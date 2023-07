Historiker König: „Europa lag in der Peripherie des Weltgeschehens“

Von: Michael Hesse

„Die muslimische Tradition betont, dass Mohammed kein idealisierter Gottessohn war“, sagt König. Der Baqi-Friedhof in Medina, wo Mohammed-Weggefährten liegen. © imago

Historiker Daniel G. König über die frühe Globalisierung, die Expansion des Islam, die Rolle Europas in einer asiatisch dominierten Welt und den letzten Band der „Geschichte der Welt“.

Professor König, Sie haben ein Buch herausgegeben, das sich mit der globalen Verflechtung in der Zeit von 600 bis 1350 befasst, also eigentlich der Periode unseres Mittelalters. Die Welt war im Aufbruch, zumindest wenn man sich die Ausbreitung von Christentum und Islam sowie die mongolische Expansion ansieht. War die Zeit eine Art Vorläufer unserer Globalisierung?

Wir können schon im 10. Jahrhundert von einem „Weltsystem“ sprechen, das Europa, das subsaharische Afrika und Ostasien verband. Aber ist Globalisierung ein unausweichlicher Prozess der Verdichtung? Die Zukunft war nie festgeschrieben. Verdichtungsprozesse erlebten Rückschläge, etwa als die Pestwellen des 14. Jahrhunderts bestehende Wirtschaftskreisläufe temporär zerstörten. Expansionsprozesse wie die arabisch-islamische Expansion, die Kreuzzüge und das mongolische Ausgreifen zerstörten zunächst existierende Beziehungsgeflechte. Sie ließen aber auch neue Verbindungen entstehen und erweiterten bestehende Horizonte.

Kann man von Christen und Muslimen als Pionieren der Globalisierung sprechen?

Christen und Muslime stießen in unserer Periode bis nach Ostasien vor, aber es gab nur vereinzelt Hinduisten oder Buddhisten im Mittelmeerraum. In seiner Globalgeschichte „Welten des Mittelalters“ unterschied Michael Borgolte daher „expansionsfreudige“ Monotheisten von weniger expansiven Anhängern ostasiatischer Frömmigkeitsformen. Die Ostasienexpertin unseres Bandes, Naomi Standen, erkennt keinen mangelnden Verbreitungswillen des Buddhismus, sondern eine monotheistische Welt, die seiner Ausbreitung nach Westen Grenzen setzte.

Trifft der Epochenbegriff „Mittelalter“ überhaupt die Entwicklungen auf unterschiedlichen Kontinenten?

Ich diskutiere den Epochenbegriff ausführlich in der Einleitung des Bandes. Er ist nur mit großen Verrenkungen auf andere Regionen übertragbar. Viele Erinnerungskulturen betrachten unsere Periode als eine Zeit der Blüte vor dem europäischen Kolonialismus, nicht als Übergangsperiode zu einer fortschrittlicheren Moderne. Wir haben noch keine weltweit akzeptierten globalgeschichtlichen Epochenkategorien.

Es lebten vergleichsweise wenige Menschen auf der Erde. Gab es da überhaupt Verbindungen zwischen Afrika und dem äußersten Osten Asiens?

Madagaskar wurde bis zum Beginn des zweiten Jahrtausends vom Malaiischen Archipel aus besiedelt: Malagasy ist eine austronesische Sprache! Madagaskar pflegte aber kaum Beziehungen zu Kontinentalafrika. Die Swahili-Küste Ostafrikas war dagegen ein integraler Bestandteil des erstarkenden Handels im Indischen Ozean, der auch China einbezog. Westafrika war nur über das Mittelmeer und Ägypten an diese Handelsströme angebunden.

Welche Ähnlichkeiten finden sich unter den Entwicklungen der Regionen? Entwickelten sich die Gesellschaften gleich schnell oder gibt es spezielle Reiche und Regionen, die die Nase weit vorne hatten, wie etwa China?

Die Anbindung der Amerikas an andere Weltregionen war so gering, dass gesellschaftliche Entwicklungen von außen nicht beeinflusst wurden. Mobilitäts-Achsen verbanden Norden und Süden. In Eurafrasien gab es dagegen starke Ost-West-Achsen, die an verschiedenen Stellen ausfransten. Als Bindeglied zwischen Ostasien, Europa und dem subsaharischen Afrika fungierte ein nach ähnlichen Standards funktionierender Flickenteppich muslimisch geführter Gesellschaften, eine Art „islamischer Commonwealth“. Ähnlich wie der britische Commonwealth bestand dieser aus verschiedenen politischen Entitäten, die früher Teil eines Expansionsimperiums gewesen waren. Nach dessen Fragmentierung waren sie durch gemeinsame Standards miteinander verbunden geblieben. Im Falle des britischen Commonwealth waren dies die englische Sprache, angelsächsisches Recht, Maßeinheiten, der Linksverkehr, et cetera. Im islamischen Commonwealth waren es der Islam als Leitreligion, Standards des islamischen Rechts und des religiösen Diversitätsmanagements, eine besondere Rolle der arabischen Sprache und Maßeinheiten. Die in einem Commonwealth erreichte Balance zwischen Standardisierung und kultureller Diversität macht ihn zu einem Transitraum, Schmelztiegel und damit zu einem globalen Impulsgeber: Er verbindet Verlässlichkeit mit einer großen Offenheit für vielfältige kulturelle Einflüsse von innen und außen.

Sie verweisen auf eine hohe Produktion von Gedankenwelt, die als „phantastische Geographien“ bezeichnet werden, darunter befinden sich auch Vorstellungen von Monstern o. ä. Wie kam es dazu?

Das Monströse und Wunderbare war Teil vormoderner Lebenswelten. Es wurde außerdem in Gegenden projiziert, von denen man keine aktuellen Informationen hatte. Man kann zeigen, dass reale Begegnungen zum Abbau solcher Vorstellungen führten.

Welche Rolle spielte die Beulenpest des 14. Jahrhunderts transkontinental gesehen? Gab es schon damals vergleichbare Auswirkungen wie heute bei der Pandemie?

Der „Schwarze Tod“ war ein herber Rückschlag für die um 1300 erreichte Verflechtung von Europa, Afrika und Asien. Für Europa geht man von Todesraten zwischen 25 Prozent und 40 Prozent aus. Man stelle sich vor, in Deutschland würde die Bevölkerung schlagartig von etwa 80 auf 60 oder gar 48 Millionen sinken! Die Auswirkungen wären verheerend: Zusammenbruch aller funktionierender Systeme, Wüstungen, Arbeitskräftemangel. Solche Konsequenzen hat Covid 19 nicht gezeitigt, war aber hinsichtlich der Verbreitung und der getroffenen Maßnahmen ein wirklich globales Ereignis. Die Pestwellen des 14. Jahrhunderts haben v. a. China, den islamisch geprägten Mittelmeerraum und Europa getroffen, weniger den Indischen Subkontinent und das subsaharische Afrika. In der Pest manifestiert sich, was der amerikanische Historiker William McNeill als „mikrobielle Vereinigung der Alten Welt“ bezeichnet hat. Diese immunologische „Stärkung“ zeichnet wohl dafür verantwortlich, dass es nach 1492 in den Amerikas zu einem krankheitsbedingten Massensterben der Indigenen, nicht aber der Europäer kam.

Wie ist die Rolle Europas in der poströmischen Zeit im Vergleich mit anderen Kontinenten und Makroregionen zu bewerten? Hinkte man hinterher?

Europa lag zunächst in der Peripherie des Weltgeschehens. Ab dem 11. Jahrhundert klinkte es sich über den muslimisch geprägten Mittelmeerraum in den Handel im Indischen Ozean ein und kam erst nach der mongolischen Expansion in direkten Kontakt mit Ostasien. Mit Johannes von Montecorvino finden wir um 1305 den ersten päpstlichen Legaten in China. Christen aus Westasien waren hier schon viel früher!

Zur Person Daniel G. König lehrt Geschichte der Religionen an der Universität Konstanz. Er ist Mitherausgeber des Journals „Transmediterranean History“ und Verfasser der Monographie „Arabic-Islamic Views of the Latin West“ sowie Autor einschlägiger Fachaufsätze, u. a. „Der Islam und die Genese Europas“. Er ist Herausgeber des Buches „600-1350. Geteilte Welten. Geschichte der Welt“ (C.H.Beck, München 2023, 1191 S., 49,95 Euro). Dabei handelt es sich um den letzten von insgesamt sechs Bänden zur Globalgeschichte, die von Jürgen Osterhammel und Akira Iriye herausgegeben worden sind.

Karl dem Großen gelang es nicht, einen Kanal von drei Kilometern Länge bauen zu lassen.

Dieses Projekt hat Johannes Preiser-Kapeller in seiner lesenswerten Globalgeschichte der Spätantike mit technisch-logistischen Leistungen anderer Gesellschaften des 8. Jahrhunderts kontrastiert und damit gezeigt, dass Europa zu dieser Zeit noch nicht „mithalten“ konnte. Im Jargon der postkolonialen Denkschule würde man sagen: Europa war der „dekolonisierte globale Süden“ der poströmischen Periode. Es entwickelte sich aber rasant.

Wo lag damals der Schwerpunkt der Wirtschaftsmacht? Auch in Asien?

Der „islamische Commonwealth“ fungierte als Verbindungsregion zwischen Produktionszentren auf drei Kontinenten. Stärker werdende Wirtschaftsströme verbanden das Mittelmeer mit dem subsaharischen Afrika und dem Südchinesischen Meer. Bis zum Ende des 10. Jahrhunderts lieferte Europa v.a. Rohstoffe und Sklaven. Ab dem 11. Jahrhundert traten europäische Expansionskräfte immer eigenständiger auf. Sie transformierten dieses protoglobale Wirtschaftssystem, als sie ab dem späten 15. Jahrhundert die Amerikas „anschlossen“ und den Handel im Indischen Ozean auf ihre Interessen ausrichteten.

Woran lag es, dass sich der Islam so schnell ausbreiten konnte?

Ein reformatorischer religiöser Ordnungswille traf auf eine zerrissene spätimperiale Welt. Ostrom und das Sassanidenreich hatten sich gerade einen achtzehnjährigen Krieg geliefert. Die Kaiser waren mit harter Hand gegen Andersgläubige vorgegangen, bis hin zu Zwangskonversionen von Juden. Viele Menschen wollten Ruhe, Sicherheit und Glaubensfreiheit. Gewalt und Versklavungen (keine kollektiven Zwangskonversionen!) waren nur ein Teil eines Expansionsprozesses, der über kompromissreiche Kapitulationsverträge in eine neue Ordnung führte. Nichtmuslime hatten im entstehenden islamischen System ein Existenzrecht und Möglichkeiten der Wohlstandssicherung. Nur deswegen gelang es den Muslimen, die Herrschaft auch zu halten. In unserer Periode ließen muslimisch geführte Gesellschaften mehr religiöse Diversität zu als christliche. Lesen Sie dazu Mark R. Cohen „Unter Kreuz und Halbmond. Die Juden im Mittelalter“.

War Mohammed mehr Religionsstifter oder mehr Krieger?

Die muslimische Tradition betont, dass Mohammed kein idealisierter Gottessohn war. Als fehlbarer Mensch versuchte er, das Überleben einer als dringend empfundenen prophetischen Reformbotschaft mit politischen Mitteln zu sichern.

Was verursachte überhaupt die Expansion seiner Truppen und die seiner Nachfolger?

Man kann Teile des Korans als Expansionsideologie lesen, aber es ist komplexer: In etwa neun Jahren gelang es Mohammed im Rahmen militärischer Konflikte und mittels Diplomatie, die Arabische Halbinsel zu vereinen. Zwischen 634 und 636 setzte sein Nachfolger Abu Bakr die Zentralmacht Medinas und Mekkas endgültig durch. Erst dann entlud sich das aufgebaute militärische Potenzial nach außen. Wirtschaftende, Reformer und Administratoren suchten und fanden hier neue Betätigungsfelder.

Hätte der Islam auf einen Herrschaftsbereich wie das Römische Reich zurückgreifen können, wie es bei den Christen der Fall war, hätte er nicht so gewaltsame Eroberungen tätigen müssen?

Man kann nicht sagen, dass muslimische Eroberungen brutaler waren als römische oder poströmische Expansionsprozesse. Karl der Große hat zwischen 772 und 804 Sachsen annektiert und zwangskonvertiert! Dann ließ er sich ab 800 Imperator Romanorum nennen. Wir denken gerne, das Römische Reich sei „europäisch“ gewesen. Tatsächlich haben aber die frühen Muslime den größten Teil des Römischen Reiches übernommen: urbanisierte Landschaften von der Iberischen Halbinsel bis nach Syrien und damit auch römische Bäderkultur, Gewichtsmaße, administrative Schriftlichkeit, ein imperiales Postsystem etc. Sie entwickelten im islamischen Recht eine überregionale Form des „rule of law“. War das Karolingerreich wirklich „römischer“ als das Umayyaden-Kalifat der Expansionsperiode?

Welche Erkenntnisse bietet die Globalgeschichte im Vergleich zu den früher herkömmlichen nationalen Geschichtsschreibungen?

Intellektuelle, Aktivistinnen, Aktivisten und politische Entscheidungskräfte aus Nordamerika und Europa geben sich heute gern kosmopolitisch, postkolonial und diversitätsfreundlich. Viele halten ihre Weltsichten aber für allgemeingültig. Globalgeschichte kann ein Schlüssel dazu sein, die Welt aus anderen Perspektiven zu sehen. Dazu braucht man kritisch reflektiertes historisches Fachwissen und mehr als nur Englischkenntnisse. Wir müssen der nächsten Generation die Perspektiven weiten und sie gleichzeitig vor globalisierendem Dilettieren bewahren.

Daniel G. König, der in Konstanz lehrt. Foto: privat © privat