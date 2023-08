Wagner-Chef Prigoschin und ein Roman – Die Sicht des Teufels

Von: Michael Hesse

Fiktion wird Realität: Guiliano da Empolis Buch „Der Magier im Kreml“ zeigt, wie es wirklich im Kreml zugeht, Prigoschin erklärt darin die Gründe für sein eigenes Ende.

Der Kreml hat viele Türme. Und zwischen ihnen oszilliert die Macht. Kaum jemand hat den Durchblick - schon seit Jahrhunderten nicht –, wem die Macht gewogen ist und wem nicht. Die Mauern des Kreml sind einfach zu hoch. Wer die Kräfteverhältnisse in Moskau verstehen will, sollte wissen, dass schon ein winziger Kontrollverlust ausreicht, um einen Riss im Gemäuer zu verursachen. Der Sturz von Jewgeni Progoschin – eines Teufels, der vom Himmel fiel –, ist keineswegs überraschend, wenn man sich in dem Roman von Guiliano da Empoli lesend verliert.

Seine vielfach und zu Recht gefeierte Meistererzählung „Der Magier im Kreml“, erschienen bei C.H. Beck im Frühjahr 2023, wurde vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 2022 verfasst. Empoli folgt der Spur ins Zentrum der Macht des Kreml. Jeder, der in dem Gefüge bestehen wolle, müsse imstande sein, „diese Schwingungen mit der Genauigkeit eines Seismographen des Moskauer Instituts für Geophysik zu messen“, so Empoli. Das sei eine aufreibende Tätigkeit, die Übung erfordere, stets müsse man der Situation den Puls fühlen, auf der Hut vor dem Absturz sein.

Im Falle Prigoschins hat sich das erübrigt. Es gibt keinen Puls mehr zu fühlen, und schon nach seinem schnell abgeblasenen „Marsch auf Moskau“ war allen klar, dass die Zeit für ihn reif sein würde. Kurioserweise liefert Prigoschin in dem Roman selbst die passende Beschreibung für seinen Abgang. Im letzten Drittel des Buches tritt der Koch auf und überrascht den Erzähler mit seinen Lebensweisheiten. Und hier nennt er die Gründe, warum er das riskante Spiel betrieb, Putin herauszufordern, was zu seinem Tod führen sollte. Die jetzt, nach seinem Absturz aufkommenden Erklärungen seitens der medialen Einpeitscher in Moskau verblassen gegenüber der Überzeugungskraft des fiktionalen Textes.

Der Weg zu Prigoschins Bekenntnissen führt über Empolis Erzählung, die besonders Putins Aufstieg vom Funktionär zum Mittelpunkt des russischen Universums gilt. Der als „Zar“ bezeichnete Präsident wird als eiskalter Machtpolitiker mit ungeheurem Durchblick dargestellt. Vieles ist bekannt, und doch saugt man es erneut in sich auf. Die Kritik Putins am Westen, dem er eine Doppelmoral vorhält – die der Westen fraglos hat, was die russische Aggression in der Ukraine nicht besser macht.

Empoli schildert eindrücklich die Demütungen, die die Russen erlitten. Etwa, als Bill Clinton, damals US-Präsident, ins Lachen ausbricht, als der tapsige russische Amtsinhaber Boris Jelzin sturzbesoffen einen Auftritt in einer Live-Sendung hat. Man kehrt ein in die wilden 90er Jahre, die gekennzeichnet sind von einer ungeheuren Freiheit, von boomenden Kunst- und Literaturzeitschriften, man kann ja jetzt alles lesen, was früher verboten war. Doch auch wenn es Freiheit gibt, schlägt zugleich der Kapitalismus unbarmherzig zu. Die Inflation frisst alle Ersparnisse auf. Und die Oligarchen reißen sich das Volkseigentum unter die Nägel und kommen so zu unendlichem Reichtum. Dazu der ständig betrunkene Präsident. Jelzin, ein Mann, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann, wird vom Westen kaum ernstgenommen.

Putin wird vom Medienmogul Boris Berenowski daher dazu gedrängt, als Nachfolger Jelzins zu kandidieren. Putin ziert sich erst. Dann macht er es und baut seine Macht zielstrebig aus. Wer ihm widerspricht, hat schon verloren. Erst geht er resolut gegen die Tschetschenen vor. Ob die Anschläge auf Moskauer Wohnviertel von Putin ausgegangen sind, lässt der Autor offen. Er konzentriert sich auf Putins Entschlossenheit. Eiskalt ist er. Als zu Beginn seiner Präsidentschaft ein U-Boot versinkt, die ganze Nation um die Insassen bangt, genießt Putin seinen Urlaub. Nichts könnte ihn auf die Idee bringen, sich als mitfühlend zu zeigen.

Der Roman ist eine Art Leitfaden für das Verständnis dessen, was in Putins Kopf vorgeht. Im Zentrum steht der Spin-Doctor Vadim Baranow. Unschwer erkennt man darin Wladislaw Surkow, Putins Chefideologen und einen der Architekten der extrem zentralisierten Machtverhältnisse in Russland. Sukow brachte das den Ruf eines Marionettenspielers ein, andere nannten ihn „Putins Rasputin“. Aus der Perspektive dieses Chefideologen geht da Empoli den Machtstrukturen im Kreml auf den Grund. Das Buch, beinahe ein Essay, liest sich wie ein fiktionaler Bericht über den einflussreichen Berater im Kreml, der allzu gerne darüber sinniert, dass die Russen eine Vorliebe für starke Führer haben und die USA nichts anderes zu tun haben, als Russland in die Knie zu zwingen.

Im Roman ist es ein Literaturhistoriker, der aus Paris nach Moskau kommt und die eigentliche Geschichte erzählt. Eigentlich gilt sein Interesse dem vergessenen Schriftsteller Jewgeni Samjatin. Zu seiner Überraschung erhält er jedoch eine Nachricht von Baranow. Der längst kaltgestellte Putin-Berater war bereits in Vergessenheit geraten, zeigt sich aber quicklebendig und lädt den Literaturwissenschaftler zu sich ein. Der Spin-Doctor Putins offenbart ihm in dem Gespräch sein Leben.

Er hebt an mit dem Fall der Berliner Mauer. Die schlimmen Exzesse in Moskau in den 1990er Jahren sind ein großes Thema, auch die Freiheit, die die Menschen nach den Jahren des Sowjet-Kommunismus genossen. Der Aufstieg der Medien in Russland. Baranow selbst profitiert davon und setzt sich als Fernsehproduzent durch. Er verdient viel Geld. Doch mit seinem Erfolg tritt auch die große Langeweile ein. Baranow nähert sich Putin an. Wie viele andere auch unterschätzt er diesen. Wer Deals mit ihm aushandeln will und sich für klüger hält, wird am Ende umgebracht. Prigoschin ist ja nur das jüngste Opfer auf einer langen Liste.

Baranow bleibt viele Jahre im Kreml. Da die Freiheitsbewegungen nur nerven, kommt Baranow auf die Idee, die anderen Bewegungen anzustacheln, ihnen Kraft zu verleihen. „Vielleicht gibt es jemanden, der gegen Impfungen ist, ein anderer ist gegen Jäger oder Umweltschützer oder Schwarze oder Weiße. Spielt keine Rolle. Hauptsache, jeder hat etwas, das ihm am Herzen liegt, und jemanden, der ihn zur Weißglut bringt.“

Die nächtliche Unterredung endet, als die kleine Tochter Baranows erscheint und er das Interesse an seinem Gast verliert.

Das Buch: Giuliano da Empoli: Der Magier im Kreml. Roman. München 2023. C.H. Beck. 265 S., 25 Euro.

Die Herausforderung des Buches besteht darin, die Sicht des Teufels einzunehmen, sagt Autor da Empoli. Der Teufel trägt 30 000 Euro teure Anzüge und lässt die Leute fallen, die ihm in die Quere kommen.

Irgendwann taucht in dem Buch dann Prigoschin auf. Putin will, dass Baranow ihn trifft, was den naturgemäß verwundern muss. Warum sollte ein Präsidenten-Berater einen Koch treffen und mit ihm über Außenpolitik reden wollen?

„,Es wäre hilfreich, wenn ihr miteinander reden würdet, Wadja.‘“ So nennt Putin Baranow. „,Sie müssen eines begreifen’“, sagt Baranow zu dem Literaturhistoriker: „,Der Zar äußert sich nie sehr genau, aber er sagt auch nie etwas rein zufällig. Wenn er sich die Mühe macht, etwas vorzuschlagen, zum Beispiel sein politischer Berater möge sich doch mit einem Restaurantbesitzer aus St. Petersburg treffen, um mit ihm über die russische Außenpolitik zu diskutieren – so absurd das auch klingen mag –, dann muss diese Idee ernst genommen und umgesetzt werden. An jenem Abend sprach mir Prigoschin bloß eine Einladung für den nächsten Tag aus, ohne diese Miene zwischen Gangster und Haushofmeister abzulegen, die er den ganzen Abend zur Schau getragen hatte.’“

Schließlich erzählt Prigoschin Baranow von seiner Beziehung zu Putin. Baranow setzt also an: „Putin war es, der Prigoschin, als er Anfang der Neunzigerjahre stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg war, zusammen mit einer Gruppe von Geschäftspartnern die Lizenz für die Eröffnung des ersten Casinos der Stadt erteilt hatte. Das dürfte keine Vergnügungspartie gewesen sein, wenn man den Zeitpunkt und die Art des Geschäfts bedachte, doch alles deutete darauf hin, dass Prigoschin seine Sache gut gemacht hatte. Von da an hatte ein Aufstieg begonnen, den der Zar mit nicht nachlassendem Wohlwollen begleitet hatte.“

In dem fiktiven Dialog setzt Prigoschin an und erzählt dem Berater Putins, Baranow, etwas über sich. Am Ende schildert er seine Menschensicht. Und darin steckt genau der Kern dessen, was ihn angetrieben haben mag, Rostow am Don mit seinen Truppen einzunehmen und Richtung Moskau zu marschieren, bevor ihm dann irgendein Deal, angeblich durch den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko ausgehandelt, vom Äußersten abhalten konnte... .

„Weißt du, ich bin kein Intellektueller wie du, Wadim Alexejewitsch. Aber ein oder zwei Dinge habe ich im Leben gelernt“, sagte also Prigoschin. „Weißt du, was ein Casino ist? Ein Denkmal der menschlichen Irrationalität. Wären die Menschen rationale Geschöpfe, gäbe es keine Casinos. Warum um alles in der Welt sollte jemand bereit sein, an einem Ort, an dem alle Wahrscheinlichkeiten gegen ihn sprechen, mit Geld um sich zu werfen? Gott sei Dank sind Menschen keine rationalen Geschöpfe, sonst würde ich nichts von alledem besitzen.“

Dann stellt er Baranow die zentrale Frage für seinen eigenen Fall. „Weißt du, warum manche Menschen sich in Casinos ruinieren? Sich in eine Abwärtsspirale stürzen, aus der sie nicht mehr herauskommen? Das ist natürlich eine Frage des Charakters, es passiert nicht jedem. Aber es sind keine Monster. Sie haben sich nicht unter Kontrolle, doch dieses Laster des Gehirns ist uns allen gemein.“ Baranow schildert nun, wie Prigoschin inne hält, einen Geldbeutel aus seiner Jackentasche holt und ihm einen Fünftausend-Rubel-Schein entnimmt.

„Schau her. Versuch mal, auf der Straße mit irgendeinem Passanten dieses Experiment zu machen. Biete ihm den Schein an und erkläre ihm, wenn er ihn nicht nimmt, hat er eine fünfzigprozentige Chance, zwei zu bekommen. Weißt du, was er tun wird? Ich sage es dir: Er wird den Fünftausender nehmen. Dann mach es gerade andersherum. Bitte einen Passanten, er möge dir fünftausend Rubel geben, andernfalls soll Kopf oder Zahl entscheiden, ob er dir zwei Scheine oder gar keinen geben muss. Weißt du, was der Mann dieses Mal tun wird? Statt dir sofort fünftausend Rubel hinzublechen, wird er lieber das Risiko eingehen, dir das Doppelte geben zu müssen. Das ist doch absurd, oder? Theoretisch könnte es sich der Gewinner im Vergleich zum Verlierer leisten, ein Risiko einzugehen. Stattdessen tun die Menschen genau das Gegenteil. Diejenigen, die gewinnen, sind vorsichtiger in ihren Entscheidungen, während die Verlierer alles auf eine Karte setzen.“

Damit ist man im Kern von Prigoschins Himmelsturz. Er war schon der Verlierer, bevor seine Truppen sich überhaupt Richtung Rostow am Don aufgemacht hatten. Wer gegen Moskau zog, war der Verlierer eines Machtpokers mit Putin und den Militärs.

Baranow erzählt in dem Roman, er habe sehen können, „wie Prigoschin sich als Sieger fühlte; und begann zu verstehen, worauf er hinauswollte. „Das menschliche Gehirn hat viele solche kleinen Schwachstellen. Sie zu kennen und sich zunutze zu machen, ist die Geschäftsgrundlage eines Casinobetreibers. Aber so funktioniert es doch auch in der Politik, oder nicht? Solange es einem gut geht, man einen sicheren Arbeitsplatz hat, eine schöne Familie, ein Haus auf dem Land, den Urlaub am Meer und die Aussicht auf eine hübsche Rente, bleibt man gelassen. Man trifft vorsichtige Entscheidungen und will keine Risiken eingehen. Man entscheidet sich für das, was man kennt. Aber nehmen wir einmal an, die Dinge laufen allmählich nicht mehr so gut. Die Situation ändert sich, der Mann verliert seine Arbeit, verliert sein Haus, sieht keine Zukunft mehr. Was tut er dann? Geht er auf Nummer sicher? Ganz und gar nicht: Er fängt an, wie ein Verrückter zu wetten! Er geht lieber ein unbekanntes Risiko ein, als an seiner aktuellen Situation festzuhalten. Und das ist der Punkt, an dem alles ins Kippen gerät: Das Chaos wird anziehender als die Ordnung, zumindest bietet es die Möglichkeit, dass etwas Neues geschieht, nicht wahr?“

Empolis Buch ist für seinen Realismus gefeiert worden. Man suchte in den Zeilen, zwischen den Zeilen, Kapitel für Kapitel, was Putin bewogen hatte, die Ukraine anzugreifen. Hier findet man sogar die Antwort auf den Hazardeur Prigoschin und seinen Untergang. Es war der Absturz eines Verlierers. Der Roman von Guiliano da Empoli ist ein echtes Meisterstück der gegenwärtigen Literatur – und wer etwas über das heutige Russland verstehen will, sollte ihn unbedingt lesen.