politiktheoretisch diese als Bewegungen zunächst waren, ihr Handeln im Verlauf ebenfalls durch wissenschaftliche Theorien, zum Beispiel „wissenschaftliche“ Rassengesetze, durch Theorien, in denen der Darwinismus politisch geleitet und gedeutet wurde, legitimierten.

Arendt denkt den Menschen nicht allein als Individuum, sondern erklärt, dass der Andere oder die Andere immer mitzudenken sei. Ist das eine Konsequenz dieser Entwicklung?

Bei allen vier Denkerinnen ist die Existenz anderer Menschen für die Gewinnung dessen, was man als die eigene Freiheit verstehen will, die absolut zentrale Frage. Man kann sich das leicht erklären, denn all diese vier wurden von ihrer Umgebung zu anderen erklärt in Form der Wertigkeit, nämlich der Minderwertigkeit. Sie wurden zu Jüdinnen erklärt, wie Ayn Rand, wie Simone Weil, wie Hannah Arendt, und damit abgewertet, sie wurden zu Frauen erklärt und damit abgewertet als denkende Subjekte, und sie wurden natürlich auch als kritische Intellektuelle in einem Zeitraum, in dem Intellektuelle nicht mehr angesagt waren, sondern allzu entschlossenes Handeln, marginalisiert. Sie haben direkt körperlich erfahren, im Exil oder als Internierte, was es bedeutet, unter den Zumutungen von Wissensansprüchen anderer zu stehen. Das war ihr zentrales Thema, die Frage, was mich als Mensch unter anderen Menschen unter Anerkennung der Existenz anderer Menschen frei oder unfrei macht. Man könnte sagen, das ist die Ursprungsfrage von politischer Theorie.

Haben sie ein Mittel gefunden, wie man mit denen umgeht, die einem die Freiheit explizit einschränken wollen?

Hier fanden sie unterschiedliche Antworten, etwa einen radikal-libertären Ansatz wie bei Ayn Rand, zu einer Art Vorstellung von Demokratie, die sich an der griechischen Agora orientiert bei Hannah Arendt, bis zu einer Demokratie der Verwurzelung bei Simone Weil, deren tragende Bindungskräfte auf Erfahrungen beruhen, über die Menschen gerade nicht vollends verfügen: wie Erfahrungen des Naturschönen, der Liebe, und bei Weil auch religiösen, ja mystischen Erfahrungen.

Es gab kurz vor der NS-Übernahme Besuche von Simone Weil und Simone de Beauvoir in Deutschland. Wie erlebten sie ein Land, das auf dem Sprung in die Radikalität war?

Beide waren 1932/33 und 1934 in Berlin. Simone Weil hat eine enorm klarsichtige und völlig treffende Analyse der Lage geliefert, geradezu prophetisch, mit allen Verengungen, die eingetreten sind. Ihr war klar, dass es ungeheure Konsequenzen haben würde, wenn ein Land wie Deutschland sich so radikalisiert. Auch das sollten wir als Warnung an uns Heutige verstehen.

Und Simone de Beauvoir?

Sie hat sich, ein Jahr nach Hitlers Machtübernahme, überhaupt nicht für Politik interessiert. Sie hat Sartre besucht, der zu einem Austauschjahr am Maison de France in Berlin war. Und sie hat sich sozusagen für Lebensalltägliches wie den Geschmack des Bieres, die Form der Frauenkirche in München und dergleichen interessiert. Es tauchen in den ganzen Aufzeichnungen von Simone de Beauvoir so gut wie keine politischen Beobachtungen, geschweige denn Analysen auf. Das ist besonders interessant, da Simone de Beauvoir, die wir heute als große politische Denkerin wahrnehmen, bis zum Jahr 1940 mit Politik nicht das Geringste am Hut haben wollte. Das hat sich erst mit der Besetzung Frankreichs bzw. von Paris im Juni 1940 geändert. Eine eindrucksvolle Wandlung.

Haben wir die Umbrüche heute besser im Blick?

Wir haben das Thema wehrhafte Demokratie. Und wir werden uns im nächsten Jahr sehr stark mit der AfD beschäftigen, wohl auch beschäftigen müssen. Doch in der deutschen Philosophie ist die Antwort aus der liberalen Theoriebildung immer noch Rawls und Habermas, als ob die derzeitigen Probleme richtig zu adressieren, geschweige denn zu lösen wären, indem man weiter an diesen Theorien rumdoktert. Es gibt geradezu einen dogmatischen Schlummer in der deutschen akademischen Philosophie. Auch und gerade in diesem Feld.

Doch wie umgehen mit Aggressoren? Simone Weil hatte eine Antwort damals: Sie sagte, man müsse einige Deutsche töten, da sie so viel Böses täten…

Simone Weil war eine absolut überzeugte Pazifistin und sie blieb es auch, obwohl sie sich freiwillig für den Spanischen Bürgerkrieg meldete und auch in der französischen Resistance unter de Gaulle von London aus sogar beworben hat, sich als Fallschirmspringerin hinter der Frontlinie abwerfen zu lassen. Die Art und Weise, wie Simone Weil gedanklich mit ihrem Pazifismus gerungen hat, bleibt sehr eindrücklich für unsere heutige Zeit, für die Frage, wie wir zu kriegerischer Gewalt und Intervention stehen. Ein unvergessliches Denkereignis ist bei Simone Weil, als sie sagte, das eigentlich größte Opfer, das ein Mensch im Krieg bringen kann, besteht nicht darin, das eigene Leben zu lassen, sondern das Leben eines anderen zu nehmen. Wir denken darüber nach: Wäre ich bereit, für Kiew zu sterben? Während nach ihr die ethisch interessante Frage lautet: Wäre ich bereit, für Kiew zu töten? Das war, wäre für sie die eigentliche Überwindung.

Journalist und Philosoph Wolfram Eilenberger . © IMAGO/Panama Pictures