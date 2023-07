Vorlesung Ilka Quindeau: Den Antisemitismus nur bei anderen sehen

Von: Baha Kirlidokme

Skulptur mit dem Schreibtisch von Theodor W. Adorno auf dem Campus Westend. Foto: Peter Jülich © peter-juelich.com

Ein Adorno-Vortrag mit der Soziologin Ilka Quindeau.

Im Diskurs um Antisemitismus dominiert mehr denn je eine problematische Moralisierung, die die Argumentation ersetzt. So wie viele Debatten um unterschiedliche Formen von Diskriminierung wird auch diese emotional statt konstruktiv geführt. Deshalb kommt die Analyse der Soziologin Ilka Quindeau zur richtigen Zeit, die sich mit Theodor W. Adorno beschäftigte. Im Rahmen einer dreiteiligen Vortragsreihe des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, die am vergangenen Freitag in einem vollen Saal zu Ende ging, regte sie zur Selbstreflexion an.

Adorno ist selbst für Akademiker und Akademikerinnen nicht leicht zu verstehen. Dennoch schafft es Quindeau, seine Kritische Theorie nachvollziehbar mit Sigmund Freuds nicht minder komplexer Psychoanalyse zu verbinden. Nach ihrer Argumentation findet Antisemitismus nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst statt.

Was man sich eingesteht

Menschen, die sich als gute Deutsche sehen wollen, gestehen sich ihren unbewussten Antisemitismus nicht ein, erklärt Quindeau. Sie projizieren ihren Antisemitismus in Form eines Vorwurfes auf andere. Als Beispiel hierfür dient ihr der FAZ-Artikel „Eine schwer zu ertragende Herausforderung“, den Quindeau als Beleg für die Nicht-Debatte zur Documenta heranzieht. Feuilleton-Redakteur Claudius Seidl wirft hier der antiimperialistischen und antirassistischen Strömung des Postkolonialismus vor, inhärent antisemitisch zu sein. Sogar als Gegner wird der Postkolonialismus bezeichnet.

Hier werde deutlich, so Quindeau, wie der Vorwurf des Antisemitismus konstruiert und auf andere projiziert wird, um von sich selbst abzulenken und sich moralisch zu überhöhen. Eine „Wir-Haltung“ nennt sie das und als „wenig stringent“ bezeichnet sie die Argumentation Seidls.

Die Bilder, die damals auf der Documenta skandalisiert wurden, seien für sie zwar klar antisemitisch gewesen. Der Umgang sei jedoch der völlig falsche gewesen. So wurden die Bilder abgehängt, der mutmaßliche Antisemitismus unter den Teppich gekehrt, statt dass man sich offen und konstruktiv mit ihm auseinandergesetzt hätte. „Es wurde nicht gefragt, was das Bild mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat, sondern reflexartig gesagt, es muss weg, weil es mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat“, sagt Quindeau mit Betonung auf dem Wort „weil“. Mit dem Verschwinden des Bildes habe man versucht, die eigene Geschichte verschwinden zu lassen.

Die starke Emotionalisierung der Debatte lässt sich im Übrigen auch an der Diskussion um die Nahost-Expertin Muriel Asseburg sehen. Hier ließen sich Quindeaus Ausführungen ebenfalls übertragen, auch wenn sie den Nahen Osten in ihrem Vortrag eher umschiffte. Nachdem Asseburg vor kurzem im Interview mit Tilo Jung Israel als Besatzungsmacht benannte, wurde ihr von vielen Menschen Antisemitismus vorgeworfen. Geht man nach Quindeaus Analyse vor, machen genau diese Menschen den Fehler, Fakten aus emotionaler Haltung heraus auszublenden und den Staat Israel mit dem Judentum gleichzusetzen. Sie blenden die eigene antisemitische Haltung dabei aus.

Ilka Quindeau zeigt auf, dass Adornos Kritische Theorie immer noch Relevanz hat, wenn sie von ihren Anhängerinnen und Anhängern konsequent und zur Selbstreflexion angewandt wird. Sie erinnert die Anwesenden: „Niemand kann sich von Antisemitismus freisprechen.“ Vor allem diejenigen nicht, die ihn nur bei anderen sehen.