Wahl eines AfD-Mannes zum Landrat: Zu spät auf die Bremse getreten

Von: Shimon Stein

Die traditionellen Parteien haben den Aufstieg der AfD mitzuverantworten, weil Dialog die Radikalisierung begünstigen kann.

Zwei Fragen suchen weltweit nach einer Antwort: Zuerst, wie ist der bisherige Erfolg des Rechtspopulismus zu erklären? Und dann, die akutere Frage: was nun? Handelt es sich um den aufhaltsamen oder unaufhaltsamen Aufstieg des Rechtspopulismus? Die Antwort auf die letzte Frage nehmen wir, Bürger und Bürgerinnen eines Staates, in dem dieser Aufstieg weit fortgeschrittener ist als in der Bundesrepublik, vorweg: Der Aufstieg ist im Prinzip aufhaltbar, vorausgesetzt es gibt keine Kompromissbereitschaft gegenüber oder Anbiederung an Rechtspopulisten. Auf den Hiatus zwischen „Verstehen“ und „Zustimmen“ muss geachtet werden, Brandmauer hin oder her. Eine Normalisierung ist ein Tabubruch. Auf das Wie kommen wir später zu sprechen.

Wenn auch in einem relativ kleinen Landkreis wie Sonneberg sich eine Mehrheit für die Rechtspopulisten bzw. Rechtsradikalen findet, und das gegen eine Koalition aller traditionellen Parteien, ist die freiheitliche demokratische Ordnung im ganzen Land in Gefahr. Denn es geht nun nicht mehr, wie bisher, „nur“ um die parlamentarische Präsenz dieser Alternative, sondern um die Legitimität ihrer Teilnahme an der Exekutive. Da müssen die Alarmglocken schrillen, weil nun, nicht zum ersten Mal in Deutschland, der archimedische Punkt gesucht wird, der den „Schluss mit diesem System“ zulässt.

Dass seit 1990 der nicht überraschende Anti-Wessi-Reflex in den neuen Bundesländern die Wähler motiviert, dem „System“ zu trotzen, ist bekannt. Lange Zeit war die PDS die passende Plattform hierfür. Später konnte sich die rechtspopulistische, ethnozentrische AfD als bessere Plattform empfehlen. Die neuen Herausforderungen für die gesamte Bundesrepublik, für die EU – der Euro, die Masseneinwanderung, dann die Pandemie und nun die Inflation, die Klimakrise und der Krieg – schürten aber dermaßen die Ängste und die Verunsicherung, dass immer mehr Wähler und Wählerinnen den Wunsch nach einer anti-systemischen „Wunderwaffe“ äußern: Aus ihrer Sicht kann das vorhandene System bzw. eine der altbekannten Parteien – das schien die in sich zerstrittene Ampel-Regierung zu bestätigen – keine Lösung mehr finden. So bleibt für sie angeblich nur eine Alternative – die AfD – übrig.

Der Aufstieg des Rechtspopulismus bis hin zur Beteiligung am Regieren begann etwa vor zwei Jahrzehnten, in Österreich, in Israel, dann in Polen, in Ungarn, in Italien, in Skandinavien, 2016 auch in den USA. Wahrscheinlich war es die besondere Vergangenheit der Deutschen, die den Einzug von Rechtsradikalen in den Bundestag bis 2017 aufschieben konnte. Doch dann passte sich in gewisser Weise auch Deutschland dem Zeitgeist an. Diese „Normalisierung“ führte jedoch bislang nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD. Bislang. Wenn aber für immer mehr Bürger und Bürgerinnen „aus der Mitte der Gesellschaft“ die Hemmschwelle wegfällt, wenn die Verfassungsschützer nicht in der Lage sind, den Prozess der schleichenden Legitimierung der Rechtspopulisten aufzuhalten, entsteht die Dynamik, die auch auch hier zur Regierungsbeteiligung, dann zur Alleinherrschaft dieser Zerstörer der liberalen Demokratie führen könnte.

Dass in Sonneburg bei der Stichwahl die AfD fünf Prozent dazugewonnen hat, wie auch in Schwerin, zeigt, dass die Trennlinie zum Rechtspopulismus aufgeweicht ist, dass die liberale Demokratie es nicht mehr schafft, die Spielregeln zu bestimmen und zu vermitteln. Was folgt, ist nicht nur ein größerer Zulauf zum Rechtspopulismus, sondern auch die Radikalisierung dieses Populismus.

Dabei ist der Vorwurf, wonach „das System“ versagt hat, nicht von der Hand zu weisen: Die Vertreter „des Systems“ haben aus Bequemlichkeit oder aus Opportunismus die Bremse nicht rechtzeitig gezogen, vom Menetekel an der Wand weggeschaut. Zugegeben: Im internationalen Vergleich steht die historisch bewusste Bundesrepublik nicht besonders ungünstig da. Eine Garantie gegen die Erosion des demokratischen Systems ist das jedoch nicht.

Die Personen Shimon Stein war von 2001 bis 2007 Israels Botschafter in Berlin. Derzeit ist er Senior Fellow am Institut für Nationale Sicherheits-Studien (INSS) an der Tel Aviv Universität Moshe Zimmermann ist Historiker, Professor emeritus an der Hebräischen Universität, Jerusalem.

Um aber die Dynamik zu verstehen, die diese Erosion herbeiführt, ist der israelische Fall besonders lehrreich. Von Beginn an war dort der Nährboden der Rechtspopulisten und Rechtsradikalen das Gefühl der Verunsicherung. Der äußere Feind (real oder auch konstruiert) wird ständig thematisiert. Innerhalb der Gesellschaft stellt man sich meist als Opfer einer Bedrohung oder Verschwörung dar: Nicht nur das, was als nicht jüdisch gilt, sei gefährlich, sondern auch die „Linke“ (obwohl sie schon lange tot ist), die Eliten (obwohl hier eine Wende längst stattfand), die „Post-Zionisten“, etc. So wird alles, was früher staatstragend war, zur Zielscheibe des Kampfes gegen das „defekte System“.

Der Anschlag auf die Gewaltenteilung und auf die freiheitliche Demokratie in Israel findet so seine Rechtfertigung. Wie jüngst der ehemalige AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen in Deutschland, so auch ehemalige Likud-Politiker, darunter ehemalige Minister, in Israel: Sie melden sich zu Wort und lamentieren über die zunehmende Radikalisierung des rechten Lagers. Sie weichen aber der Frage aus: Wieso habt ihr das ermöglicht? Es geschah eben deswegen, weil sie von der programmierten Radikalisierung wegsahen, zu der jeder Rechtsradikalismus prädestiniert ist. Dass es der Ritt auf dem Tiger ist, begriffen sie zu spät.

In Deutschland versucht nicht nur der Bundeskanzler, sogar auch der Zentralrat der Juden das dubiose Argument im Sinne von „nicht alle AfD-Wähler sind rechtsradikal“ zu verwenden, obwohl uns die Erfahrung in Europa und in Israel anderes lehrt: Um einen Anschlag auf die Verfassung, auf die Demokratie zu verüben, reicht eine radikale Führungsgruppe aus, die von der Masse enttabuisiert und toleriert wird.

In Israel hat sich nicht nur die größte Partei, Likud, radikalisiert, sie hat eine Partei in die Regierung geholt, die noch radikaler ist und an der Zerstörung der demokratischen Grundwerte ihre Freude hat, weil damit ihre rassistischen und expansionistischen Fantasien in Erfüllung gehen können. Diese Entwicklung sollte als Mahnung auch für andere westliche Gesellschaften gelten. Es nimmt auch nicht Wunder, dass die AfD und die israelische Rechte miteinander liebäugeln – zuerst wird das gemeinsame Ziel verfolgt, Kampf gegen Muslime und Musliminnen und für den Primat der Ethnie; bis später die israelfreundliche Maske der AfD fällt. Das Beispiel Israel ist eine Warnung – das Verschwinden der roten Linie im Umgang mit der AfD ist das Rezept für ein Desaster.

Das Fazit: Toleranz gegenüber dem Rechtspopulismus bzw. Dialog und Kooperation mit ihm verhelfen nicht zur Zähmung, sondern zur Radikalisierung dieses Lagers. Die Aufgabe der liberalen Demokratie ist keine leichte, aber eine überlebensnotwendige: Da die Grundwerte der Demokratie an Respekt ständig verlieren, müssen die Sozialisationsagenturen der Demokratie konsequente erzieherische Arbeit leisten. Hierzu muss die Politik klare, verständliche, nicht populistische Ziele setzen. Und nicht zuletzt müssen die Traditionsparteien endlich wieder für charismatische Politiker und Politikerinnen attraktiv werden, die Überzeugungsarbeit im Dienste der Demokratie leisten können.