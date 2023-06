Wieviel Moral die Kunst verträgt: Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht

Von: Björn Hayer

Wo beginnt die Kunst und wo die Moral? Ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt: Nur wo beide Sphären zueinanderfinden, ist Freiheit.

Die Frage ist uralt und doch ein Dauerbrenner. Man stellte sie bei Marquis de Sades „Die 120 Tage von Sodom“, bei Vladimir Nabokovs „Lolita“ oder Michel Houellebecqs „Unterwerfung“: Gibt es unmoralische Kunst? Mit Nachdruck diskutiert man derzeit wieder darüber, zumal Till Lindemanns Verse durch die Öffentlichkeit geistern, darunter solche wie: „Schlaf gerne mit dir wenn du träumst/Weil du alles hier versäumst/Und genau so soll das sein (so soll das sein so macht das Spaß)/Etwas Rohypnol im Wein (etwas Rohypnol ins Glas)/Kannst dich gar nicht mehr bewegen/Und du schläfst/Es ist ein Segen“. Indem er überdies noch einen seiner Gedichtbände in einem selbstgedrehten Porno penetriert, macht er deutlich, dass seine Texte wohl mehr ein Selbstbekenntnis sind als für Kunst stehen.

So ließe sich – zunächst – mit weiten Teilen der Kulturgeschichte argumentieren. Viele ihrer Denker und Denkerinnen sind sich darin einig, dass Ethik und Ästhetik untrennbar miteinander verwoben sind. Letztere erweist sich in früher Anlage bei Platon und später bei Friedrich Schiller als Gefäß für das Gute. Sie fungiert dabei als eine Ausgleichskraft. Auf der einen Seite steht der Mensch, der den Trieben seiner Natur unterworfen ist, auf der anderen jener, der sie mit Vernunft zu kontrollieren weiß.

Das schöpferische Werk, zumindest in seiner klassischen Form, hat also oft etwas mit der rechten Balance zu tun, wie auch Elaine Scarry in ihrem Buch „On Beauty and Being Just“ betont. Haben wir beeindruckende Malerei oder eine Skulptur mit perfekten Proportionen vor Augen, sei dies ihr zufolge stets als eine „Einladung zur ethischen Fairness“ zu verstehen. Der ansehnlichen Symmetrie wohne per se ein ausgleichendes Moment inne. Somit könne Schönheit uns zu besseren Menschen machen.

Auch weil wir uns in einem bewegenden Theaterstück oder in einem Lied im besten Fall selbst verlieren. Denn die Kunst bietet die Möglichkeit zur Versenkung. Wir vergessen die Grenze zwischen uns und dem Objekt, tauchen ein in Sprache oder Musik. Eben dann findet ein wichtiger Umschlagpunkt statt, nämlich von der Identität zur Alterität. Oder mit den Worten des Philosophen Byung-Chul Han gesagt, nachzulesen in seinem Buch „Die Errettung des Schönen“: „Diese radikale Rücknahme des Selbst zugunsten des Anderen ist ein ethischer Akt […], ist wesentlich für die Gerechtigkeit“. Sich nur um sich selbst zu drehen, schließt eben eine Sensibilisierung für das Gegenüber aus.

Und so wird das Werk zum kontemplativen und Anziehungspunkt. Damit wir an ihm reifen, muss es nicht im Sinne der Aufklärung didaktisch oder im Sinne einer politischen Kunst aufrüttelnd sein. Nein, es genügt ein Augenblick des Erfasstwerdens. Niemand anderes hat diesen epiphanischen Übergriff so expressiv beschrieben wie Rainer Maria Rilke in seinem Poem „Archaïscher Torso Apoll“ (1918). Es ist ein Text, der sich jedweder direkten Erschließung widersetzt und daher umso mehr einen für die Moral notwendigen Prozess des Nachdenkens auslöst: Alles beginnt mit einem Besuch des Dichters im Pariser Louvre und mündet in einem Zeugnis über eine beinah erotische Begegnung zwischen einem lyrischen Ich und einer Skulptur. Gänzlich vereinnahmt, wandert der Blick des Betrachters vom (imaginären) Kopf über die Brust bis hin zu den Lenden, genauer zu jener (auch typografisch gesetzten) „Mitte, die die Zeugung trug“. Sie wird auch etwas im Betrachtenden hervorrufen. Dass es sich bei der steinernen Figur nämlich um kein rein passives Objekt handelt, wird durch deren Bewegungsdynamik deutlich. Der Torso „glüht“ und flimmert, gar ein „Schauen“ geht von ihm aus. Die Konsequenz: Überwältigung! Ähnlich einem Blitz schlägt das Gesehene beim Ich ein. Derweil bricht die Figur aus sich selbst heraus, „wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,/ die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.“

Ganze Bücher wurden über diesen letzten, überraschenden Satz geschrieben. Im Grunde enthält er eine von vielen geteilte Erfahrung: Wenn wir plötzlich bei einem Film zu weinen beginnen, wenn uns ein Buch, eine Seite, ein Wort zutiefst bewegen, dann entsteht dieser Rilke’sche Funkenschlag. Aus einer Anschauung resultiert eine Emotion und aus der Emotion eine Einsicht, vielleicht eine gesteigerte Form des Mitgefühls oder eine besondere Art des Erkennens und neuen Sehens. Wir werden bewusster, sowohl gegenüber uns selbst als auch der Umwelt. Vielleicht gelangen wir gar zu dem Entschluss, unser Leben ändern zu müssen.

Die Ästhetik, so lässt sich zusammenfassen, trägt in der Ethik – und umgekehrt. Denn was auf die Kunst im Allgemeinen und das symbolistische Poem im Besonderen zutrifft, ist die Formgebung. Gerade in der festen Struktur des Sonetts vermittelt „Archaïscher Torso Apolls“ eine Ordnung. Sie gibt dem Gedanken, mithin der Botschaft einen Halt. Nun mögen manche den Einwand erheben, dieses übrigens schon bei Hegel formulierte Ideal träfe vornehmlich auf vormoderne kulturelle Werke zu. Gewiss, nach Nietzsche, Freud und Marx stand seit Ende des 19. Jahrhunderts kein Stein mehr auf seinem Platz. Ob Charles Baudelaire und August Strindberg in der Literatur oder Alban Berg und Igor Strawinsky in der Musik – das Dissonante und Disharmonische zog in die Sphäre der Ästhetik ein. Gerechtigkeit und Wahrheit als Teile einer Symmetrie des Schönen galten seither allenfalls noch als Projekt nostalgischer Geister.

Also geht Kunst wohl doch ohne Moral, oder? So einfach fällt eine Antwort allerdings nicht aus. Denn auch wenn die Moderne alle Konstanten ins Chaos gestürzt hat, vermochte ihre Kunst zu wirken. So gilt: Kafkas Romanfragmente bewegen uns nicht wegen ihrer Schönheit, sondern gerade wegen der Abwesenheit von Schönheit.

Wo uns kein Netz mehr auffängt und das Bodenlose sich auftut, suchen wir umso mehr nach Stabilität und Form. Insofern zielt die Moderne sogar auf eine Kunst, die Moral einschließt. Jedoch nicht als etwas, das einem Text oder einem Bild unmittelbar eingelagert ist. Vielmehr bildet sie sich in der Beziehung zwischen Betrachterin und Betrachter, Leser und Leserin und dem Gegenstand an sich heraus. Deutlich wird ein Prozess des Suchens und Findens.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür stellt die Freiheit dar. Kunst lebt von der autonomen Wahl sowie dem ganz persönlichen Zugang (oder Nicht-Zugang). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sie unter den Bedingungen des Zwangs verkommt. Ästhetik wird leer, geradezu beliebig, wenn man sie in Diktaturen als Propagandamittel missbraucht. Dort soll sie gemäß einer rigorosen Staatsdogmatik belehren und wird paradoxerweise amoralisch. Denn die Mitte zwischen dem Ich und dem Gegenüber geht verloren. Kunst steht dann nur noch für etwas und nicht mehr für sich. Letztlich kann man daher auch Till Lindemanns Lyrik noch als moralisch bezeichnen, weil sie dem freien Blick ausgesetzt ist und damit – auch losgelöst von den kruden Vorstellungen ihres Schöpfers – in Beziehung treten kann. Ob sie aber gute Literatur ist? Die meisten werden sie wahrscheinlich eher ertragen.

So oder so ringt sie uns aber ein Gut ab, nämlich eine Haltung.